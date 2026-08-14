అష్టైశ్వర్యాలు అంటే డబ్బు మాత్రమే కాదు- జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేసే అష్టలక్ష్ముల తత్వం ఇదే!
శ్రావణ మాసంలో విశేషంగా ఆరాధించే శ్రీమహాలక్ష్మి- అష్టలక్ష్ముల ఎనిమిది రూపాల అంతరార్థం ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Published : August 14, 2026 at 2:54 AM IST
Ashta Lakshmi Forms Significance : తెలుగువారి సంప్రదాయంలో శ్రావణ మాసం పరమ పవిత్రమైన మాసం. ఈ మాసంలో స్త్రీలను తరింపజేసే అనేక నోములు, వ్రతాలు ఉంటాయి. అందుకే శ్రావణ మాసాన్ని వ్రతాల మాసమని, సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించే మాసమని అంటారు. శ్రావణ మాసంలో లక్ష్మీదేవిని విశేషంగా ఆరాధిస్తారు. వరలక్ష్మి వ్రతం పేరుతో లక్ష్మీదేవి ఆరాధన విశేషంగా చేస్తారు. ఆగస్టు 14, శ్రావణమాసం మొదటి శుక్రవారం సందర్భంగా సిరులతల్లి శ్రీమహాలక్ష్మి అష్టగుణ తత్వాన్ని గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ శ్రీలక్ష్మి?
పురాణాలు శ్రీలక్ష్మిదేవిని భృగు మహర్షి కుమార్తెగా అభివర్ణిస్తున్నాయి. క్షీరసాగర మధనం నుంచి ఉద్భవించింది కాబట్టి 'సముద్ర తనయ' అని కూడా అంటారు. ఏది ఏమైనా శ్రీ మహావిష్ణువు ఇల్లాలుగా శ్రీలక్ష్మి తనను ఆశ్రయించిన భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారమై కోరికలు తీరుస్తూ ఉంటుంది. జీవితంలో మనకు కలిగే ప్రతి ఐశ్వర్యం శ్రీలక్ష్మీదేవి వల్లనే లభిస్తుంది. ఐశ్వర్యం అంటే కేవలం డబ్బు, ఆస్తులు, సంపదలు మాత్రమే కాదని వివరించేది మహాలక్ష్మి అష్టగుణ తత్వం! ఆ తత్వం గురించి విపులంగా తెలుసుకుందాం.
ఎనిమిది రూపాలు - ఎనిమిది కోణాలు
భారతీయ సంప్రదాయం శ్రీ మహాలక్ష్మిని అష్టలక్ష్మిగా ఆరాధిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క ఎనిమిది రూపాలు లక్ష్మి తత్వానికి ఎనిమిది కోణాలు అని శాస్త్రం చెబుతోంది. లక్ష్మీకటాక్షాన్ని సాధించడానికి ఉపయోగపడే సోపానాలు ఈ ఎనిమిది కోణాలే! ఇంతకు ఏమిటి ఆ ఎనిమిది కోణాలు? ఒక్కొక్కదాని గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
సంకల్ప బలానికి ప్రతీక!
శ్రీ మహాలక్ష్మి మొదటి స్వరూపం, లక్ష్మీ కటాక్షం సాధించడంలో మొదటి సోపానం ఆదిలక్ష్మి స్వరూపం. ఆదిలక్ష్మి సంకల్ప బలానికి ప్రతీక! విశ్వకుబేరుడి ప్రయాణమైనా ఒక్క రూపాయితోనే మొదలవుతుంది. లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి చేసే దృఢ సంకల్పంలో, మనోబలమే మొదటి సోపానం. అందులోనే ఆదిలక్ష్మి అవతారం ఉంటుంది.
సాధకునికి అండగా
నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో సాధకుడు సాగించే ప్రయాణంలో 'ధైర్యలక్ష్మి' అండగా నిలుస్తుంది. ధైర్యం లేకుంటే దేనిని సాధించలేం. ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా మనోధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా ముందుకు సాగితేనే ధైర్యలక్ష్మి అనుగ్రహంతో విజయం సిద్ధిస్తుంది.
విద్యయే అసలైన ఐశ్వర్యం
అవరోధాలను అధిగమించి కలలు నిజం చేసుకోవడానికి ధైర్యం ఒక్కటే సరిపోదు. విజయాన్ని సాధించడానికి నైపుణ్యాలు, బుద్ధి చతురత కూడా ఎంతో అవసరం. వీటిని ప్రసాదించేదే 'విద్యాలక్ష్మి'! కార్యసాధనలో అవసరమైన మేధస్సును, బుద్ధిని ప్రసాదించేదే విద్యాలక్ష్మి.
బలమైన శరీరంలోనే బలమైన మనసు
కోరుకున్న కలలు నిజం చేసుకోవడానికి, ఆటంకాలను అధిగమించి ముందుకు సాగడానికి బుద్ధిబలం ఎంత అవసరమో బలమైన శరీరం కూడా అంతే అవసరం. బలమైన శరీరంలోనే బలమైన మనసు కూడా ఉంటుంది. మనిషికి ఆ బలం ఆహారం వల్లనే వస్తుంది. ఆ ఆహారాన్ని అందించేది ధాన్యలక్ష్మి. సకల ధాన్యరాశులకు అధిదేవత అయిన ధాన్యలక్ష్మి భోజనం రూపంలో శారీరక దృఢత్వాన్ని అందిస్తుంది. అందుకే ధాన్యలక్ష్మి అనుగ్రహం లేకుండా ఏదీ సాధించలేం.
విజయ సోపానం
బుద్ధిబలంతో శారీరక మానసిక ఆధ్యాత్మిక సాధన సంపత్తితో మనం సాగించే పోరాటాన్ని గెలుపు మార్గంలో నడిపించి విజయాన్ని అందించేదే విజయలక్ష్మి. అష్టలక్ష్మి తత్వంలో అతి ప్రధానమైన సోపానం విజయలక్ష్మి తత్వం. సాధకులకు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన యోగం.
సామ్రాజ్య పట్టాభిషేక యోగం
దృఢ సంకల్పంతో, ధైర్యంతో, విద్యాబలంతో, దృఢమైన శరీరంతో, విజయాన్ని సాధించిన తరువాత మనకంటూ ఓ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించుకుంటాం. ఆ సామ్రాజ్యానికి అధిదేవతయే గజలక్ష్మి. గజలక్ష్మి మన సామ్రాజ్యానికి పట్టపురాణి. ఆమె అనుగ్రహంతో అధికారం, పదవీయోగం, అన్నీ చేకూరుతాయి. అందుకే కష్టపడి సాధించుకున్నది నిలవాలన్నా, అధికార దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండాలన్నా, చేతిలో ఉన్న అధికారంతో కీర్తిప్రతిష్టలు పెరగాలన్నా గజలక్ష్మి అనుగ్రహం అత్యంత ముఖ్యం.
ధనం మూలం ఇదం జగత్!
గజలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో సామ్రాజ్యాభిషేకం అయిన వెనువెంటనే ధనలక్ష్మి కరుణిస్తుంది. 'ధనం మూలం ఇదం జగత్'! అని శాస్త్రం అంటుంది. ఈ లోకంలో డబ్బు లేకుండా ఏది జరగదు. అలాగని డబ్బే అన్నిటికి మూలం కాదు. డబ్బుతో కొనలేనివి కూడా కొన్ని ఉంటాయి. లక్ష్మీ కటాక్షంతో చేకూరిన సంపదలను కాపాడుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. చంచలమైన లక్ష్మిని స్థిరంగా ఉంచుకోవాలంటే ఆర్జించిన ధనాన్ని దానధర్మాలకు ఉపయోగించాలి. దైవకార్యాల కోసం ధనాన్ని వెచ్చించాలి. కీర్తి కోసం కాకుండా ధర్మాపేక్షతో, నిస్వార్ధంతో దానధర్మాలు చేసినప్పుడే ఆ ఫలితం పరిపూర్ణంగా దక్కుతుంది. అప్పుడే ఆర్జించిన ధనానికి సార్ధకత చేకూరుతుంది. సంపాదించిన ధనం న్యాయమైనది అయినప్పుడే ఆ సంపద నిలుస్తుంది. అలాంటి సంపదలు ప్రసాదించమని ఆ ధనలక్ష్మిని ఆశ్రయించాలి. నిరంతరం స్మరించాలి.
శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించాలి
ధనలక్ష్మి కరుణ లభించిన తరువాత ఇక తదుపరి అంశం విస్తరణ. వేయి నుంచి లక్ష వరకు, ఒక ఎకరా నుంచి వంద ఎకరాలకు వరకు, ఒక వ్యక్తి నుంచి కుటుంబంగా మారడం వరకు... వంశాన్ని వృద్ధి చేస్తూ సంతానాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో సహకరించేది సంతానలక్ష్మి. సంతానలక్ష్మి కేవలం సంతానాన్ని మాత్రమే కాదు పిల్లా పాపల్లాంటి కీర్తి, అధికారం, ప్రజాదరణ, వైభవం వంటివి సమకూరుస్తుంది. బంధు బలగాలను, బంధాలను, అనుబంధాలను వృద్ధి చేస్తుంది. ఈ వైభవాలను ప్రసాదించే సంతానలక్ష్మిని అనుక్షణం స్మరించడమే సాధకుని మార్గంలో ఎనిమిదో సోపానం.
ఐశ్వర్యం అంటే కేవలం డబ్బే కాదు. సంపదలతో పాటు విద్యావినయాలు, కీర్తిప్రతిష్ఠలు, గౌరవమర్యాదలు, ధైర్యసాహసాలు, దానధర్మ గుణం, బంధుమిత్రుల సహకారం, కుటుంబ సౌఖ్యం ఇవన్నీ కలిస్తేనే ఐశ్వర్యం. అదే అష్టలక్ష్ముల అష్టగుణ తత్వం!
ఈ ఎనిమిది సోపానాలు జాగ్రత్తగా అధిరోహిస్తేనే జీవిత లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాం. అప్పుడే నిజమైన ఐశ్వర్యవంతులమవుతాం.
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవ్యై నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.