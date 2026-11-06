5 రోజుల దీపావళి పండుగ! ధన త్రయోదశి నుంచి యమ ద్వితీయ వరకు ఏ రోజు ఏ వేడుకో తెలుసా?
Five Days of Diwali 2026 : దసరా 10 రోజులు, సంక్రాంతి 4 రోజుల పండుగగా జరుపుకోవడం తెలిసిందే! అయితే దీపావళి కూడా 5 రోజుల పండుగ అని తెలుసా?
Published : November 6, 2026 at 2:51 AM IST
హిందూ సంప్రదాయంలో పండుగలకు ప్రాధాన్యం ఉంది. పండుగలను సాంప్రదాయ రీతిలో జరుపుకోవడం వలన ఇంట్లో సానుకూల శక్తులు పెరిగి, సిరి సంపదలకు లోటుండదని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. సాధారణం దసరా పండుగ 10 రోజుల పండుగ అయితే సంక్రాతి 4 రోజుల పండుగగా జరుపుకోవడం తెలిసిందే! అయితే దీపావళి పండుగ కూడా 5 రోజుల పండుగ అని తెలుసా! 5 రోజుల దీపావళి పండుగలో ఏ రోజు ఏ వేడుక జరుపుకోవాలో చూద్దాం.
దీపావళి వేడుకలు ఎప్పటి నుంచి?
పెద్దలు కూడా పిల్లలుగా మారిపోయే ఆనంద దీపావళి పండుగ వేడుకలు ఈ ఏడాది నవంబర్ 6, శుక్రవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇటు సంప్రదాయానికి, అటు ఆధ్యాత్మికతతో పాటు ఆనందాన్ని అందించే దీపావళి పండుగలో ఏ రోజు ఏ పండుగ రానుంది? ఆ విశిష్టత ఏమిటో చూద్దాం.
ధన త్రయోదశి:
ధన త్రయోదశి దీపావళి వేడుకల ఆరంభాన్ని సూచించే పండుగ. ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశి రోజున ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 6, శుక్రవారం రోజు ధన త్రయోదశి పండుగను జరుపుకోనున్నాం. క్షీరసాగర మథన సమయంలో ఆయుర్వేదానికి అధిదేవత అయిన ధన్వంతరి అమృత కలశంతో ఉద్భవించిన రోజు ఇదే! అందుకే ఈ రోజున ధన్వంతరి జయంతిని కూడా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున బంగారం, వెండి, కొత్త చీపురు, నూతన వాహనాలు, ఉప్పు వంటి వస్తువులు కొనడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
నరక చతుర్దశి
5 రోజుల దీపావళి పండుగలో రెండో రోజు నరక చతుర్దశి. ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశి రోజు శ్రీకృష్ణుడు తన భార్య సత్యభామతో కలిసి నరకాసుర సంహారం చేసిన సందర్భంగా ఈ రోజును నరక చతుర్దశిగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున అభ్యంగన స్నానం చేయడం, దక్షిణ దిక్కున యమ దీపాన్ని వెలిగించడం సంప్రదాయం.
దివ్వెల దీపావళి
5 రోజుల దీపావళి పండుగలో మూడో రోజు అసలైన దీపావళి పండుగ. ఈ రోజు నువ్వుల నూనెలో లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుందంట! అందుకే ఈ రోజు సూర్యోదయానికి ముందే నువ్వుల నూనె తలకు, ఒంటికి పెట్టుకుని అభ్యంగన స్నానం చేయాలి. ఇక సాయంత్రం ఇల్లంతా దీపాలు వెలిగించి, లక్ష్మీ పూజ చేసి, బాణాసంచా కాల్చుకోవడం సంప్రదాయం. అనంతరం బంధుమిత్రులకు మిఠాయిలు ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారు.
బలి పాడ్యమి
5 రోజుల దీపావళి పండుగలో నాలుగో రోజు బలి పాడ్యమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు నుంచి కార్తిక మాసం ప్రారంభం అవుతుంది. శ్రీ మహావిష్ణువు వామనావతారంలో త్రివిక్రముడిగా బలి చక్రవర్తి నుంచి మూడు అడుగులు దానంగా పుచ్చుకుని ముల్లోకాలను ఆక్రమించిన శుభదినం ఈ రోజు. బలి చక్రవర్తి త్యాగానికి మెచ్చిన శ్రీ మహావిష్ణువు కార్తిక శుద్ధ పాడ్యమి రోజు బలి తిరిగి భూమిపైకి వచ్చి తన రాజ్యాన్ని చూసుకొనేలా వరం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ రోజుకు బలి పాడ్యమి అని పేరు వచ్చింది. ఈ రోజు బలి చక్రవర్తిని మరియు శ్రీ మహావిష్ణువును పూజించడం సంప్రదాయం.
యమ ద్వితీయ
5 రోజుల దీపావళి పండుగలో ఐదో రోజైన కార్తిక శుద్ధ విదియను యమ ద్వితీయగా జరుపుకుంటాం. పురాణాల ప్రకారం ఈ రోజు యమధర్మరాజు తన చెల్లెలు యమున ఇంటికి వెళ్లి ఆమె ఇంట భోజనం చేసి, ఆమె ఆతిధ్యాన్ని స్వీకరించాడంట! అందుకే ఈ రోజు అన్నదమ్ములు తమ సోదరి ఇంటికి వెళ్లి ఆమె చేతి భోజనం చేసి ఆమెకు కానుకలు ఇవ్వడం సంప్రదాయం. ఈ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించడం వలన అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య అనుబంధం దృఢ పడుతుందని విశ్వాసం.
ఇవేనండి 5 రోజుల దీపావళి పండుగ విశేషాలు! ఈ 5 రోజుల దీపావళిని మనం కూడా ఆనందంగా జరుపుకుందాం. మన సంప్రదాయాలను మన భావితరాలకు భద్రంగా అందిద్దాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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