ఆ రాశుల వారికి ఈ వారంలో ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మనస్పర్థలు- విఘ్నవినాయకుని ఆరాధన శుభప్రదం!
2026 సెప్టెంబర్ 27 తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 3వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : September 27, 2026 at 12:02 AM IST
Weekly Horoscope From Sep 27th to 3rd Oct 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 27 తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 3వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో ధనలాభాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. పోటీ పెరిగినప్పటికీ ప్రత్యర్థులపై పైచేయి సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. మీ చిరకాల ఆకాంక్ష నెరవేరుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. విద్యార్థులు విజయం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. విఘ్నవినాయకుని ఆరాధన శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో కొంత గందరగోళ పరిస్థితి ఉండవచ్చు కాబట్టి ఉద్యోగ మార్పు ప్రయత్నాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వ్యాపారులు వ్యాపార విస్తరణ కోసం గట్టిగా కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో కొంత జాగ్రత్త వహించాలి. ఆర్థికంగా కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. భూమి, ఆస్తి వంటి వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టకుండా ఉండటం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. వైవాహిక జీవితంలో అపార్థాల కారణంగా ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. విద్యార్థులు కెరీర్లో విజయాన్ని సాధించేందుకు నిరంతర కృషి అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ స్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు గోచరిస్తోంది. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉంటుంది. ప్రారంభించిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం మీదే! వ్యాపారంలో స్వతంత్ర నిర్ణయాలతో అత్యుత్తమ ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు ఇప్పుడు నెరవేరుతాయి. భూ, గృహ, వాహనాది యోగాలు ఉన్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సంతోషం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో పురోగతి లోపించడం నిరాశ కలిగిస్తుంది. అధికారులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. వ్యాపార పరమైన నిర్ణయాలు ఆచి తూచి తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. మితవ్యయం పాటించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో గందరగోళం నెలకొంటుంది. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా కృషి చేయాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ స్వామి స్తోత్రం పఠించడం శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఆర్థికంగా, ఆరోగ్య పరంగా కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. మానసిక దృఢత్వాన్ని పెంచుకోవాలి. ఉద్యోగంలో సమస్యలు ఎదురైనా ఆశించిన ఫలితాలు లభించే వరకు ప్రయత్నాలు ఆపవద్దు. వ్యాపారులు వ్యాపార విస్తరణలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో లాభాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగానే ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడి అధికంగా ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో సుఖ శాంతులు నెలకొంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాలు లభించే వరకు ప్రయత్నాలు కొనసాగించడం మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయోదాయకం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం అదృష్ట యోగం ఉంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగ మార్పుకు అనువైన సమయం. పదోన్నతులకు, స్థానచలనంకు అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారులు సమయానుకూల నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్తే మంచిది. మీ ప్రతి ప్రయత్నం విజయవంతమవుతుంది. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. స్థిరాస్తులు, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తాత్కాలికంగా సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ అంతిమంగా బాగుంటుంది. కుటుంబ జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆనందిస్తారు. వారం మధ్యలో ఓ శుభవార్త వింటారు. విద్యార్థులు చదువుపై పట్టుదల, ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు సందర్భోచితంగా వ్యవహరిస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన పనుల విషయంలో వాయిదా మనస్తత్వం పనికిరాదు. వ్యాపారులు ఆశించిన లాభాల కోసం గట్టి ప్రయత్నాలు చేయాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల విషయంలో స్వీయ నిర్ణయాలపైనా ఆధారపడడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహనతో ముందుకెళ్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. వైవాహిక జీవితంలో అపార్థాల కారణంగా సమస్యలు రావచ్చు. సహనం, శాంతం అవసరం. విద్యార్థులు కెరీర్ కోసం కష్టపడితే తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి మంచి కాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో అందివచ్చిన అవకాశాలను జారవిడుచుకోవద్దు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను చాటుకొనే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారులు కొత్త ప్రయత్నాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నతస్థితి లభిస్తుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా కొనసాగుతాయి. వైవాహిక జీవితంలో జీవిత భాగస్వామితో సమస్యలు ఉండవచ్చు. సమస్యలు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. విద్యార్థులు ఎక్కువ శ్రమిస్తే మంచి విజయాన్ని పొందగలరు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శుభ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో కీలక మలుపులు చోటు చేసుకుంటాయి. పనిప్రదేశంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో అనుకూలత ఉంటుంది. భారీ పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థికంగా బాగా కలిసి వస్తుంది. పితృ వర్గం నుంచి ఆర్ధిక లబ్ది ఉండవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఇతరుల జోక్యంతో సమస్యలు రాకుండా చూసుకోండి. వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం కొనసాగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం సాధారణంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొంత ప్రతికూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో కాలం కొంత వ్యతిరేకంగా ఉన్నందున ఆచి తూచి అడుగేయాలి. బాధ్యతగా మీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాల్సిన సమయం. ముఖ్యమైన విషయాల్లో ఏమరుపాటు తగదు. వ్యాపారులు ధనసంబంధిత విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కొత్త ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడి కొనసాగుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో చర్చల ద్వారా సమస్యలు పరిష్కరించుకోవడం మంచిది. ఆలోచనల్లో స్థిరత్వం ముఖ్యం. జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలకు ఆస్కారం లేకుండా చూసుకోండి. విద్యార్థులు చదువుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మనోబలంతో విజయం సాధిస్తారు. లక్ష్య సాధనకు బలమైన కార్యాచరణ అవసరం. వ్యాపారంలో ఆటుపోట్లు ఉండవచ్చు. అనుభవజ్ఞుల సలహా మేరకు నడుచుకోవడం మంచిది. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. అవసరానికి సరిపడా నిధులు అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త అవసరం. ఇంట్లో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. విద్యార్థులకు ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఆత్మవిశ్వాసంతో మెలగాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో పనులు వాయిదా వేయకండి. ఒకసారి పనులు మొదలు పెట్టక పూర్తయ్యే వరకు ఆపవద్దు. వాయిదా మనస్తత్వం వలన సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ముఖ్యమైన విషయాల్లో లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలగవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ పెరిగిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మనస్పర్థలు తొలగి ఆనందం నెలకొంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులకు శ్రమకు తగిన విజయం లభించే అవకాశం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేస్తే సమస్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. శివ పంచాక్షరీ మంత్ర జపం మేలు చేస్తుంది.
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