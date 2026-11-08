ఆ రాశివారికి ధన, రాజయోగాలు- శ్రీలక్ష్మీ ధ్యానం శుభకరం!
2026 నవంబరు 8వ తేదీ నుంచి నవంబరు 14వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 8, 2026 at 12:02 AM IST
Weekly Horoscope From 8th November 2026 to 14th November 2026 : 2026 నవంబరు 8వ తేదీ నుంచి నవంబరు 14వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొంత గ్రహదోషం ఉన్నందున ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాలి. ఉద్యోగంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. సమయపాలనకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఒత్తిడికి గురికాకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో సొంత నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో పరాధీనత వద్దు. వారం మధ్యలో ఒక ముఖ్యమైన పని పూర్తవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో, జీవిత భాగస్వామితో అపార్థాల వల్ల దూరం పెరగవచ్చు. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అనుకూలమైన సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో విజయాలను అందుకుంటారు. రాజయోగం సిద్ధిస్తుంది. ఉన్నతాధికారులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. వ్యాపార విస్తరణకు సరైన సమయం. లాభాల విషయంలో కొంత హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పటికీ క్రమంగా సర్దుకుంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని తప్పనిసరి ఖర్చులు ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. పెట్టుబడుల విషయంలో వివేకంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆస్తుల కొనుగోలు వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రేమ వ్యహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆత్మీయుల సహకారం సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. విద్యార్థులు సాధించే విజయాలు వారి కీర్తిని పెంచుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, స్థానచలనం ఉండవచ్చు. వ్యాపారులకు ఈ వారం అత్యున్నతంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు కొంత ఆందోళన కలిగించవచ్చు. అయితే లక్ష్మి కటాక్షంతో ధనయోగం సూచితం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో నిజాయతీ అవసరం. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులకు ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆశించిన విజయాన్ని అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త ప్రాజెక్ట్పై పని చేసే అవకాశం రావచ్చు. ఉన్నతాధికారులతో మంచి పరిచయాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో లభించే అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవడం తెలివైన పని. ఆర్థికంగా కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉండవచ్చు. అనవసర మొహమాటంతో ఆర్థిక సమస్యలు పెరగవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాలకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. గతంలో ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. విద్యార్థులు చదువు పట్ల శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాలవారు కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వృత్తి రీత్యా దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. వ్యాపారులకు కలిసి వచ్చే కాలం. కొత్త పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ పెరిగిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగించవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనవసర వాదనలతో దూరం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి సహకారంతో ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. విద్యాభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం యోగదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు మంచి అనుకూలమైన సమయం. పదోన్నతులతో పాటు జీతం పెరుగుదల వంటి ప్రయోజనాలు కూడా అందుకుంటారు. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. వ్యాపార కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తారు. ఆదాయంలో వృద్ధితో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి కొన్ని శుభ సంకేతాలు అందుకుంటారు. వైవాహిక జీవితం బాగుంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే ఆశించిన విజయాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో స్వీయ నిర్ణయాలు చిత్తశుద్ధితో అమలు చేయడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా మంచి ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. భూ, గృహ, వాహన యోగాలు అనుకూలిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో వివాదాలు, ఘర్షణలతో అశాంతి నెలకొంటుంది. కుటుంబ సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. అనవసర వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండండి. వైవాహిక జీవితంలో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. విద్యార్థులు ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగులు పనిప్రదేశంలో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం మంచిది. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగడం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. డబ్బు కొరత ఉండదు. నూతన వాహనయోగం ఉంది. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆనందం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామి సహకారంతో కీలక పనుల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో లక్ష్యానికి చేరువ అవుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి పరిస్థితులు కొంత ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో శత్రువులు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. నమ్మించి మోసం చేసే వారిపట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోబలాన్ని కోల్పోవద్దు. దూర ప్రాంతాలకు బదిలీ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారంలో విపరీతమైన పోటీతో లాభాలు తగ్గవచ్చు. ఆర్థికంగా కొంత ఇబ్బందికరమైన సమయం నడుస్తోంది. ప్రతి రూపాయి బాగా ఆలోచించి ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎవరికీ డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వద్దు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహన ముఖ్యం. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం ప్రయత్నం పెంచాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం వల్ల ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగు పడతాయి. వ్యాపారంలో దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థికంగా శుభప్రదమైన భవిష్యత్తు గోచరిస్తోంది. సరైన నిర్ణయాలతో ఆర్థిక సమస్యలు అధిగమిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సహనంతో నడుచుకోవాలి. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించాలి. జీవిత భాగస్వామితో అపార్ధాలకు తావు లేకుండా చూసుకోండి. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు లభిస్తాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం విజయావకాశాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పట్టుదలతో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. ధర్మబద్ధంగా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు నూతన పరిచయాలు దీర్ఘకాలంలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. పెట్టుబడులు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. గతంలోని ఆర్థిక సమస్యలు తొలగి ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో స్థిరమైన నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. కుటుంబ జీవితాన్ని ఆనందంగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు అఖండ విజయాన్ని అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి గ్రహదోషం కారణంగా ఈ వారం కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి లేకుండా పని చేయడం అవసరం. అధికారులతో వాగ్వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. వ్యాపారంలో అవరోధాలు ఎదురైనా నిరాశ చెందకుండా ప్రయత్నిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికల ద్వారా వ్యాపారంలో లాభం పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా కొన్ని అవసరమైన ఖర్చులు చేయాల్సి రావచ్చు. రుణభారం పెరగకుండా చూసుకోండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మాధుర్యం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. వారాంతంలో వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆరోగ్య పరంగా కొంత ఇబ్బంది ఉండవచ్చు. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయోదాయకం.
నరక చతుర్దశి, దీపావళి ఒకే రోజు- నవంబర్ 8న లక్ష్మీ పూజ ముహూర్తం ఇదే!
నవంబర్ 7న శని త్రయోదశి - ఏలినాటి శని దోషాలు తొలగించే పూజా విధానం, నియమాలు ఇవే!