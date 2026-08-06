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గుడిలో ఎన్ని 'ప్రదక్షిణలు' చేస్తే ఎంత ఫలితం లభిస్తుంది? - జ్యోతిషులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

ఆలయానికి వెళ్లినప్పుడు చేసే 'ప్రదక్షిణల' పరమార్థమిదే! - ఎన్ని చేస్తే ఎలాంటి సత్ఫలితాలంటే?

Pradakshina Importance
Pradakshina Importance (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 4:46 PM IST

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Pradakshina Importance in Temple : సాధారణంగా మనం ఏ గుడికి వెళ్లినా ప్రదక్షిణలు చేసి, దేవుడిని దర్శించుకుంటూ ఉంటాయి. కనీసం మూడు ప్రదక్షిణలతో మొదలు పెట్టి 108 ప్రదక్షిణలు చేసేవారు కూడా ఉన్నారు. అయితే, ఆలయానికి వెళ్లినప్పుడు ఇలా చేసే ప్రదక్షిణలకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉందంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్. అష్టాదశ పురాణాల్లో పద్మ పురాణం, స్కాంద పురాణాల్లోని ప్రామాణిక శ్లోకాలూ ఈ ప్రదక్షిణల విశిష్టత గురించి తెలియజేస్తున్నాయి. అంతేకాదు, గుడికి వెళ్లినప్పడు ఎన్ని ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఎలాంటి సత్ఫలితాలు కలుగుతాయో కూడా స్కాంద పురాణంలో వివరించారు. మరి, ఈ పురాణాల ప్రకారం దేవాలయాలకు వెళ్లినప్పుడు ఎన్ని ప్రదక్షిణలు చేయాలి? వీటి వల్ల కలిగే సత్ఫలితాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ప్రదక్షిణ ఎందుకు చేయాలి?

'ప్రదక్షిణ' భగవంతుడికి చేసే ఉపచారాల్లో ఇదీ ఒకటి. ప్రదక్షిణ అనగా చుట్టూ తిరగడం అని అర్థం. ప్రదక్షిణలు చేసే విధానం వెనుకు రెండు అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక, వైజ్ఞానిక సూత్రాలు దాగి ఉన్నాయి. అవే, భ్రమర కీటక న్యాయం, అయస్కాంత న్యాయం. భమర కీటక న్యాయం అంటే ఏమిటనగా, తుమ్మెద ఒక కీటకాన్ని చూసుకుని గిర్రున తిరుగుతూ శబ్దం, చేస్తూ ఉంటే క్రమంగా ఆ కీటకం కూడా భ్రమరం అయిపోతుంది. అదేవిధంగా, అయస్కాంతంతో ఒక చిన్న ఇనుప ముక్క మీద ఒక క్రమపద్ధతిలో రుద్దితే ఆ ఇనుపకు అయస్కాంత శక్తి వస్తుంది. ఇదే విధానం ప్రదక్షిణలకు కూడా వర్తిస్తుందని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు. దేవుడి విగ్రహం అడుగున ఉంచిన యంత్రానికీ దాంట్లో నిక్షిప్తమైన మంత్రాలకూ శక్తి ఉంటుంది. కాబట్టి, దేవాలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయడం ద్వారా ఆ శక్తి మనలోనూ ప్రవేశించి మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం సొంతమవుతుందంటున్నారు.

పురాణాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?

ఆలయాలకు వెళ్లినప్పుడు ప్రదక్షిణలు చేయడం వల్ల కలిగే సత్ఫలితాలను పురాణాలు ఈ విధంగా చెబుతున్నాయంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ ​కుమార్. అందులో ప్రధానంగా పద్మ పురాణాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటే అందులో ప్రదక్షిణల ప్రాధాన్యతను తెలిపే ఓ శ్లోకం ఉంది.

"ప్రకర్షేన క్షయం యాతి పాపం సర్వం త్రిధాకృతమ్‌|

క్షీణత్వేంచగతే పాపే ప్రదక్షిణమితి శ్రుతమ్‌||"

పైన చెప్పిన ఈ శ్లోకం అర్థం ఏమిటంటే, గుడికి వెళ్లి ఎవరైతే ప్రదక్షిణలు చేస్తారో వారు 3 రకాల పాపాలను తొలగింపజేసుకోవచ్చు. ఆ మూడు రకాల పాపాలు ఏంటంటే, కాయిక, వాచిక, మానసిక. దేవాలయంలో చేసే ప్రదక్షిణలు శరీరం, వాక్కు, ఆలోచనలతో చేసే పాపాలను తొలగించుకొనేందుకు చాలా బాగా సహకరిస్తాయి అని ఈ శ్లోకం తెలియజేస్తుంది.

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ఎలాంటి సత్ఫలితాలుంటాయంటే?

స్కాందపురాణంలోని ఈ శ్లోకం దేవాలయంలో ఎన్ని ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయనే విషయాన్ని అద్భుతంగా వివరిస్తందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్.

"ఏకేన జన్మజం పాపం ద్వాభ్యాం నస్యతి నిశ్చయః

త్రిభిస్తు సర్వసంహారః పంచబిహి శత్రు నాశనం

సప్తబిహి సకలైశ్వర్యం నవబిహి సర్వకామదం

రుద్ర సంఖ్యైహి సుఖం ప్రోక్తం కోటిభిర్‌ మోక్ష ముచ్యతే||"

పైన చెప్పిన ఈ శ్లోకం ఎన్ని ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఎలాంటి ఫలితాన్నిస్తుందో వివరిస్తుంది. ఎప్పుడైనా మనం దేవాలయానికి వెళ్లి ఒక ప్రదక్షిణ చేస్తే ఈ జన్మలో చేసిన పాపాలను తొలగింపజేసుకోవచ్చని ఈ శ్లోకం వివరిస్తుంది. అదే, రెండు ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఈ జన్మతో పాటు గత జన్మ పాపాలను తొలగింపజేసుకోవచ్చట. ఇక గుడి చుట్టూ మూడు ప్రదక్షిణలు చేస్తే జన్మజన్మల్లో తెలిసీ తెలియక చేసిన పాపాలన్నీ తొలగింపజేసుకోవచ్చని స్కాందపురాణం తెలియజేస్తోంది.

మీకు శత్రు బాధలు ఎక్కువగా ఉంటే ఏ ఆలయానికి వెళ్లినా ఐదు ప్రదక్షిణలు చేయాలని చెబుతోంది. ఐశ్వర్యం కావాలంటే ఏడు ప్రదక్షిణలు చేయాలని తెలియజేస్తోంది. అదే, మనోభీష్టాలు నెరవేరాలంటే తొమ్మిది ప్రదక్షిణలు చేయాలి, సర్వ సౌఖ్యాలు చేకూరాలంటే 11 ప్రదక్షిణలు చేయాలని చెబుతోంది స్కాంద పురాణంలోని ఈ శ్లోకం. జీవితం మొత్తం మీద దేవాలయాలను దర్శించుకున్నప్పుడు మీరు చేసే ప్రదక్షిణలు మొత్తం కలిపి కోటి అయ్యాయంటే, శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఆ జీవుడికి మోక్షం లభిస్తుందని పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్యు నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్ వివరిస్తున్నారు.

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