ఆ రాశివారికి ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మనస్పర్థలు- ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు!
2026 ఆగస్టు 9వ తేదీ నుంచి ఆగస్టు 15వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : August 9, 2026 at 12:02 AM IST
Weekly Horoscope From 9th August 2026 to 15th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 9వ తేదీ నుంచి ఆగస్ట్ 15వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహదోషం స్వల్పంగా ఉంది కాబట్టి అన్ని విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగులు కెరీర్కు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు ఈ వారం తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది. వ్యాపారులు వ్యాపార విస్తరణ కోసం సాధారణం కంటే ఎక్కువగా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఏ విషయమైనా లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థికంగా కొత్త పెట్టుబడులకు సరైన సమయం కాదు. కీలక లావాదేవీల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆత్మీయులతో సంప్రదించాకే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. సమాచార లోపం కారణంగా వైవాహిక జీవితంలో కూడా సమస్యలు పెరగవచ్చు. విద్యార్థులు కొత్త ప్రయోగాలు చేయడానికి సరైన సమయం కాదు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు గతంలో చేజారిన అవకాశాలు మళ్లీ పొందే అవకాశం ఉంది. అధికారులు మీ సమర్ధతను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారులు ఆశించిన లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి అధికంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. నూతన ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా ఉత్తమకాలం నడుస్తోంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. శుక్రగ్రహ అనుకూలతతో ఐశ్వర్యయోగం ఉంటుంది. గృహ వాహన యోగాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. సమాజానికి మేలు చేసే కార్యక్రమాలు చేపడతారు. విద్యార్థులు మొక్కవోని దీక్షతో అద్భుత ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. మహాలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో విజయమే మీదే! ఉద్యోగులు ప్రతిఅడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. అధికారులతో వాదప్రతివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. వ్యాపారులు తగిన మెళకువలు పాటిస్తూ, అందివచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే లాభాలు పెరుగుతాయి. ఖర్చులు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించాలి. కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. నూతన వాహన యోగం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మీ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడానికి సరైన సమయం. కుటుంబంలో శుభాలు జరగడంతో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో చదివితే విజయం సాధించవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో లక్ష్యాలకు చేరువ అవుతారు. ఉద్యోగులు స్వయంకృషి, అధికారుల మద్దతుతో పదోన్నతులు పొందుతారు. వ్యాపారంలో స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. సరైన అంచనాలతో పెట్టే పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. అయితే అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి లాభాలను ఆర్జించే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారంలో మాధుర్యం నెలకొంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉంటే ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. వైవాహిక జీవితం ఆనందకరంగా కొనసాగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు మనోబలంతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో అనుకూల ఫలితాలు ఉన్నప్పటికీ కొంత అప్రమత్తంగా ఉండడం అవసరం. నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వాయిదా మనస్తత్వం వద్దు. వ్యాపారంలో ఉత్తమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నూతన ప్రాజెక్టులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. స్థిరాస్తుల్లో పెట్టుబడులు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు అందిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అహం పక్కన పెట్టి ముందుకు సాగితే బంధాలు బలపడతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. సమాజంలో మీ కీర్తిప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఊహించని శుభవార్త వింటారు. విద్యార్థులు తమ కెరీర్లో పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి కాలం కలిసివస్తుంది. ఉద్యోగంలో సుదీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. అధికారులు మీ పనితీరు పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. పదోన్నతులకు అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో గతంతో పోలిస్తే మెరుగైన పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. రావాల్సిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. రుణభారం తొలగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్థాలు క్రమంగా దూరమవుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అధికారుల నుంచి మద్దతు, సహోద్యోగుల నుంచి సహకారం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. వ్యాపార వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే నష్టభయం తగ్గుతుంది. ఆర్థికంగా మేలు జరుగుతుంది. సంపదలు వరిస్తాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో దీర్ఘకాలిక ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవరాల్లో స్వల్ప ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. అవగాహనతో మెలిగితే సర్దుకుంటుంది. కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కరించడానికి చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు గట్టి ప్రయత్నంతోనే లక్ష్యాలను సాధించగలరు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి కాలం అనుకూలంగా ఉంది. దైవబలం ముందుకు నడిపిస్తోంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం జరగవచ్చు. అధికారులతో లౌక్యంగా వ్యవహరించడం మంచిది. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. విదేశీ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఒక వ్యవహారంలో ధనయోగం ఉంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలుకు అనువైన సమయం. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో కీర్తివంతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) :ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు మనోబలంతో వ్యవహరించాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో వచ్చే చిన్న చిన్న సమస్యలకు నిరాశ చెందవద్దు. అనుకున్నది సాధించేవరకు పట్టు విడవద్దు. వ్యాపారంలో లక్ష్యం సిద్ధించేవరకు ప్రయత్నాలు ఆపవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఊహించని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలలో సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. శత్రుదోషం పొంచి ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. కుటుంబ సమస్యలు ఒత్తిడికి కారణమవుతాయి. విద్యార్థులు సమయాన్ని వృథా చేయకుండా చదివితే విజయం లభిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణస్వామి ధ్యానం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునేవారు ఈ వారం మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. కొత్త ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారంలో విశేషమైన లాభాలు ఆర్జిస్తారు. మీ కష్టానికి రెట్టింపు ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. స్థిరచరాస్తుల విలువలు పెరుగుతాయి. మీ జీవితాశయం నెరవేరే సమయం ఆసన్నమైంది. ప్రయాణాల్లో అలసట పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారు శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంలో శుభప్రదమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు చంచలత్వం వదిలి చదువుపై దృష్టి పెడితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. సిద్ధి గణపతి ఆరాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం యోగదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మంచి అభివృద్ధి సాధిస్తారు. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. కొన్ని సమస్యలకు మంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో అనుకూలత ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణకు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా అంతా మంచే జరుగుతుంది. ఊహించని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే మంచిది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతోషంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ దైవబలంతో అధిగమిస్తారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందదాయకంగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఏకాగ్రతతో పనిచేయాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో ఆశించిన విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. తెలివితేటలతో సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో పెరగవచ్చు. ఆర్థికంగా కొంత ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. అయితే ఆదాయంలో పురోగతి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మనస్పర్థలు ఏర్పడవచ్చు. కుటుంబంలో పెద్దల మాటలను గౌరవించడం మంచిది. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు అంకితభావంతో కృషి చేస్తే విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శనిధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
నవగ్రహాల చుట్టూ "ప్రదక్షిణలు" ఎలా చేయాలి? - ఏ శ్లోకాలు పఠించాలి?
అయిదు రూపాల్లో వరదరాజ స్వామి దర్శనమిచ్చే ఉత్తిరామేరూరు క్షేత్రం- వివాహం కాని వారు ఒక్కసారి దర్శిస్తే కొద్దిరోజుల్లోనే!