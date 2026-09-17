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'మేష లగ్నం' వారికి గుడ్​న్యూస్ - ఈ వారాలు బాగా కలిసొస్తాయట!

మేష లగ్న జాతకుల లక్షణాలు ఇవే! - అదృష్టం కలిసి రావాలంటే ఏం చేయాలో వివరిస్తున్న జ్యోతిష్యులు!

Aries Ascendant
మేష లగ్నం (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 5:20 PM IST

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Aries Ascendant Characteristics : మనం జ్యోతిష్యం అనగానే కేవలం రాశిఫలాలనే చూసుకుంటాం. కానీ, ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని, వారి అసలైన క్యారెక్టర్​ని డిసైడ్ చేయడంలో 'జన్మ లగ్నం' కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో జన్మ రాశికి ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో జన్మ లగ్నానికీ అంతే ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఒక్కొక్క లగ్నంలో జన్మించిన వాళ్లు ఒక్కో రకమైన ప్రత్యేక లక్షణాలను కలిగి ఉంటారని జ్యోతిష శాస్త్ర ప్రామాణిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. లగ్న చక్రంలో అన్నిటికంటే మొదటిదైన మేష లగ్నంలో పుట్టినవారు ఎలాంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు? ఈ లగ్నంలో జన్మించిన స్త్రీ, పురుషులకు అదృష్టం కలిసి రావాలంటే ఎలాంటి విధివిధానాలు ఆచరించాలో ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్ ఇలా వివరిస్తున్నారు.

రాశి ఫలాలు చూసుకుని చాలా మంది, 'నాకు జాతకం అస్సలు కలిసి రావడం లేదు' అని నిరాశపడుతుంటారు. దానికి కారణం వారు తమ జన్మ లగ్నాన్ని గమనించకపోవడమేనట. మీరు ఏ లగ్నంలో పుట్టారనే దానిపైనే మీ ప్రవర్తన, కెరీర్, వైవాహిక జీవితం ఆధారపడి ఉంటాయట. అందుకే శాస్త్ర గ్రంథాలలో లగ్నానికి అంతటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. రాశి చక్రంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన, వేగానికి, పట్టుదలకు మారుపేరైన "మేష లగ్నం"లో జన్మించిన వారి తీరు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్. జ్యోతిష శాస్త్ర ప్రామాణిక గ్రంథాల్లో మేష లగ్నంలో జన్మించిన వారి లక్షణాలను గురించి ఓ ప్రత్యేకమైన శ్లోకాన్ని చెప్పారని చెబుతున్నారు.

ఆ శ్లోకం ఏంటంటే?

చండాభిమాని గుణవాన్‌ సకోపః సహృద్విరోధిచ సఖాపరేషాం|

పరాక్రమ ప్రాప్త యసో విశేషో మేషోదయే యహపురుషో అతిరోషః||

  • ఈ శ్లోకాన్ని బట్టి మేష లగ్నంలో పుట్టినవారి లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయంటున్నారు మాచిరాజు. ఈ లగ్నంలో జన్మించిన వారికి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ. మంచి గుణాలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ త్వరగా కోపం వస్తుంది.
  • తమకు బాగా దగ్గరైనవారు, సన్నిహితులతో కొన్ని విషయాల్లో విభేదిస్తున్నప్పటికీ, తమకు దగ్గరికాని వాళ్లతో అనుకూలంగా ప్రవర్తించే లక్షణం వీరి సొంతమని పైన చెప్పిన శ్లోకం ద్వారా అర్థమవుతుంది.
  • అలాగే, మేష లగ్నంలో జన్మించినవారు ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు పరాక్రమంతో దాన్ని అధిగమించగలిగిన వారిగా ఉంటారు. కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందేవాళ్లుగా ఉంటారు.
  • మేష లగ్నంలో పుట్టినవారెవరైనా సరే ఎక్కువగా పరాక్రమంతో పాటు కోపం, రోషం కలిగిన వారుగా ఉంటారని పైన పేర్కొన్న శ్లోకం తెలియజేస్తోందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.

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వీరికి ఈ వారాలు బాగా కలిసొస్తాయి!

మేష లగ్నానికి పంచమాధిపతి సూర్యుడు గనుక ఈ లగ్నంలో పుట్టినవారు ప్రభుత్వ సంబంధమైన, సాహసోపేతమైన ఉద్యోగాల్లో రాణించే ఛాన్స్ ఉంటుందని జ్యోతిష ప్రామాణిక గ్రంథాలు పేర్కొంటున్నాయి. మేష లగ్నానికి ఆది, సోమ, మంగళ, శుక్రవారం, శనివారం అనుకూలమైన వారాలు. ఇవి బాగా కలిసొస్తాయి. జ్యోతిష శాస్త్రపరంగా ఉన్న జాతక దోషాల తీవ్రతను తగ్గించుకొనేందుకు గురువారం ఉపవాసం ఉంటే మంచిదని చెబుతున్నాయి. ఈ లగ్నంలో జన్మించినవారికి కలిసొచ్చే అంకెలు 1, 9. కలిసిరాని అంకెలు 6,7.

ఎవరిని పూజించాలంటే?

మేష లగ్నం వారికి సింహ లగ్నం, ధనుస్సు లగ్నం వారితో అనుకూలత ఎక్కువ. ఎందుకంటే మేష, సింహ, ధనుస్సు అనే ఈ ముడు లగ్నాలూ అగ్నితత్వ లగ్నాలని గ్రంథాల్లో తెలియజేశారు. అందుకే మేష లగ్నం వారు సింహ లగ్నం , ధనుస్సు లగ్నం వారితో స్నేహం చేసినా, వ్యాపారాలు ప్రారంభించినా అనుకూలతలు ఎక్కువ అని చెబుతున్నారు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్. మేష లగ్నంలో జన్మించినవారెవరైనా సరే ఈ లగ్నానికి అధిపతి కుజుడు గనక, కుజుడికి అధిష్టాన దైవాలైన సుబ్రహ్మణ్యస్వామి, లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని ఎక్కువగా పూజిస్తే సమస్త శుభఫలితాలను పొందే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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మేష లగ్న జాతకుల లక్షణాలు
ARIES ASCENDANT CHARACTERISTICS

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