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హనుమంతుడి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన 6 సద్గుణాలు- రామబంటు తత్వం మనకు నేర్పే జీవిత పాఠాలివే!

శ్రీరామునిపై అచంచలమైన భక్తి, అపారమైన ధైర్యం, బుద్ధిబలం, వినయం, కార్యసాధన, సమయస్ఫూర్తి హనుమంతుని ప్రత్యేక గుణాలు- కేవలం హనుమంతుడిని పూజించడం మాత్రమే కాకుండా ఆయనలోని సద్గుణాలను జీవితంలో ఆచరించడమే నిజమైన హనుమ భక్తి

Life lessons from Lord Hanuman
హనుమంతుడు (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 2:58 AM IST

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Life lessons from Lord Hanuman : అచంచల భక్తికి, అద్వితీయ శక్తికి తార్కాణం హనుమ! శ్రీరామునికి నమ్మినబంటు అయిన ఆంజనేయస్వామి గుణగణాలు మానవాళికి మార్గదర్శకాలు. హనుమంతుని స్మరించగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఆయన స్వామి భక్తి. అయితే హనుమలో స్వామి భక్తితో పాటు మరెన్నో విశిష్టమైన సుగుణాలు ఉన్నాయి. హనుమంతుని నుంచి మనం ఎలాంటి గుణగణాలు అలవరచుకోవాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

భక్తికి లేదు సరిహద్దు!
శ్రీరాముని పట్ల హనుమంతునికి ఉన్న భక్తికి కొలమానమే లేదు. పెద్దల పట్ల అలాంటి మన్నన, గౌరవం, దైవం పట్ల అలాంటి భక్తి ప్రపత్తులు అందరికీ అనుసరణీయం. మంచి నడవడికకు ఈ గుణాలు చక్కని పునాదులు. హనుమంతునిలో సహజంగా ఉన్న శుభ గుణాలేంటో చూద్దాం.

బుద్ధిమతాం వరిష్టం
హనుమంతుడు బుద్ధిమంతులలో శ్రేష్ఠుడనే కీర్తిని పొందాడు. ఇటు కండబలంతో పాటు అటు బుద్ధిబలాన్ని కూడా సొంతం చేసుకున్న హనుమ చిరంజీవిగా వర్ధిల్లుతున్నాడు. హనుమను ఆరాధించేవారు ఆయనంతటి బుద్ధిమంతులుగా, బలవంతులుగా ఎదగాలన్నది హనుమ తత్వంలోని ప్రధానాంశం.

నవ వ్యాకరణ పండితుడు
హనుమంతుడు నవవ్యాకరణాలు అవపోశన పట్టిన పండితుడు. సీతాన్వేషణలో రామలక్ష్మణులు కిష్కింధకు వచ్చినప్పుడు సుగ్రీవుడు వారిని పరీక్షించడానికి హనుమను వారి వద్దకు పంపుతాడు. అపుడు హనుమ ఒక భిక్షుక రూపంలో రామలక్ష్మణుల వద్దకు వచ్చి వారి వివరాలు అడుగుతాడు. అప్పుడు హనుమంతుని సంభాషణకు ముగ్ధుడైన శ్రీరాముడు లక్ష్మణునితో 'లక్ష్మణా! ఇతనెవరో కానీ ఇతని మాటల్లో ఒక్క అపశబ్దం కాని, అనవసరమైన మాటలు కానీ లేవు. మాట్లాడేటప్పుడు శరీర కదలికలో విపరీత ధోరణి అసలే లేదు. ఇతని వాక్పటిమను పరిశీలిస్తే ఇతను గొప్ప పండితుడై ఉంటాడని అనిపిస్తోంది' అని అంటాడు. అలా మొదటి కలయికలోనే రామునికి హనుమపై సద్భావం కలిగింది. మన ప్రవర్తన కూడా అలాగే ఉండాలి. పెద్దలతో మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టంగా, వినయంగా, ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే మాట్లాడాలి. ఇది హనుమ భావవ్యక్తీకరణ సామర్ధ్యానికి ప్రతీక!

ఆదర్శ విద్యార్థి
హనుమంతుడు ఒక ఆదర్శ విద్యార్థి. గురువు దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేసేటప్పుడు శిష్యుడు ఎంత వినయంగా ఉండాలో హనుమను చూసి నేర్చుకోవాలి. హనుమంతుడు సూర్యుని దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేసాడు. సూర్యుడు గగనతలంలో తిరుగుతూ ఉంటే, ఆ వేగాన్ని అనుసరిస్తూ, ఒక్కోసారి సూర్యుని రథం కంటే ముందుంటూ, గర్వం లేకుండా వినయ విధేయుడై సకల విద్యల్లోనూ హనుమ పండితుడయ్యాడు. నవ వ్యాకరణల్లోనూ నిష్ణాతుడయ్యాడు. గురువు దగ్గర విద్య నేర్చుకునేటప్పుడు ఎంత వినయంగా, ఎంత దీక్షగా, ఎంత శ్రమించాలి, ఎంత క్రమశిక్షణతో ఉండాలో హనుమ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు.

కార్యసాధకుడు
హనుమంతునికి ఏదైనా పని అప్పజెప్పితే అది పూర్తయ్యే వరకు విశ్రమించడు. ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా, పట్టిన పట్టు విడవకుండా కార్యసిద్ధి సాధించే కార్యసాధకుడు హనుమ. చెప్పిన పనిని పూర్తి చేయడమే కాకుండా ఆ తరువాత వచ్చే పరిణామాలను కూడా ముందుగా ఆలోచించి అందుకు సన్నద్ధమయ్యే ధీశాలి. శ్రీరాముడు సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టమని చెబితే, నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని లంఘించి లంకకు చేరి సీతమ్మ జాడను కనిపెట్టాడు. అంతటితో ఆగాడా, లేదు! రావణాసురుని బలం ఏపాటిదో అంచనా వేసి, లంకా దహనం చేసి, శ్రీరాముని బలపరాక్రమాల గురించి రావణునికి తెలిపి లంకవాసుల్లో భయాన్ని పుట్టించి వెనుతిరిగారు. కార్యసాధకుడు అంటే ఇలా ఉండాలి అని హనుమను చూసి తెలుసుకోవాలి.

వినయశీలి
మహాసముద్రాన్ని లంఘించి సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టి తిరిగి వచ్చినప్పుడు శ్రీరాముడు హనుమను ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకుంటాడు. ఇంతటి గొప్ప కార్యాన్ని సాధించినప్పటికీ, ఇదంతా శ్రీరాముని కృప వల్లనే సాధ్యమయింది తప్ప తన గొప్ప కాదని వినయంగా నమస్కరించి గలిగిన గొప్పతనం ఒక్క హనుమకు తప్ప వేరే వారికి సాధ్యం కాదు. స్థిత ప్రజ్ఞత అంటే ఇదే! ఇదే హనుమలోని వినయపూర్వక స్వామి భక్తి!

ధైర్యం - సమయస్ఫూర్తి
కష్ట సమయంలో కూడా కృంగిపోకుండా పరిష్కార మార్గాలు అన్వేషించడం హనుమ నైజం. లక్ష్మణుడు యుద్ధంలో మూర్ఛ పోయినప్పుడు సంజీవని మూలికలు తేవడానికి హిమాలయాలకు వెళ్తాడు హనుమ. కానీ అక్కడ మూలికలను గుర్తించలేక సమయాన్ని వృథా చేయకుండా సంజీవని పర్వతాన్ని పెకిలించి తనతో తీసుకు వచ్చి లక్ష్మణుని ప్రాణాలు కాపాడి సమయస్ఫూర్తిని చాటిన బుద్ధి చతురుడు హనుమ.

అనుసరణీయం - ఆదర్శప్రాయం
మన దేశంలో హనుమంతుని భక్తులు ఎందరో ఉన్నారు. హనుమాన్ దీక్షలు చేపడుతూ, ఆయన పట్ల అచంచల భక్తి విశ్వాసాలు చూపించే వారు చాలామంది ఉన్నారు. అయితే ఎదో మొక్కుబడిగా దీక్ష చేపట్టి వ్రతాన్ని పూర్తి చేయడం మాత్రమే కాదు. హనుమలోని సద్గుణాలను అవలంబిస్తూ, ఆయన నడిచిన మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ స్థితప్రజ్ఞత సాధించాలి. హనుమ వలే వినయశీలిగా, సాహసవంతుడిగా, బుద్ధి బలశాలిగా, కార్యసాధకుడిగా నిలవడమే అసలైన భక్తి మార్గం. హనుమ గుణాలు ఆదర్శప్రాయంగా తీసుకుంటూ అనుసరించడమే నిజమైన మారుతి భక్తులకు ఉండాల్సిన సుగుణాలు. అప్పుడే హనుమ తన భక్తులను చూసి సంతోషిస్తాడు, కోరిన వరాలిచ్చి అనుగ్రహిస్తాడు.

జైశ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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