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ఆ రాశివారికి ఊహించని సవాళ్లు- ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం!

2026 జూన్​ 7వ తేదీ నుంచి జూన్​ 13వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Weekly Horoscope
Weekly Horoscope (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 7, 2026 at 12:03 AM IST

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Weekly Horoscope From 7th june 2026 to 13th June 2026 : 2026 జూన్​ 7వ తేదీ నుంచి జూన్​ 13వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మొత్తం మధ్యస్థ ఫలితాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు వ్యాపార విస్తరణకు చేసే ప్రయత్నాల్లో ప్రణాళికతో వ్యవహరించాలి. ప్రతి నిర్ణయం ఆలోచించి తీసుకోవాలి. అనాలోచిత పెట్టుబడులు నివారించడం మంచిది. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగులకు పదోన్నతుల అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా, సమయం అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ డబ్బును తెలివిగా ఖర్చు చేయడం, పొదుపు చేయడం ముఖ్యం. ప్రేమ వ్యవహారాలు విజయవంతంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులు అంకితభావం, క్రమశిక్షణతో కృషి చేస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి ధ్యానం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. బహుళజాతి సంస్థలతో కీలక ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. విదేశీ వ్యాపారాలకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు, స్థానచలనం ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. సహోద్యోగుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఈ వారం ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆదాయ అవకాశాలు పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. విద్యార్థులకు ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగుతుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో నూతనోత్సాహంతో పనిచేస్తే అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధిస్తారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో విశ్వసనీయతతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారుల ప్రశంసలు మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉన్నప్పటికీ పెరుగుతున్న ఖర్చులు కొంత ఆందోళన కలిగించవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్నపాటి అపార్థాలు తలెత్తవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయంతో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాల కోసం పట్టుదలతో ప్రయత్నించాలి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి, ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారులు చక్కని ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే వ్యాపార విస్తరణలో విజయం సాధించగలరు. లాభాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులు ఈ వారం కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పనిప్రదేశంలో ఊహించని సవాళ్లు ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. సహనంతో అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు పోవడం వల్ల సవాళ్లు అధిగమించవచ్చు. స్థిరమైన నిర్ణయాలతో, క్రమశిక్షణతో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహనతో మెలగాలి. జీవిత భాగస్వామితో అపార్ధాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించడం మంచిది. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాలు కోసం శ్రమించాలి. గతంలోని అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గడంతో ఆరోగ్యం మెరుగు పడుతుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తి పరంగా అభివృద్ధి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో సకాలంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాభివృద్ధి ప్రయత్నాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్థికంగా నిధులకు లోటుండదు. అనేక మార్గాల నుంచి ధనలాభాలు పెరుగుతాయి. ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ ఆదాయం కూడా పెరగడంతో డబ్బు సమస్య ఉండదు. ప్రేమ వ్యవహారాలు సామరస్యంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులు సవాళ్లు అధిగమించి ముందుకు సాగితే విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆరోగ్య పరంగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం స్థిరమైన ప్రగతి కోసం కృషి చేయాలి. వ్యాపారులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. కుటుంబం, స్నేహితుల మద్దతుతో వ్యాపారాన్ని విజయవంతంగా విస్తరిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. రుణాలు తీసుకోవద్దు. ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. లేకుంటే ఆర్థిక సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యే ప్రమాదముంది. ఉద్యోగులు పని ప్రదేశంలో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. సానుకూల దృక్పధంతో, సౌమ్య సంభాషణతో శత్రువులు కూడా మిత్రులవుతారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఎడబాటు తప్పదు. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. విద్యార్థులు తమ ప్రయత్నాల్లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉండవచ్చు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. సమష్టి నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో స్థిరమైన ప్రగతి కోసం సమయానుకూలంగా నడుచుకోవాలి. ఉద్యోగులు కోరుకున్న ప్రదేశానికి బదిలీ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగంలో ఆశించిన అభివృద్ధికి అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఆదాయ వనరులపై దృష్టి సారించడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మాధుర్యం ఉంటుంది. కుటుంబంలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషకరమైన క్షణాలు గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక సాధన కోసం తీర్థయాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించడానికి కఠోర శ్రమ అవసరం. ఆరోగ్యంపై అదనపు శ్రద్ధ వహించాలి. శివ సహస్ర నామాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఉత్తమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో పోటీ తగ్గడంతో లాభాలు పెరుగుతాయి. స్థిరాస్తి వ్యాపారంలో కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలు జోరందుకుంటాయి. విదేశీ వ్యాపారవకాశాలు పెరుగుతాయి. గురుబలంతో ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి ఉంటుంది. నూతన బాధ్యతలు చేపడతారు. అధికారుల ప్రశంసలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా మంచి సమయం. నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆహ్లాదకరంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ఉన్నత విజయాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తిపరంగా, వ్యక్తిగతంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో భాగస్వాములతో సమస్యలు ఎదురు కావచ్చు. వివాదాలకు తావు లేకుండా సహనంతో మెలగడం వల్ల సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపార నిర్వహణలో పొరపాట్లు దొర్లకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ఉద్యోగంలో ఊహించని బదిలీతో సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. అయితే సవాళ్లను అవకాశాలుగా మలచుకుంటే ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కొంత ఒత్తిడితో కూడిన సమయం. ఖర్చులు తగ్గించుకొని పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిది. వైవాహిక జీవితంలో ఉద్రిక్తతలు తలెత్తవచ్చు. అహాన్ని పక్కన పెట్టి జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబంలో శాంతి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు విఫలం అవుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. విద్యార్థులు అపజయాలతో నిరాశ చెందకుండా ప్రయత్నిస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి, ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం సంతృప్తికరమైన ఫలితాలను పొందుతారు. వ్యాపారులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో స్థిరమైన పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. స్థిరాస్తి వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తే ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. అధికారుల ప్రోత్సాహం, సహోద్యోగుల సహకారం లభిస్తాయి. పదోన్నతులకు కూడా అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. భూ, గృహ వాహన యోగాలున్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో స్వల్ప ఉద్రిక్తతలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందకరమైన ప్రయాణాలు చేస్తారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు తమ ప్రయత్నాల్లో విజయం సాధిస్తారు. గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానంతో ప్రశాంతత కలుగుతుంది.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి, ఈ వారం అత్యంత అనుకూలంగా, లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. నూతన పెట్టుబడులు బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తాయి. వ్యాపారంలో తీసుకునే కీలక నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. పదోన్నతులు, బదిలీలకు అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా బ్రహ్మాండమైన యోగం ఉంటుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ప్రేమ సంబంధాలు ఆనందకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. విద్యార్థులకు ఈ వారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సవాళ్లతో పాటు అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. వ్యాపారులకు ఈ వారం అనుకూలంగానే ఉంటుంది. వ్యాపార వృద్ధికి, విస్తరణకు అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. లాభాలు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అధికారులతో ఆచితూచి నడుచుకోవాలి. ఇతరుల విషయంలో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. పరిమితమైన ఆదాయం, పెరిగిన ఖర్చులతో ఆర్థికంగా, ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. ఖర్చులు జాగ్రత్తగా నిర్వహించడం అవసరం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడి నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో ఘర్షణలు, వివాదాలు ఉండవచ్చు. సహనంతో మెలగాలి. విద్యార్థులు పట్టుదలతో తమ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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