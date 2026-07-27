మొక్కులు సకాలంలో తీర్చకపోతే ఏం జరుగుతుంది? - సుమంగళి స్త్రీ తలనీలాలు సమర్పించొచ్చా?
- అద్దె ఇళ్లలో చేసుకునే పూజల ఫలితం ఎవరికి వస్తుంది? - స్తోత్రాలు పఠిస్తున్నప్పుడు తప్పులు దొర్లితే ఏం చేయాలి?
Published : July 27, 2026 at 1:47 PM IST
What Happens if Vows are Not Fulfilled within Time: కోరిన కోర్కెలు నెరవేరాలని దేవుళ్లకు మొక్కులు మొక్కుకుంటారు. అది తీరగానే మొక్కు చెల్లించుకుంటారు కూడా. అయితే, కొన్నిసార్లు అనుకోని కారణాల వల్ల మొక్కులు చెల్లించడం వీలు కాకపోవచ్చు. ఈ సమయంలో చాలా మంది భయపడుతుంటారు. మొక్కు తీర్చకపోతే దేవుడు ఆగ్రహిస్తాడని ఆందోళన చెందుతుంటారు. మరి, ఇది నిజమేనా? అంటే, ఈ ప్రశ్నకు ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి సమాధానమిస్తున్నారు. కేవలం ఈ ప్రశ్నకు మాత్రమే కాకుండా మన నిత్యజీవితంలో ఎదురయ్యే కొన్ని సందేహాలకు కూడా జవాబిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మొక్కులు సకాలంలో తీర్చలేకపోతే దేవుడు ఆగ్రహిస్తాడా?
భగవంతుడు ఎప్పుడూ అంతరంగాన్నీ, పరిస్థితినీ చూస్తాడు తప్ప కఠినమైన నియమాలను పెట్టడంటున్నారు. ఒకవేళ ఏదైనా మొక్కుకుని అది తీర్చేందుకు తగిన సమయం లేనప్పుడూ, వీలు కానప్పుడూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, అలాంటి పరిస్థితుల్లో పూజా మందిరంలో దేవుడి ముందు నిల్చుని ఫలానా సమయంలో ఆ మొక్కును చెల్లించుకుంటానంటూ మనస్ఫూర్తిగా విన్నవించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఇదే కాకుండా దీనికి ఇంకో పరిహారం కూడా ఉందంటున్నారు. ఉదాహరణకు తిరుపతికి వస్తానని మొక్కుకుని, ఏ కారణం చేతనైనా వెళ్లలేకపోతున్నప్పుడు ఇంటి సమీపంలోని అదే దేవుడి ఆలయాన్ని సందర్శించి, మొక్కు తీర్చుకోవచ్చంటున్నారు. దైవశక్తి ఎక్కడైనా ఒకటే గనుక ఎలాంటి సందేహాలూ పెట్టుకోనక్కర్లేదని అంటున్నారు. ఒకవేళ ఆలయంలో అన్నదానం, వస్త్రదానం లాంటివి చేస్తానని మొక్కుకుంటే గనుక పేదలకు కడుపునిండా అన్నం పెట్టొచ్చని, దుస్తులూ పంచొచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఆర్తుల సేవలోనే భగవంతుడు కూడా ఉంటాడు కాబట్టి, ఆ సేవ నేరుగా భగవంతుడిని చేరినట్లే అవుతుందని చెబుతున్నారు.
సుమంగళి స్త్రీలు తలనీలాలు సమర్పించొచ్చా?
తిరుపతి సహా ఇతర దేవాలయాలకు వెళ్లినప్పుడు చాలా మంది తలనీలాలు సమర్పిస్తుంటారు. పిల్లలు, పురుషులు, స్త్రీలు అనే బేధం లేకుండా గుండు కొట్టించుకుంటారు. నిజానికి, ఏ భగవంతుడూ భక్తుల్ని జుట్టు ఇమ్మని అడగడంటున్నారు సూర్యనారాయణమూర్తి. అందానికి సంకేతం అయిన వెంట్రుకలను మొక్కు రూపంలో తొలగించుకోవడం వల్ల అహంకారం నశిస్తుందని చెప్పడమే తలనీలాలు ఇవ్వడం వెనకున్న పరమార్థం అని వివరిస్తున్నారు. అయితే, చాలా మంది స్త్రీలు ఏదైనా మొక్కుకుని, అది తీరాక తిరుమలలో లేదా మరేదైనా పుణ్యక్షేత్రంలో తలనీలాలు ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. కానీ, అది దోషం కిందకే వస్తుందంటున్నారు. పరాశర స్మృతి ప్రకారం సుమంగళిగా ఉన్న మహిళలు తలనీలాలను పూర్తిగా సమర్పించకూడదని, అందుకు బదులుగా మూడు కత్తెరలు మాత్రమే ఇచ్చి ఆ మొక్కును చెల్లించుకోవచ్చంటున్నారు.
అద్దె ఇళ్లల్లో చేసుకునే పూజల ఫలితం ఎవరికి వస్తుంది?
వివిధ కారణాల వల్ల చాలా మంది అద్దె ఇళ్లల్లో నివాసం ఉంటుంటారు. అయితే, ఈ సమయంలో చేసే ప్రత్యేక పూజ ఫలితం అద్దెకు ఉంటున్నవారికి కాకుండా, ఇంటి యజమానికి చేరుతుందని చాలామంది అనుకుంటారు. అది పూర్తిగా అవాస్తవం అంటున్నారు కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి. భక్తి, పూజలు అనేవి మనసుకీ, భావాలకీ సంబంధించినవి కాబట్టి భగవంతుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించేవారికే ఆ ఫూజాఫలితం దక్కుతుంది తప్ప, ఓనర్ ఖాతాలోకి వెళ్లదంటున్నారు. ఆ ఇంట్లో ఏమైనా వాస్తుదోషాలు ఉన్నా ఈ పూజల ద్వారా తొలగిపోతాయని వివరిస్తున్నారు.
స్తోత్రాలు పఠిస్తున్నప్పుడు తప్పులు దొర్లితే ఏం చేయాలి?
భగవంతుడి అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు చాలా మంది దైవనామాలూ, శ్లోకాలూ, స్తోత్రాలూ పఠిస్తుంటారు. అవన్నీ భగవంతుడి రూపాన్నీ, వైభవాన్నీ చాటేవే. అయితే, సమయాభావంతో చాలామంది స్పీడ్గా వాటిని చదువుతుంటారు. దాంతో అక్షరదోషాలు దొర్లడం, అక్షరాలు స్థానం మారడం, కొత్త పదాలు వచ్చి చేరడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఆ స్తోత్రాల అర్థం మారిపోయి, భగవంతుడిని నిందించే ఆస్కారమూ ఉండొచ్చంటున్నారు. అందుకే స్తోత్రాలను గురువు దగ్గర నేర్చుకుని, వాటి అర్థాలను పూర్తిగా తెలుసుకుని, వీలైనంత నిదానంగా చదవాలని సూచిస్తున్నారు. అక్షరదోషాలకు ఆస్కారం ఉందనుకున్నప్పుడు ఆ గ్రంథాన్ని ఎదురుగా పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా చదవడం ఉత్తమం అని చెబుతున్నారు. అయినా కూడా అక్షరదోషాలు వస్తున్నాయని అనుకుంటే, చదవడం మానేయడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
నామ జపం, మంత్ర జపం - ఈ రెండింట్లో ఏది ఉత్తమం, ఏది సులువు?
ఆధ్యాత్మిక సాధనలో నామజపం, మంత్రజపం రెండూ అత్యంత శక్తిమంతమైనవని ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి చెబుతున్నారు. అయితే, ఏది ఉత్తమం అనేది మన లక్ష్యం, సాధనా స్థాయిపైన ఆధారపడి ఉంటుందంటున్నారు. సూటిగా చెప్పాలంటే కలియుగంలో నామజపాన్ని మించిన సాధన లేదంటున్నారు. అంటే, రోజువారీ పనులు చేసుకుంటూనే రామ, కృష్ణ, గోవింద, మహాదేవ అంటూ భగవంతుడి పేర్లను స్మరించుకోవడం మంచిదంటున్నారు. దీనికి కఠినమైన నియమాలు ఉండవని, పైగా నామజపంతో భగవంతుడిపైన ప్రేమతోపాటు ఏకాగ్రతా సులభంగా వస్తుందంటున్నారు. అదే మంత్రజపాన్ని తీసుకుంటే ప్రత్యేకమైన బీజాక్షరాలూ, శబ్దాలూ ఉంటాయని, గురువు సమక్షంలో వాటిని నేర్చుకుని స్పష్టంగా, నియమనిష్టలతో పఠించాలంటున్నారు. ప్రత్యేకమైన లక్ష్యంతో కఠినమైన క్రమశిక్షణతో తప్పులు లేకుండా సాధన చేయాల్సి ఉంటుంది, కాబట్టి నామజపమే సులభం, ఉత్తమం అని ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి చెబుతున్నారు.
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