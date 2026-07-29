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"ఏలినాటి శని" అంటే తెలుసా? - ఈ పరిహారాలు పాటిస్తే ఉపశమనం పొందొచ్చట!

- ఏలినాటి శని గురించి ఆందోళన అవసరం లేదంటున్న జ్యోతిష్యులు! - పనులు ఆలస్యం కావొచ్చేమోగానీ శాశ్వతంగా ఆగిపోవట!

What is Elinati Shani
What is Elinati Shani (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 2:33 PM IST

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What is Elinati Shani: "శని" పేరు వింటేనే చాలా మంది భయపడుతుంటారు. ఇక ఏలినాటి శని గురించి చెప్పక్కర్లేదు. అప్పటివరకు బాగున్న జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలు వచ్చి పడతాయోనని ఆందోళన చెందుతుంటారు. నిజానికి ఏలినాటి శని గురించి అంతగా భయపడాల్సిన పనిలేదంటున్నారు జ్యోతిష నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ముప్పై ఏళ్లకు తప్పనిసరిగా వస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఏలినాటి శని అంటే ఏమిటి? ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? దీని నుంచి బయట పడేందుకు చేయాల్సిన పరిహారాలు వంటివి ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఏలినాటి శని అంటే ఏమిటి: ప్రతి వ్యక్తి జాతక చక్రంలో 12 రాశులు ఉంటాయని, గ్రహాలు ఆయా రాశుల్లో ప్రవేశించిన సమయంలో గ్రహ ప్రభావం ప్రారంభం అవుతందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఇక శని 12, 1, 2 స్థానాల్లో ప్రవేశించి, ఒక్కోస్థానంలో రెండున్నరేళ్లు ఉంటాడని అంటున్నారు. ఇలా మూడు స్థానాలు కలిపి ఏడున్నర సంవత్సరాలు శని ఉంటాడని, దీనిని ఏలినాటి శని అంటారని చెబుతున్నారు. ఏలినాటిని "ఏడునాడు" అని కూడా అంటారని, నాడు అంటే అర్ధ‌భాగం అని వివరిస్తున్నారు.

ఏలినాటి శని సమయంలో వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా, ఆరోగ్య పరంగా, ఆర్థికంగా కష్టనష్టాలు ఉంటాయని, కానీ దీని గురించి పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. నిజానికి శని ఆయుఃకారకుడు. కాబట్టి తలపెట్టిన పనులు ఆలస్యం అవుతాయేమో కానీ అసలు కాకుండా ఉండవంటున్నారు. పెళ్లిళ్లు, పదోన్నతులు లాంటి ఏ శుభకార్యాలైనా కేవలం శని మూలంగా ఆగవని, ఇతర గ్రహ ప్రభావాలూ ఉంటాయనే విషయాన్ని గమనించాలని సూచిస్తున్నారు.

శని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?: శని పాపగ్రహం కాబట్టి ఏలినాటి శని మన రాశిలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని, ముఖ్యంగా ప్రాణభయం, ధనం లేకపోవడం, ఒకవేళ వచ్చినా వెళ్లిపోవడం, మంచిస్థానం నుంచి అథ‌మ‌స్థానానికి వెళ్లిపోవడం వంటివి జరుగుతాయంటున్నారు. శని మన రాశిలో ప్రవేశించినా కొన్ని మంచిపనులు చేసేందుకు దోహదం చేస్తాడంటున్నారు. ఉదాహ‌ర‌ణ‌కు వివాహం, ఇంటి నిర్మాణం, ఉద్యోగం లాంటివి. అయితే వీటి వెనుక చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయని అంటున్నారు. అంటే వివాహం జరిగితే చాలా ఖ‌ర్చ‌వుతుందని, అలాగే ఇంటి నిర్మాణం పూర్తి చేయడమో లేక ఇంటిని కొనుగోలు చేస్తే ఆర్థిక వనరులకు కటకట ఏర్పడుతుందంటున్నారు.

శని ప్రభావం తగ్గించుకునేందుకు పరిహారాలు: కొన్ని పరిహారాలు పాటించడం వలన ఏలినాటి శని సమయంలో వచ్చే ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.

  • శని ప్రభావ తీవ్రత తగ్గించుకునేందుకు విష్ణుసహస్రనామం, సుందరాకాండ పారాయణం, ఆదిత్యహృదయం పఠించడంతోపాటు భగవంతుని ప్రార్థన చేయాలంటున్నారు. దీంతో పాటు తీర్థయాత్రలు, వ్రతాలు ఆచరించాలని సూచిస్తున్నారు.
  • అరచేతి వెడల్పు ఉన్న నల్ల వస్త్రంలో నల్ల నువ్వులను మూటలా కట్టి శనీశ్వరుడికి శనివారం రోజు శనివారం రోజు దీపారాధన చేయాలంటున్నారు. లేదంటే నవగ్రహాలకు తొమ్మిదిసార్లు ప్రదక్షిణ చేసి, శని భగవానుడికి నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించినా ఫలితం ఉంటుందని, ఇలా తొమ్మిది వారాలు చేస్తే దోషాలు, కష్టనష్టాలు దూరమవుతాయన్నది శాస్త్రవచనం అని చెబుతున్నారు.
  • ఏలినాటి శని నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు పరమేశ్వరుని పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపించాలంటున్నారు. అలాగే పక్షులకు ఆహారం వేయాలని, ముఖ్యంగా కాకులకు ఆహారం పెడితే మంచిదంటున్నారు. అదే విధంగా ఆవులకు ఆహారం వేయడంతో పాటు నల్ల చీమలకు చక్కెర పెట్టడం లాంటి పనులతో శని ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చంటున్నారు. యాచకులు, దివ్యాంగులకు పెరుగన్నం పెట్టినా శని తీవ్రత తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • ఏలినాటిశని దోష నివారణకు ఈ పరిహారం కూడా చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ మేరకు ఇనుముతో ఒక చిన్న శని విగ్రహాన్ని చేయించి, దాన్ని మట్టికుండ లేదా ఇనుపపాత్రలో ఉంచి, నల్లటి వస్త్రం కప్పి, పూలూ గంధంతో పూజించి నువ్వులు, పులగంతోపాటు శక్తికొద్దీ దానం చేస్తే ఏలినాటి శని నివృత్తి అవుతుందని పండితులు సూచిస్తున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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WHAT IS ELINATI SHANI DOSHAM

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