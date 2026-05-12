"స్నానం" ఎన్ని రకాలో తెలుసా? - ఇది చేస్తే మీకున్న పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయట!

-గరుడ పురాణంలో స్నానంకు ప్రత్యేక విశిష్టత - రకరకాల స్నానాల గురించి వివరిస్తున్న జ్యోతిష్యులు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 12, 2026 at 5:48 PM IST

Types of Baths in Hindu Scriptures : మనందరం నార్మల్​గా స్నానం అంటే ఒంటిపై రెండు చెంబుల నీళ్లు చిమ్మరించుకోవడమే అనుకుంటుంటాం. శరీరాన్ని, మనసును ఏకకాలంలో శుద్ధి చేసే ప్రక్రియగా భావిస్తాం. కానీ, మీకు తెలుసా? హిందూ సంప్రదాయంలో గరుడ పురాణంలో ఎన్నో రకాల స్నానాల గురించి ప్రస్తావన ఉంది. మరి, ఆ రకరకాల స్నానాలేంటి? వాటికి ఉన్న విశిష్టతలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

గరుడ పురాణం సంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన స్నానాల గురించి ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ ఈ విధంగా వివరిస్తున్నారు. ఈ స్నానాలలో మొట్టమొదటగా చెప్పుకోవాల్సింది "బ్రహ్మ స్నానం". ఎవరైనా స్నానం చేయటం వీలు అవ్వని పక్షంలో ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకుని అందులో దర్బలు ఉంచి వాటితో నీళ్లను శిరస్సుపై చల్లుకుంటే దాన్ని "బ్రహ్మ స్నానం" అంటారు. అయితే, ఈ బ్రహ్మ స్నానం పురుషులు చేయాలి. ఈ స్నానమాచరించడం ద్వారా ఉత్తమ ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.

భస్మ స్నానం : ఇది కూడా గరుడ పురాణంలో చెప్పదగ్గిన మరో అద్భుతమైన స్నానం. భస్మ స్నానం అంటే ఏమిటంటే, ఎవరైనా సరే స్నానం చేయడానికి వీలుకానీ పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు భస్మాన్ని కొద్దిగా శిరస్సుపై చల్లుకుంటే స్నానం చేసినట్లే అవుతుందని, పూజకు అర్హత లభిస్తుందని చెబుతున్నారు. అయితే, ఇక్కడ భస్మం అంటే బయట అమ్మే విభూది కాదని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు. గోమయం(ఆవు పేడను) మండించినప్పుడు వచ్చేదాన్ని "నిజమైన భస్మం" అంటారు. అలాంటిదాన్ని శిరస్సుపై చల్లుకుంటేనే 'భస్మ స్నానం' అవుతుందంటున్నారు. దీని వల్ల స్నానం చేసిన ఫలితం కలుగుతుందంటున్నారు.

దివ్య స్నానం : సూర్యుడికి దివ్యుడు అనే పేరు ఉంది. స్నానం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా సరే సూర్యోదయం అయిన తర్వాత రెండు గంటల్లోపు ఎప్పుడైనా సరే సూర్యకిరణాలు పడే ప్రాంతంలో నిలబడి సూర్యుడికి సంబంధించిన పన్నెండు నామాలు(మిత్ర, రవి, ఖగ, సూర్య, భాను, పూష, హిరణ్యగర్భ, మరీచి, ఆదిత్య, సవితృ, అర్క, భాస్కర) చదువుకుంటే స్నానం చేసినట్లే అవుతుందని గరుడ పురాణంలో చెప్పారు. దీన్నే 'దివ్య స్నానం' అని అంటారని చెబుతున్నారు.

వారుణ స్నానం : ప్రత్యేకమైన జలాలలో చేసే స్నానాన్ని "వారుణ స్నానం" అంటారు. అంటే, నదులు, చెరువులు, సముద్రంలో చేసే స్నానం అన్నమాట. ఇలాంటి స్నానం చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలనిస్తుందని చెబుతున్నారు. మామూలు స్నానం కంటే ఇది ఎక్కువ ఫలితాలను కలిగింపచేస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.

యోగిక స్నానం : స్నానం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అంటే, ఎవరైనా అనారోగ్యవంతులు, మంచంలో ఉన్నవారు నారాయణ నారాయణ అంటూ నారాయణ నామ స్మరణ చేస్తే స్నానం చేసినట్లవుతుందని గరుడ పురాణంలో పేర్కొన్నారు. దీన్నే 'యోగిక స్నానం' అనే పేరుతో పిలుస్తారట.

గోధూళి స్నానం : ఈ స్నానాన్నే "వాయవ్య స్నానం" అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారని చెబుతున్నారు. అంటే, ఆవులు నడుస్తున్నప్పుడు వాటి గిట్టల నుంచి వచ్చే ధూళి మన మీద పడితే స్నానం చేసినట్లు అవుతుందని చెబుతున్నారు. దీన్నే 'గోధూళి స్నానమని' అంటారు.

పాపాలు తొలగించే స్నానంగా దీనికి పేరు! వాయవ్య స్నానం గొప్పతనం గురించి గరుడ పురాణంలో ఒక కథ కూడా ప్రాచుర్యంలో ఉందట. అదేంటంటే, భూదేవి-వరాహస్వామికి నరకుడు, నరకాసురుడు జన్మిస్తారు. ఈ ఇద్దరు కూడా తమోగుణంతో పుడతారు. నరకుడు నరకలోకంగా మారిపోయాడు. ఆ నరకలోకానికి యమధర్మరాజు అధిపతిగా ఉన్నాడు. నరకాసురుడు మాత్రం తీవ్రంగా దేవతలు, ఋషులను ఇబ్బంది పెడుతున్న తరుణంలో స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడే నరకాసురుడుని సంహరించాడని మనకు భాగవతంలో చెప్పారు. అయితే, నరకాసురుడు సంహరించబడ్డాక ఆయన సూక్ష్మ శరీరం నరకలోకానికి వెళ్లి తీవ్రమైన బాధలు పడుతూ ఉంటే నరకాసురుడి తల్లి భూదేవి శ్రీ మహావిష్ణువుతో నా కుమారుడు నరకంలో తీవ్రమైన భాదలు పడుతున్నాడు. నా కుమారుడి యాతన శరీరం చాలా బాధలు పడుతుంది. ఈ బాధలన్నింటి నుంచి బయటకు రావాలంటే ఏం చేయాలని అడిగితే అప్పుడు శ్రీ మహవిష్ణువు ఇలా సమాధానమిస్తాడు. "నువ్వు బందావనానికి వెళ్లు అక్కడ అనేక మంది గోపాల బాలురు ఆవులు కాసుకుంటూ ఉంటారు.

ఆ బాలురు ఆవులు కాస్తున్నప్పుడు అవి అటు ఇటు నడుస్తున్నప్పుడు వాటి గిట్టల నుంచి ధూళి వస్తుంది. ఆ ధూళిని తీసుకొచ్చి నరకంలో ఉన్నటువంటి నీ కుమారుడు నరకాసురుడిపై చల్లు. వెంటనే అతనికి నరక బాధలు తొలగిపోతాయి" అని చెబుతాడు శ్రీ మహావిష్ణువు. అప్పుడు తల్లి భూదేవి బృందావనానికి వెళ్లి ఆవుల గిట్టల నుంచి వచ్చే ఎర్రని మట్టిని తీసుకుని నరకాసురుడి యాతన శరీరంపై చల్లేసరికి అతని శరీరం దివ్య శరీరంగా మారిపోతుంది. అంటే, మనిషి చనిపోయాక బాధలు పడడానికి ఒక సూక్ష్మ శరీరం వస్తుంది. పాపాలు అనుభవించడానికి ఒక సూక్ష్మ శరీరం వస్తుంది. దాన్ని యాతన శరీరం అంటారు. అలాగే, పుణ్యాలు అనుభవించడానికీ ఒక సూక్ష్మ శరీరం వస్తుంది. దాన్ని దివ్య శరీరం అంటారు.

భూదేవి ఆవు గిట్టల నుంచి వచ్చే ధూళిని వేయగానే దివ్య శరీరాన్ని పొంది నరకాసురుడు స్వర్గ లోకానికి వెళతాడు. అప్పుడు నరకాసురుడు ఆశ్చర్యంతో భూదేవి-శ్రీ మహావిష్ణువును ఈవిధంగా ఎలా జరిగిందని అడుగుతాడు. అప్పుడు శ్రీ కృష్ణుడు ముక్కోటి దేవతలు గోవులో ఉంటారు. గోమయం, గోమూత్రానికి ఉన్న గొప్పతనం గురించి చెబుతాడు. ఎప్పుడైనా ఆవుపేడను శరీరానికి రాసుకుంటే వారికి యమునా నదిలో స్నానం చేసిన ఫలితం వస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.

ఆవు పంచకాన్ని నీళ్లలో కలుపుకొని స్నానం చేస్తే నర్మదా నదిలో స్నానమాచరించిన ఫలితం కలుగుతుందంటున్నారు. ఆవు పాలు కొద్దిగా నీళ్లలో వేసుకుని స్నానం చేస్తే గంగానదిలో స్నానం చేసిన ఫలితం కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. గంగా, యమునా, నర్మదా ఈ మూడు నదుల సంగమం అస్సలు జరగదు. కానీ, నీళ్లలో కొద్దిగా ఆవుపాలు, గోమయం, గోమూత్రాన్ని వేసుకుని స్నానం చేశారంటే ఆ మూడు నదులలో స్నానం చేసిన ఫలితం వస్తుందంటున్నారు.

ఈ విషయాన్ని శ్రీ కృష్ణుడు నరకాసురుడికి చెప్పారని గరుడ పురాణంలో చెప్పారు. అంటే, భయంకరమైన పాపాలన్నీ పోగొట్టే శక్తి వాయవ్య స్నానానికి ఉంటుందని గరుడ పురాణంలో ప్రాచుర్యంలో ఉన్న ఈ కథ ద్వారా మనకు తెలుస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

