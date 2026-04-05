ఆ రాశివారికి వ్యాపారంలో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు- వృథా ఖర్చుల పెరుగుదల- హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు!
Published : April 5, 2026 at 2:52 AM IST
Weekly Horoscope From 5th April 2026 to 11th April 2026 : 2026 ఏప్రిల్ 5వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 11వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో ఈ వారం ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉంటాయి. వ్యాపారులు ఈ వారం కొంత ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవచ్చు. ఉద్యోగులు తమ కార్యాలయంలో కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. అధికారులతో ఆచితూచి నడుచుకోవాలి. వృత్తిపరమైన బాధ్యతలపై ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగానే ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధికంగా ధనవ్యయం ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ప్రేమ జీవితంలో అపార్థాలు తొలగుతాయి. మూడవ వ్యక్తి జోక్యం కారణంగా వైవాహిక సంబంధాలలో కొంత ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు. అధిక కోపాన్ని నియంత్రించుకోవాలి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా సాగడానికి విభేదాలకు దూరంగా ఉండాలి. విదేశాలలో చదువుకోవాలని ఆకాంక్షించే విద్యార్థుల కల నెరవేరుతుంది. ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం తమ తమ రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. దూరప్రాంతాలకు బదిలీ అయ్యే అవకాశాలు కుండా ఉన్నాయి. వారం ఆరంభంలో వ్యాపారంలో కొన్ని సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ అప్రమత్తంగా ఉండడం వలన సమస్యలు క్రమంగా తొలగి లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక నిల్వలు అపారంగా పెరుగుతాయి. ఆదాయంలో స్థిరమైన వృద్ధి కారణంగా ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సామరస్యత నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న కలహాలు ఉన్నప్పటికీ జీవిత భాగస్వామి సహకారంతో అన్ని సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో విరివిగా పాల్గొంటారు. విద్యార్థులకు ఈ వారం సానుకూలంగానే ఉన్నప్పటికీ పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు ఆశించిన ఫలితాల కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యపరంగా ఒత్తిడి తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఇష్ట దైవాన్ని ఆరాధించడం వలన ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో కొంత జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. వ్యాపారులు కొత్త పరిచయాలతో వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేస్తారు. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. అధికారుల నిర్ణయాలు మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి. ఆశించిన పదోన్నతులు అందుకుంటారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా, బలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో పరస్పర విశ్వాసం ప్రధానం. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయంతో కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు చదువు నుంచి దృష్టి మరలకుండా ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం సాధారణంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సామాన్య ఫలితాలే ఉంటాయి. వ్యాపారులు తాము ఆశించిన విజయాల కోసం అదనపు కృషి, అధిక ధనవ్యయం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగులు అనుక్షణం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. కార్యాలయం రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. అనవసర విషయాల్లో తలదూర్చవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల కోసం, వివాహాది శుభకార్యాల కోసం అధిక మొత్తం డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో అనవసరమైన వాదనలు, గొడవలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. బంధువుల ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాల కోసం తమ శక్తియుక్తులను పూర్తిగా చదువుపై కేంద్రీకరించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆరోగ్య పరంగా ప్రత్యేక శ్రద్ధ, సంరక్షణ అవసరం. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు, పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు నిర్వహించే వారు సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ప్రభుత్వ పరమైన వ్యవహారాల్లో స్వల్ప ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ సమయానుకూల నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్తే ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఉద్యోగులకు ఈ వారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ కృషికి గొప్ప గుర్తింపు పొందుతారు. అధికారయోగం, పదవీయోగం ఉంటాయి. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆదాయం, ఖర్చులు స్థిరంగా ఉండడం వలన పెద్దగా ఇబ్బందులు ఉండవు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అపార్ధాలు తొలగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. విద్యార్థులకు మంచి సమయం. పోటీ పరీక్షల్లో మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం వృత్తిపరమైన వృద్ధి, వ్యక్తిగత పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. నూతన పథకాలతో వ్యాపారాన్ని బ్రహ్మాండంగా విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులు మెరుగైన పురోగతి సాధిస్తారు. కొత్త నైపుణ్యాలతో ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. గౌరవ, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా, ఈ వారం చాలా బలంగా ఉంది. ఊహించని ధనలాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు బలంగా, సానుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధు మిత్రుల రాకతో ఇంట్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామి సంపూర్ణ సహకారం ఉంటుంది. విద్యార్థులు లక్ష్య సాధనలో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్థ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. మోసపోయే ప్రమాదముంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఉద్యోగులకు ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. పదోన్నతుల అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ప్రారంభించిన ప్రాజెక్టు విజవంతంగా పూర్తి చేసి అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వారం ప్రారంభంలో కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, ఖర్చులు అదుపులో ఉంచడం ద్వారా క్రమంగా పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. ఓర్పు, సహనంతో మెలిగితే శాంతి నెలకొంటుంది. విద్యార్థులు చదువును అశ్రద్ధ చేస్తే నష్టపోతారు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కెరీర్లో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో పురోగతి కొంత మందగించినప్పటికీ లాభాలు మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలోనే ఉంటాయి. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం తప్పనిసరి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతుల అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. మీ అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదల వలన ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. గత పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపోహలు తొలగడంతో మాధుర్యం నెలకొంటుంది. వైవాహిక జీవితం సామరస్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్య ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. వ్యాపారంలో ఇతరుల మద్దతుతో ఆటంకాలను అధిగమిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలించవు. ఊహించని పోటీతో లాభాలు కూడా తగ్గుతాయి. ఉద్యోగులు ఈ వారం ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. పదోన్నతుల కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలించడం ఆలస్యం కావచ్చు. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. మొహమాటంతో చిక్కుల్లో పడతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టిన పెట్టుబడులు నష్టాల్లో నడుస్తాయి. మార్కెట్ పరిస్థితులను జాగ్రత్తగా విశ్లేషించిన తర్వాత మాత్రమే డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టాలి. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించడం మంచిది. పెరిగిన ఖర్చులు భారంగా మారుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సమస్యలు ఉండవచ్చు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఇతరుల జోక్యం వలన సమస్యలు ఏర్పడుతాయి. విద్యార్థులు వ్యక్తిగత సమస్యల వలన చదువుపై పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి పెట్టలేకపోతారు. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. శని ధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలతో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. కొత్త పథకాలు, ప్రణాళికలతో వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగంలో మంచి యోగం ఉంది. మీ ఆశయాలు, కర్తవ్యాలు నెరవేరుతాయి. అధికారులు ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. కెరీర్ పరంగా మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉంటుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బురాక పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ముందడుగు వేయడానికి అనువైన సమయం. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులు ఆత్మవిశ్వాసంతో కృషి చేస్తే తప్పకుండా విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం చాలా బాగుంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. కొత్త వ్యక్తుల మద్దతుతో వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు బాగా కలిసి వస్తాయి. ఉద్యోగులకు, సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులలో పనిచేసే అవకాశం లభిస్తుంది. విదేశీయానానికి ఉన్న అడ్డంకులు తొలగుతాయి. ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ముందుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు పుషకాలంగా ఉన్నందున డబ్బుకు కొరత ఉండదు. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు కూడా అవకాశం ఉంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ప్రేమ సంబంధాలు ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో కృషి చేయడం వలన గణనీయమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపార యజమానులు తమ వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి గట్టి ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది. ముందుచూపుతో నష్టాలు నివారించవచ్చు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేయడం మంచిది. ఉద్యోగులు పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు పోవడం వలన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా పూర్తి చేయడం మంచిది. పదోన్నతుల కోసం మరి కొంతకాలం నిరీక్షించాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉంటుంది. నిధులకు కొరత ఉండదు. అయితే పెరిగిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అహాన్ని పక్కన పెట్టి ముందుకెళ్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలున్నప్పటికీ అవగాహనతో అన్నీ సర్దుకుంటాయి. వైవాహిక జీవితం చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఆసక్తి తగ్గడం వలన ఆశించిన ఫలితాలు లభించవు. ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తత అవసరం. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.