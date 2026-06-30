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గజకేసరి యోగం అంటే ఏమిటి? - దీని వల్ల 2026లో ఏఏ రాశులకు మంచిది!

-జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గజకేసరి యోగానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత - స్త్రీ, పురుషుల జాతకంలో గజకేసరి యోగం ఎలా ఉంటుంది!

What is Gajakesari Yogam
What is Gajakesari Yogam (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 4:05 PM IST

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What is Gajakesari Yogam: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఎన్నో యోగాలు ఉన్నాయి. కానీ గజకేసరి యోగానికి ఉన్న ప్రత్యేకత వేరంటున్నారు జ్యోతిష్య నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇది కేవలం డబ్బును మాత్రమే ఇచ్చే యోగం కాదని.. సమాజంలో గౌరవాన్ని ఇచ్చే అద్భుత శక్తి అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు గజకేసరి రాజయోగం అంటే ఏమిటి? ఈ ఏడాది ఏఏ రాశుల వారికి ఆ యోగం ఉంది? ఈ యోగం వల్ల ఆయా రాశుల వారికి కలిగే శుభ ఫలితాలు ఏంటి? స్త్రీ, పురుషుల జాతకంలో ఈ యోగం ఉంటే ఏమవుతుందో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

జ్యోతిష శాస్త్రంలోని శుభయోగాలలో గజకేసరి యోగం ముఖ్యమైనదని జ్యోతిష్య నిపుణులు డా. శంకరమంచి శివసాయి శ్రీనివాస్​ చెబుతున్నారు. శాస్త్రంలో ఈ యోగాన్ని "సురగురోః కేంద్రగే కేసరీతి" అనే స్పష్టమైన మంత్రంతో నిర్వచించారని చెబుతున్నారు. అంటే చంద్రుని నుంచి కేంద్ర స్థానాలైన లగ్నం, చతుర్థ, సప్తమం, దశమంలో గురువు ఉంటే కేసరి యోగం అని.. గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు. చంద్ర - గురు యుతి (గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలవడం) కూడా ఇదే యోగానికి చెందుతుందని వివరిస్తున్నారు. అయితే, కేవలం ఈ స్థానం సరిపోదని.. గురువు నీచస్థితిలో, అస్తంగతుడై ఉండకూడదంటున్నారు. అలాగే పాపగ్రహ ప్రభావం అధికంగా ఉండకూడదని.. చంద్రుడు కూడా బలహీనంగా లేకుండా శుభస్థితిలో ఉన్నప్పుడే ఈ యోగం సంపూర్ణ ఫలితాన్నిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

గజకేసరి యోగం అంతరార్థమిదే:

"గజకేసరి" పేరులోనే ఒక లోతైన తాత్త్విక, జ్యోతిషార్థం దాగి ఉందని శ్రీనివాస్​ చెబుతున్నారు. గజమును స్థిరత్వం, సహనం, సమూహ బలం వంటి గుణాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారని.. కేసరి ధైర్యం, పరాక్రమం, నాయకత్వానికి సూచిక అని చెబుతున్నారు. ఈ యోగంలో చంద్రుడిని కేసరి (సింహం)తో, గురువును గజము (ఏనుగు)తో పోల్చారని.. దీనిలో అంతరార్థం.. చంద్రుడు చురుకుదనం, స్పందన, నాయకత్వ లక్షణాలను కలిగి ఉండగా, గురువు స్థిరమైన జ్ఞానం, గంభీరత, ఆధారబలం కలిగిన గ్రహంగా భావించబడుతున్నాడని చెబుతున్నారు. అయితే, ఇది శాస్త్రంలో నిశ్చితంగా నిర్ణయించిన నిర్వచనం కాదని, గుణాల ఆధారంగా ఇచ్చిన రూపకార్థ వివరణ మాత్రమే అంటున్నారు.

జ్యోతిషం దృష్టిలో చంద్రుడు మనస్సును, భావోద్వేగాలను సూచిస్తాడని.. గురువు జ్ఞానాన్ని, వివేకాన్ని, ధర్మబుద్ధిని సూచిస్తాడని అంటున్నారు. ఈ రెండూ కేంద్ర సంబంధంలో ఉన్నప్పుడు, మనస్సు జ్ఞానం ద్వారా మార్గదర్శకత్వం పొందుతుందని.. అంటే చంచలమైన భావోద్వేగాలు గురు ప్రభావంతో స్థిరత్వాన్ని పొందుతూ, నిర్ణయాలు వివేకపూర్వకంగా మారతాయని వివరిస్తున్నారు. అందువల్ల, గజ బలం కలిగిన శక్తిని కేసరి నాయకత్వం నడిపిస్తున్న స్థితిగా అర్థం చేసుకోవాలని అంటున్నారు. ఈ సమన్వయమే గజకేసరి యోగం అసలు తత్త్వం అంటున్నారు నిపుణులు.

ఇక గజకేసరి యోగంలో జన్మించిన వ్యక్తి శత్రువులను జయించే శక్తి కలిగి ఉంటాడని.. మాటలతో సభల్లో గౌరవం పొందుతాడని అంటున్నారు. రాజసమైన స్వభావంతో జీవిస్తాడని.. దీర్ఘాయుష్మంతుడు, కీర్తిశాలి, తేజోవంతుడు, మేధస్సుతో అన్ని కార్యాలలో విజయాన్ని సాధించేవాడు అవుతాడని అంటున్నారు.

స్త్రీ, పురుషుల జాతకంలో గజకేసరి యోగం ఎలా ఉంటుంది?: స్త్రీ, పురుషుల జాతకంలో ఈ యోగం ఉన్నప్పటికీ ఫలితాల్లో స్వల్ప భేదం ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ యోగం పురుషుడికి నాయకత్వం, గౌరవం, ధన సంపత్తి, నిర్ణయ శక్తి ఇస్తే.. స్త్రీకి ఐశ్వర్యం, సౌభాగ్యం, సంతాన సుఖం, గౌరవప్రదమైన కుటుంబ జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తుందని అంటున్నారు. అయితే, ఈ ఫలితాలు యథాతథంగా రావాలంటే గురు -చంద్రుల బలం అత్యంత ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు. ఈ యోగం ప్రధానంగా జన్మజాతకంలో పరిశీలిస్తారని.. జన్మించిన సమయంలో ఈ యోగం ఉన్నట్లయితే అది వ్యక్తికి జీవితమంతా ఒక అంతర్గత శక్తిగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. కానీ, ఫలితాలు తక్షణమే కనిపించవని.. అవి దశా-భుక్తి అనుకూలంగా వచ్చినప్పుడు వ్యక్తి జీవితంలో ప్రతిఫలిస్తాయని చెబుతున్నారు. అందువల్ల జాతకంలో "యోగం ఉంది" అనేది సామర్థ్యం మాత్రమే అని, "దశ వచ్చింది" అనేది ఆ సామర్థ్యం ఫలితంగా మారే సమయం అంటున్నారు.

గోచారంలో కూడా చంద్రుడు గురువుతో కలిసినప్పుడు లేదా కేంద్ర సంబంధం ఏర్పడినప్పుడు తాత్కాలికంగా గజకేసరి ప్రభావం కనిపిస్తుందని.. ముఖ్యంగా చంద్ర-గురు యుతి ప్రతి నెలా ఒకసారి సుమారుగా ఏర్పడుతుందని అంటున్నారు. ఈ యుతి సమయంలో చిన్న స్థాయిలో గజకేసరి ప్రభావం అనుభవించవచ్చని.. అయితే, ఇది స్థిర యోగంలా కాదని, కేవలం కొన్ని రోజులు మాత్రమే ప్రభావం ఉంటుందని అంటున్నారు.

2026 మే తర్వాత ముఖ్య చంద్ర- గురు యుతి తేదీలు:

  • జూన్ 17, జులై 29, సెప్టెంబరు 8, అక్టోబర్ 6, నవంబర్ 3, నవంబర్ 30, డిసెంబర్ 27.
  • 2027 ప్రారంభంలో జనవరి 24, ఫిబ్రవరి 20, మార్చి 19, ఏప్రిల్ 15. అయితే 2026 సెప్టెంబర్ 8, అక్టోబర్ 6 తేదీలలో ఈ ప్రభావం బలంగా ఉంటుందని.. కానీ ఇది స్థిర యోగం కాదని.. కేవలం 1 లేదా 2 రోజుల ప్రభావమే ఉంటుందంటున్నారు.

గజకేసరి యోగం - రాశుల వారీగా శుభఫలితాలు:

  • జూన్‌లో ఏర్పడే గజకేసరి యోగం వల్ల సింహ, ధనస్సు రాశులకు శుభఫలితాలు కలుగుతాయని చెబుతున్నారు.
  • జూన్ నుంచి అక్టోబర్, జనవరి చివరి వారం నుంచి ఏప్రిల్ మధ్యలో ఏర్పడే గజకేసరి యోగాల వల్ల మకర, కన్య రాశులకు శుభం జరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • నవంబరు నుంచి జనవరి మధ్య ఏర్పడే గజకేసరి యోగాల కారణంగా తుల, కుంభ రాశులకు మంచి జరుగుతుందని చెబుతున్నారు.

అయితే, గోచారంలో గజకేసరి యోగం ఫలితాల విషయంలో ఒక ముఖ్యమైన నియమాన్ని పెద్దలు పేర్కొన్నారని.. గోచారంలో ఈ యోగం సప్తమ, ఏకాదశ స్థానాలలో ఏర్పడినప్పుడు మాత్రమే సంపూర్ణ శుభఫలితాలు ఇస్తుందంటున్నారు. మిగతా స్థానాల్లో ఏర్పడినప్పుడు ఫలితాలు మిశ్రమంగా లేదా కొంత అథమంగా ఉండొచ్చంటున్నారు.

మొత్తానికి గజకేసరి యోగం అనేది మనస్సు, జ్ఞానం మధ్య సమన్వయాన్ని సూచించే శక్తిమంతమైన యోగం అంటున్నారు. ఇది ఉన్నవారికి ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగదల సామర్థ్యం ఉంటుందని.. అయితే, ఆ సామర్థ్యం ఫలితంగా మారేది కాలానుగుణంగా, దశానుగుణంగా, వ్యక్తి స్వయంకృషి ఆధారంగానే నిర్ణయమవుతుందంటున్నారు. ఇదే గజకేసరి యోగం అసలు సారాంశం అంటున్నారు జ్యోతిష్య నిపుణులు డా. శంకరమంచి శివసాయి శ్రీనివాస్​.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం .

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