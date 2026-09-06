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విద్యార్థులకు ఈ వారం ఆశించిన విజయాలు- హనుమంతుని ఆరాధిస్తే మరిన్ని శుభాలు!

2026 సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్​ 12వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Weekly Horoscope
ఈ వారం రాశి ఫలాలు (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2026 at 12:02 AM IST

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Weekly Horoscope From 6th September 2026 to 12th September 2026 : 2026 ఆగస్టు 30 తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్​​ 5వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు మనోబలంతో నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఉద్యోగులు కీలక బాధ్యతలు చేపడతారు. ముఖ్యమైన పనులు స్వయంగా పర్యవేక్షించడం మంచిది. మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారులు కీలక నిర్ణయాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం వలన లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. కొత్త ఇల్లు, ఆస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులు చదువుపై ఆసక్తి పెంచి కష్టపడి ప్రయత్నిస్తే మంచి విజయాన్ని సాధించవచ్చు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమంతుని ఆరాధిస్తే మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం అత్యుత్తమ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. అధికారుల ప్రశంసలతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే కొత్త అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. భవిష్యత్ కోసం పొదుపు ప్రణాళికలు చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. వైవాహిక జీవితం బాగుంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు తాము సాధించిన విజయాలతో మంచి కీర్తి సంపాదిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు వృత్తి పరంగా కొంత జాగ్రత్తగా ఉండడం అవసరం. ఉద్యోగులు పనిప్రదేశంలో అధికారులతో ప్రతికూల సంబంధాలు ఏర్పడకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. వ్యాపారులు ఆశించిన లాభాల కోసం నూతన వ్యూహాలు అనుసరించాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగున్నప్పటికీ, ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్థాలు రావచ్చు. వైవాహిక జీవితం బాగుంటుంది. పెద్దలతో వినయంగా నడుచుకోవడం మంచిది. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి విజయావకాశాలు మెరుగు పడతాయి. ఉద్యోగంలో మీ లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. విజయం వరించే వరకు ప్రయత్నాలు ఆపవద్దు. వ్యాపారంలో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. మనోబలంతో ముందుకెళ్తే అధిగమించవచ్చు. శుక్రబలం వలన ధనానికి లోటుండదు. మితవ్యయం పాటించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. జీవిత భాగస్వామితో అపార్ధాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాన్ని పొందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో సమస్యలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. వ్యాపారులు స్పష్టమైన విధానంతో ముందుకెళ్తే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. శుక్రగ్రహ అనుకూలతతో సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కుటుంబ సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. అందరినీ కలుపుకుని పోవడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయం కోసం మరింత కష్టపడాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి మెరుగైన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అదృష్టయోగంతో అనేక విజయాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో అనుభజ్ఞుల సలహాలతో అంచనాలకు మించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. అనవసర ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ డబ్బు కొరత ఉండదు. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతోషకరంగా కొనసాగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. బంధు మిత్రులతో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు సమయస్ఫూర్తితో ప్రయత్నిస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆరోగ్యం గతంతో పోలిస్తే మెరుగ్గా ఉంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆరాధన శుభకరం.

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తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం యోగదాయకం గా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఆశించిన యోగాలు సిద్ధిస్తాయి. పదోన్నతులు, స్థానచలనం వంటివి ఉండవచ్చు. వ్యాపారాన్ని మీదైన ప్రతిభతో లాభాలబాటలో నడిపిస్తారు. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో విభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులు ఆశించిన పురోగతి కోసం కృషి చేయాలి. వారం చివరలో ఒక శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్త వహించండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో కార్యజయం ఉంటుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీ ప్రతిభను అందరూ గుర్తిస్తారు. వ్యాపారులు వ్యాపార విస్తరణకు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా సాగుతాయి. వైవాహిక జీవితం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. లక్ష్య సాధనలో ఏకాగ్రత అవసరం. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. వ్యాపారులు బుద్ధిబలంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మెరుగైన పురోగతి సాధించవచ్చు. కొత్త అవకాశాలు లభించినప్పటికీ పెద్దగా పురోగతి ఉండదు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని సౌమ్యంగా ఉండడం వలన బంధాలు బలపడతాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించాలంటే పట్టుదల అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. నవగ్రహ ధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. వృత్తి పరమైన సమస్యలు మానసిక ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. ఆలోచనల్లో స్థిరత్వం అవసరం. ఉద్యోగ మార్పు ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేస్తే మంచిది. వ్యాపారులు విదేశీ ప్రయాణం చేయాల్సి రావచ్చు. విదేశాల్లో వ్యాపార సంబంధాలు బలపడే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. డబ్బు కొరత ఉండదు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు ఏర్పడవచ్చు. విద్యార్థులు చదువుపై ఆసక్తి తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. దుర్గాదేవి ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం సామాన్య ఫలితాలను ఆశించవచ్చు. ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధారణంగా ఉంటుంది. కొన్ని ప్రయత్నాలకు ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. నిరాశ చెందవద్దు. వ్యాపారంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆశించిన లాభాలు ఉండకపోవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. నూతన ఆదాయానికి అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అహాన్ని పక్కనపెట్టి ముందుకు పోవడం మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థల కారణంగా ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. విద్యార్థులు మరింత కష్టపడితే తప్ప ఆశించిన ఫలితాలు పొందలేరు. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శని ధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అదృష్టయోగం ఉంది. ఉద్యోగులకు ఈ వారం ఉత్తమంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఉన్న వారికి పదోన్నతి వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు కూడా సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ సామర్ధ్యాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఈ వారం చాలా బాగుంటుంది. అయితే అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. కుటుంబ బాధ్యతలు సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. విద్యార్థులు చెడు సాంగత్యాలకు దూరంగా ఉంటే మంచి ఫలితాలు సాధించగలరు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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