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ఆ రాశి ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు- వ్యాపారంలో లాభాలు- శ్రీలక్ష్మీదేవి ధ్యానం శుభప్రదం!

2026 జులై​ 5వ తేదీ నుంచి జులై 11వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Weekly Horoscope
Weekly Horoscope (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 5, 2026 at 12:02 AM IST

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Weekly Horoscope From 5th july 2026 to 11th july 2026 : 2026 జులై​ 5వ తేదీ నుంచి జులై 11వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

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మేషం (Aries) : ఈ వారం మేష రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శుభకాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో పదవీ లాభం, గౌరవ యోగాలున్నాయి. వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా ఈ వారం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అందుకునే సూచన ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సామరస్యపూర్వకమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులకు విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మీదేవి ధ్యానంతో కీర్తి, ఐశ్వర్యం లభిస్తాయి.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు పని ప్రదేశంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు కోసం అదనపు కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో సమస్యలు తగ్గినప్పటికీ మెరుగైన లాభాల కోసం మరికొంత కాలం వేచి చూడాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో విభేదాలు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి నుంచి సహకారం ఉంటుంది. విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో చదివితేనే పురోగతి సాధించగలరు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో సామరస్యంతో వ్యవహరించడం వల్ల సమస్యలు తొలగుతాయి. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో ధనలాభాలు పెరుగుతాయి. భాగస్వాముల సహకారం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. ఆస్థి, ధనవృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సమాజంలో మీ పరపతి, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే వారికి అద్భుతమైన పురోగతి, విజయం లభించే అవకాశం ఉంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్తంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారు మరికొంత కాలం వేచి ఉంటే మంచిది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులతో పాటు, స్థానచలనం కూడా ఉండవచ్చు. వ్యాపారులు ఈ వారం కొంత అప్రమత్తగా ఉండాలి. భాగస్వాములతో విభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులకు నిధుల కొరత ఉండదు. ఖర్చులు కూడా నియంత్రణలోనే ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొన్ని సవాళ్లు ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు రావచ్చు. కుటుంబంలో శాంతిస్థాపన కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. విద్యార్థులకు అనుకూలమైన సమయం. ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. అనారోగ్య సమస్యలకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, గౌరవం పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వరంగ ఉద్యోగులు బదిలీలు, పదోన్నతులు పొందుతారు. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. వ్యాపార విస్తరణ కోసం గట్టి ప్రయత్నాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఊహించని ఖర్చులు పెరగడంతో వ్యాపారంలో లాభాలు తగ్గుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబ బంధాలు బలపడతాయి. సన్నిహితులతో సంతోషకరమైన క్షణాలు గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామి సహకారంతో ఒక సమస్య పరిష్కరిస్తారు. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ పెంచాలి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఆశించిన ఫలితాలు కోసం శ్రమించక తప్పదు. ఉద్యోగులకు, వృత్తి నిపుణులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలు పెరగడంతో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారులు ఈ వారం నూతన ప్రయత్నాల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు మీరు వేసే ప్రణాళికలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ అనవసరమైన ఖర్చులను నియంత్రించడం, వీలైనప్పుడల్లా డబ్బును ఆదా చేయడంపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి కలహాలు ఉన్నప్పటికీ వారాంతానికి అన్ని సర్దుకుంటాయి. ప్రయాణాలకు అనుకూలం. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులు అంకితభావంతో కృషి చేస్తే విజయాలు లభిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు బాగా ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు ఈ వారం అద్భుతమైన కాలం. ఉద్యోగంలో మీకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు పొందుతారు. అధికారుల నుంచి అందిన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపారంలో సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. విదేశీ వ్యాపారాలకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు కూడా గణనీయంగా పెరగవచ్చు. కాబట్టి ఖర్చులను తెలివిగా నిర్వహించడం ముఖ్యం. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు విజయకేతనం ఎగురవేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మీగణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం తమ ప్రయత్నాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో సానుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో ధనయోగం బలంగా ఉంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు, ప్రాజెక్టులు పూర్తి కావడంతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఈ వారం ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. పెండింగ్ బకాయిలు వసూలవుతాయి. ఒక వ్యవహారంలో పెద్ద మొత్తంలో ధనలాభం ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆప్యాయత, అనురాగం కుటుంబ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయి. విద్యార్థులు స్వయంకృషితో ఉన్నత విద్యావకాశాలు పొందుతారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలున్నప్పటికీ పెద్దగా ఇబ్బందులేమీ ఉండవు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో చెప్పుకోతగ్గ మార్పులేమీ ఉండవు. పదోన్నతులకు సంబంధించి సానుకూల సూచనలు వెలువడుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడంపై దృష్టి సారించడం మంచిది. వ్యాపారులు వ్యాపార విస్తరణ నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో శ్రమ పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ఆర్ధికంగా కొంత కష్టకాలం. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ ఖర్చులు అదుపు తప్పడంతో ఆర్థిక సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొంత గందరగోళం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో బయటి వ్యక్తుల జోక్యంతో విభేదాలు పెరగవచ్చు. సమష్టి కృషితో, అవగాహనతో సమస్యలు తొలగుతాయి. విద్యార్థులు చదువు పట్ల నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే నష్టపోతారు. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. ఉద్యోగులు తమ కెరీర్​లో వేగవంతమైన అవకాశాలు పొందుతారు. అయితే కొందరు గిట్టని వ్యక్తులు చేసే దుష్ప్రచారం వల్ల నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో ఒడిదుడుకులు, సవాళ్లు ఉండవచ్చు. దృఢమైన సంకల్ప బలంతో ప్రయత్నిస్తే సవాళ్లను అధిగమించవచ్చు. ఆర్థికంగా పెరుగుతున్న ఖర్చులు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సామరస్యంగా సాగుతాయి. కుటుంబ సంబంధిత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాలు పొందడంతో సంతోషంగా ఉంటారు. వారం ప్రారంభంలో ప్రయాణానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. గతంలోని అనారోగ్య సమస్యలు తిరగబెట్టే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం ఏకాగ్రత పెంచాలి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం సంతోషదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో వ్యవహరించి ఉద్యోగంలో సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. పదోన్నతులతో మీ హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా, సురక్షితంగా ఉంటుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో విభేదాలు రాకుండా ముందుచూపుతో నడుచుకోవాలి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ప్రియమైన వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. విద్యార్థులు నూతన విషయాలపై ఆసక్తి కనబరుస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధిచిన శుభవార్తలు వింటారు. తోటివారి సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు పొందుతారు. వ్యాపారులకు అనువైన సమయం. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక విషయాలలో జాగ్రత్త అవసరం. ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించకుండా చూసుకోండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మాధుర్యం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధు మిత్రుల రాకతో ఇంట్లో సందడి వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులు సాధించే విజయాలతో సమాజంలో కీర్తి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం పట్ల అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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