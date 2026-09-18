తెలియక చేసే ఈ పొరపాట్లతో సిరిసంపదలు దూరమవుతాయా? శుక్రవారం ఈ పనులు చేస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం లభిస్తుందట!
శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం, ఇంటిని పరిశుభ్రంగా ఉంచడం, దీపారాధన చేయడం మన సంప్రదాయంలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత - పూజతో పాటు దానం, అన్నదానం, పుష్పార్చన వంటి సత్కార్యాలు చేయడం వల్లే కలిగే ప్రతిఫలాలు మీకోసం
Published : September 18, 2026 at 3:59 AM IST
Friday Lakshmi Puja Auspicious Rules : లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని కలిగించే శుక్రవారం సిరుల తల్లి ఆరాధన! శాస్త్ర సమ్మతమైన ఆరాధనతో విశేష ధన యోగం! తెలియక చేసే పొరపాట్లతో ఇల్లు విడిచి వెళ్లే లక్ష్మీదేవి! ఇంట్లో నిత్యం పాటించే మంగళకరమైన నియమాలతో ఐశ్వర్య వృద్ధి
శుక్రవారం పాటించాల్సిన నియమాలు - చేయకూడని పొరపాట్లు
సనాతన సంప్రదాయం ప్రకారం శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని పూజించడానికి విశిష్టమైనది. శుక్రవారం పూట శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవిని ఉపాసన చేస్తే ధన సమృద్ధి కలుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోవాలి. సంపదలతో తులతూగాలి అనుకునే వారు శుక్రవారం పూట అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదించే లక్ష్మీదేవిని పూజించడం చేయాలి. అయితే అనుకోకుండా చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వలన లక్ష్మీ కటాక్షానికి దూరమై బాధ పడాల్సి వస్తుంది. ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ లక్ష్మీదేవి స్థిర నివాసం ఉండాలంటే ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయకూడదు? ఎలాంటి పనులు చేయాలి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వస్త్రధారణ నియమాలు
శుక్రవారం రోజు ఉన్నంతలో ఉతికి ఆరేసిన శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి. చినిగిన వస్త్రాలు, ఒకసారి కట్టి విడిచిన దుస్తుల్ని దర్శిస్తే దరిద్రం చుట్టుకుంటుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు. లక్ష్మీదేవి పరిశుభ్రతకు ప్రీతి చెందుతుంది. అందుకే శుక్రవారం శుభ్రమైన వస్త్రాలనే ధరించాలి. అలాగే శుక్రవారం పూట తెల్లని వస్త్రాలను ధరించడం ఓ నియమం. తెల్లని వస్త్రాలంటే శుక్రునికి, మహాలక్ష్మీకి ప్రీతికరం. తెల్లని దుస్తులు శుక్రవారం ధరిస్తే శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. మరొక ముఖ్యమైన సంగతి ఏమిటంటే ఇంట సుఖసంతోషాలు, సిరి సంపదలు పొందాలంటే, విడిచిన బట్టలు తలుపుకు వేలాడదీయకూడదు.
లేమి శబ్దంతో తొలగిపోయే కలిమి
ఇంట్లో ఎప్పుడు ఏ వస్తువు అయిపోయిందని చెప్పరాదు. ఒకవేళ చెప్పాల్సి వస్తే నిండుకుందని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా ఇంట పసుపు, ఉప్పు అయిపోయాయనే మాట వినబడ కూడదు. పసుపును కొనాలి, లేదా ఉప్పును తేవాలి అని చెప్పడం చేయవచ్చు. ఉప్పు, పసుపు అయిపోయేంత వరకు ఎదురు చూడకూడదు. అవి అయిపోయే లోపు నింపి ఉంచుకోవాలి.
బియ్యం కొలిచే పాత్రను బోర్లిస్తే - ధనం శూన్యం!
ధాన్యాన్ని, బియ్యాన్ని లక్ష్మీ స్వరూపం గా భావించడం మన సంప్రదాయం. అలాగే బియ్యం కొలిచే పాత్ర కూడా లక్ష్మీ స్వరూపమే! ఇంట్లో అన్నం వండేందుకు ముందు బియ్యాన్ని కొలుస్తాం. ఆ కొలిచే పాత్రను ఎప్పటికీ బోర్లించకూడదు. ఈ పాత్రను ఎప్పుడు బోర్లించి ఉంచకూడదు. అలా ఉంచితే ఆ ఇంట ఎప్పుడు ధాన్యానికి కొరత ఉంటుందని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
సాత్విక ఆహారంతో సంతృప్తి చెందే శ్రీలక్ష్మి
శుక్రవారం రోజు వీలైనంత వరకు సాత్విక ఆహారాన్నే తీసుకోవాలి. ఆహారంలో ఎక్కువగా పాలను వినియోగించాలి. ఈ రోజు ఉల్లి, వెల్లుల్లి, మాంసాహారం నిషిద్ధం.
పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం!
శుక్రవారం రాత్రిపూట కొద్దిపాటి అన్నాన్ని శేషంగా ఓ చిన్నపాటి గిన్నెలో ఉంచి వంటింట్లో ఉంచడం సంప్రదాయం. ఇలా చేస్తే పితరులు, దేవతలు ఆ ఇంట అన్నం ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉండుగాక అంటూ దీవిస్తారని ప్రతీతి.
ఇంటికి లక్ష్మీకళతో పెరిగే ఐశ్వర్యం
శుక్రవారం పూట సూర్యోదయానికి ముందే ఇంటిని శుభ్రం చేసి, ఇంటి ముంగిలి రంగవల్లికలతో అలంకరించాలి. శుక్రవారం రోజు తప్పకుండా లక్ష్మీదేవి సమక్షంలో ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి.
నుదుట బొట్టుతో చిరకాలం నిలిచే సౌభాగ్యం
శుక్రవారం నుదుట బొట్టు ధరించే వారికి కలకాలం సౌభాగ్యం నిలిచి ఉంటుంది. అసలు శుక్రవారం మాత్రమే కాదు ఇంటి ఇల్లాలు ఎప్పుడూ నుదుట కుంకుమ బొట్టుతో కళకళలాడుతుంటే ఆ ఇంట శ్రీలక్ష్మి తాండవిస్తుంది. బజార్లో దొరికే స్టిక్కర్లను నుదుటన ధరించకుండా తెల్ల వక్కలతో తయారైన కుంకుమను శుక్రవారం ధరిస్తే మహాలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో పాటు శుక్రుని అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుందని విశ్వాసం.
ఇంట్లోనే స్వచ్ఛమైన కుంకుమ తయారీ!
తెల్ల వక్కలను, నేతిలో వేయించి చూర్ణం చేసి ఆ మిశ్రమానికి కస్తూరి పొడి, కుంకుమ పువ్వు పొడిని కలిపి చూర్ణం చేసుకుంటే కుంకుమ సిద్ధమవుతుంది. ఈ కుంకుమను నుదుటన ధరించడం ద్వారా సుగంధ భరితమైన సువాసనతో పాటు శుక్రుని అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది. తద్వారా తరగని సంపద, ధనవృద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది.
కమలాలతో కమలవాసిని అర్చన
శుక్రవారం రోజు 108 కమలములతో, కలువలతో లక్ష్మీదేవికి అర్చన చేసినట్లైతే అనుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఇంకా తాజా పుష్పాలు దానం చేసినా, అన్నదానం చేసినా, వస్త్ర దానం చేసినా శుభ ఫలితాలుంటాయని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
మౌన వ్రతంతో ఇంట్లో సిరిసంపదలు
శుక్రవారం వర్జ్యం ఉన్న సమయంలో మౌనవ్రతం పాటిస్తే ఆ ఇంట తప్పకుండా ధన సమృద్ధి కలుగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ శుక్రవారం నుంచి ఐశ్వర్య కారకమైన ఈ నియమాలు మనం కూడా పాటించి ఆ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో సిరిసంపదలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవ్యై నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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