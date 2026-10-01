'శుక్ర మహాదశ' ఎవరికి త్వరగా వస్తుంది? - ఈ టైమ్లో ధనలాభం కలగాలంటే ఏం చేయాలి?
'శుక్ర మహాదశ' అంటే ఏమిటి? - ఈ కాలంలో ఎలాంటి ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయో వివరిస్తున్న జ్యోతిష్యులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 10:40 AM IST
Shukra Mahadasha Benefits : భాగ్యానికి, భోగాలకి అధిపతి అయిన 'శుక్రుడు' మీ జీవితాన్ని శాసించే 20 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సామ్రాజ్యమే 'శుక్ర మహాదశ'. ఈ కాలంలో కొందరికి అపారమైన ధనయోగం, లగ్జరీ లైఫ్ దక్కితే, మరికొందరికి మాత్రం అగ్ని పరీక్షలు ఎదురవుతాయి. ఎందుకంటే, శుక్రుడు మీ జాతక చక్రంలో ఏ రాశిలో ఉన్నాడు, ఏ భావంలో ఉన్నాడు, ఏ గ్రహాలతో జతకట్టాడు అనే అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాతే శుక్ర మహాదశ ఫలితాలను నిర్ణయిస్తారని చెబుతున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి. అసలు, శుక్ర మహాదశ అంటే ఏమిటి? ఎవరకి శుక్ర మహాదశ త్వరగా వస్తుంది? శుక్రుని అనుగ్రహం కోసం ఏం చేయాలి? వంటి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మన లైఫ్లో అన్ని కాలాలూ ఒకేలా ఉండవు. ఒక్కో టైమ్లో ఒక్కో గ్రహం తన కారకత్వాలను, తన జాతకస్థితిని బట్టి ముఖ్యంగా రిజల్ట్స్ను ఇస్తుంది. ఆ కాలాన్నే మనం మహాదశగా చెబుతాం. వింశోత్తరీ దశా పద్ధతిలో శుక్రుడికి 20 ఏళ్ల మహాదశ ఉంటుంది. మొత్తం వింశోత్తరీ దశల్లో ఎక్కువ కాలం శుక్రుడిదే. అందువల్ల మన జీవితంలో శుక్ర మహాదశ చాలా ముఖ్యమైన కాలంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి. దీనివల్ల అందరికీ ఒకే విధమైన ఫలితాలు రాకపోవచ్చంటున్నారు. మీ జాతకంలో శుక్రుడు ఏ భావాలకు అధిపతిగా ఉన్నాడు? ఏ రాశిలో ఉన్నాడు? ఏ భావంలో ఉన్నాడు? ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్నాడా, స్వక్షేత్రంలో ఉన్నాడా? శుభగ్రహ సంబంధం ఉందా? పాపగ్రహ ప్రభావం ఉందా? వంటివన్నీ పరిశీలించిన తర్వాతే శుక్ర మహాదశ ఫలితాన్ని నిర్ణయిస్తారంటున్నారు.
శుక్రుడు బలంగా ఉంటే మహాదశలో ఎలాంటి ఫలితాలనిస్తాడు?
జాతకంలో శుక్రుడు శుభబలంతో ఉన్నప్పుడు సౌఖ్యం, వాహనాలు, కుటుంబసౌఖ్యం, వస్త్రాలు, ఆభరణాలు, వివాహసంబంధ అనుకూలత, కళలపై ఆసక్తి, వ్యాపారాభివృద్ధి, సంగీతం, సృజనాత్మకత, కొత్త ఆదాయ అవకాశాలు కలగవచ్చని చెబుతున్నారు పంచాంగ కర్త శివ సిద్ధాంతి. బిజినెస్ చేసేవారికి కొత్త సంబంధాలు ఏర్పడవచ్చంటున్నారు. కొత్త కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశాలు రావచ్చని చెబుతున్నారు. సమాజంలో పరిచయాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సహజంగానే జీవితంలో సౌకర్యం, సౌందర్యం, మంచి వస్తువుల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుందంటున్నారు. అయితే, ఒకవేళ మీ జాతక చక్రంలో శుక్రుడు ద్వాదశస్థానంలో ఉంటే మాత్రం ఈ సౌఖ్యాల వెంట వ్యయం కూడా వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.
'కాలసర్ప దోషాలు' ఎన్ని రకాలు? - వివాహపరమైన సమస్యలకు కారణం ఏంటి?
ఎవరికి శుక్ర మహాదశ త్వరగా వస్తుందంటే?
వింశోత్తరీ దశ జన్మనక్షత్రం ఆధారంగా మొదలవుతుంది. శుక్రునికి చెందిన నక్షత్రాలు భరణి, పుబ్బ, పూర్వాషాఢ. ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన వారికి పుట్టుకతోనే శుక్ర మహాదశ నడుస్తూ ఉంటుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు. అయితే, జననం సమయానికి నక్షత్రంలో శుక్ర మహాదశ ఎంత భాగం మిగిలి ఉందో దాన్ని బట్టి శుక్ర మహాదశాశేషాన్ని లెక్కిస్తారని చెబుతున్నారు. అలాగే అశ్విని, మఖ, మూల నక్షత్రాలకు కేతువు అధిపతిగా ఉంటాడు. వింశోత్తరీ దశాక్రమంలో కేతువు తర్వాత శుక్రుడు వస్తాడు. అందువల్ల ఈ మూడు నక్షత్రాల్లో పుట్టిన వారికీ శుక్ర మహాదశ చాలా చిన్న వయస్సులోనే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
శుక్రుడి అనుగ్రహం కోసం ఏమి చేయాలి?
మీ జాతకంలో శుక్రుడు ఉచ్ఛస్థితిలో, ద్వాదశస్థానంలో ఉంటే శుక్రుని శుభకారకత్వాలు సవ్యంగా వ్యక్తమయ్యేందుకు శుక్ర ధ్యానం, శ్రీమహాలక్ష్మీ ఆరాధన చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు జ్యోతిష్యులు. అలాగే, ప్రతి శుక్రవారం శ్రద్ధగా శ్రీసూక్తం పారాయణం చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. శ్రీమహాలక్ష్మీదేవిని పూజించవచ్చంటున్నారు. అదేవిధంగా, శుక్ర ధ్యానశ్లోకాన్ని నిత్యం లేదా కనీసం శుక్రవారం పఠించవచ్చంటున్నారు.
హిమకుంద మృణాళాభం
దైత్యానాం పరమం గురుమ్ ।
సర్వశాస్త్ర ప్రవక్తారం
భార్గవం ప్రణమామ్యహమ్ ॥
ఈ శ్లోకం ఏం చెబుతుందంటే, సౌఖ్యం పొందడం శుక్రుని అనుగ్రహం; ఆ సౌఖ్యం కోసం హద్దుమీరి ఖర్చు చేయకుండా ఉండటం మన వివేకమని తెలియజేస్తోంది. ఈ రెండింటినీ సమతుల్యం చేసుకుంటే శుక్ర మహాదశలో అనుకూల ఫలితాలను మరింత బాగా పొందగలుగుతారని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్య పండితులు డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
ఈ నెలలో 'సంకష్టహర చతుర్థి' ఎప్పుడు? - వ్రతాన్ని ఆచరించే అసలైన విధానమిదే!
నవగ్రహ దోషాలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - 'పురటాసి మాసం'లో ఈ టెంపుల్స్కు వెళ్లండి!