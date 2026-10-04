ఆ రాశి వారికి ఈ వారం విశేషమైన ధన, శుభ యోగాలు- కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు!
2026 అక్టోబర్ 4వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 10వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : October 4, 2026 at 11:49 AM IST
Weekly Horoscope From 4th October 2026 to 10th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 4వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 10వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగంలో స్వయం కృషితో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. నిరంతర కృషితో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా మీ ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. దైవబలం వెన్నంటి నిలుస్తుంది. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు లేకుండా నిదానం వహించండి. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తారు. బంధుమిత్రులతో స్నేహంగా వ్యవహరించండి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టిపెట్టి, ఏకాగ్రతను పెంచుకోవాలి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు వివేకంతో వ్యవహరించి, సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే అద్భుత ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో అదృష్ట యోగం ఉంది. పదోన్నతులతో హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో శుభయోగాలున్నాయి. కొద్దిపాటి ప్రయత్నంతోనే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నతస్థితి కొనసాగుతుంది. అనుకోని ధనలాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. సమాజంలో మీ పరపతి, కీర్తి పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఈ వారం మానసిక ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. విద్యార్థులు కృషికి తగిన ఫలాన్ని పొందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం మనోబలంతో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో కీలక మార్పులు జరుగుతాయి. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో స్థిరమైన నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆత్మీయుల ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా గతంలో ఉన్న సమస్యలు తగ్గుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితం ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. విద్యార్థులు పట్టుదలతో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆలోచించి తీసుకోవాలి. దైవానుగ్రహంతో ప్రారంభించిన పనులన్నీ శరవేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో దీర్ఘకాలిక ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సహోద్యోగుల సహకారం ఉంటుంది. ఉద్యోగ మార్పుకు అనుకూలమైన సమయం. వ్యాపారంలో బుద్ధిబలంతో తీసుకుంటే నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. విద్యార్థులు చదువు పట్ల శ్రద్ధ పెంచాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ స్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు మనోబలంతో ముందుకెళ్లాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ మనోధైర్యంతో అధిగమించవచ్చు. దృఢ సంకల్పంతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టడానికి సరైన సమయం. శుక్రగ్రహ అనుకూలతతో ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో పరస్పర అవగాహన అవసరం. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులు చదువు పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించం మంచిది కాదు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు పురోగతి వైపు పయనిస్తారు. ఉద్యోగంలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. పని ప్రదేశంలో గతంలోని సమస్యలు తొలగి అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి ఉంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో వివేకంతో వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. అయితే ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులకు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించే అవకాశం లభిస్తుంది. చదువులో మంచి ప్రదర్శన చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతల విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. పరాధీనత నష్టదాయకం. స్వయంకృషిని నమ్ముకోవడం ఉత్తమం. వ్యాపారంలో హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు. అనుక్షణం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగానే ఉంటుంది. మితవ్యయం పాటించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సమస్యలు రాకుండా చూసుకోవాలి. కుటుంబ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. విద్యార్థులు నిరంతర కృషితో విజయానికి చేరువ అవుతారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం అన్ని విధాలా ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనిభారం, ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. అధికారుల మీ పనితీరు పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. వ్యాపారంలో కీలక పెట్టుబడులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ధనయోగాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహనతో బంధాలు బలపడతాయి. ధార్మిక, సామాజిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా సాగుతుంది. విద్యార్థులు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించగలరు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో అనుక్షణం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అధికారులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండటం మంచిది. వ్యాపారంలో హెచ్చు తగ్గులు గందరగోళం కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో సమస్యలు అధిగమించవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో గందరగోళం నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో ఏర్పడిన విభేదాలు సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవడం మంచిది. వాదనలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం కొంత ఆందోళన పెట్టవచ్చు. విద్యార్థులు చదువులో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ప్రమాదం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. శుభప్రదమైన కాలం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో రాజయోగం సిద్ధిస్తుంది. స్వయంకృషితో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. భూ, గృహ, వాహన యోగాలు సిద్ధిస్తాయి. కుటుంబ సంపదలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. వారాంతంలో ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. విద్యార్థులు పట్టుదలతో, బుద్ధి బలంతో అఖండ విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. మీ ప్రతిభకు గౌరవం, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే విజయం మీదే! వ్యాపార విస్తరణకు అవసరమైన నిధులు సమకూరుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. నూతన గృహ యోగం ఉంది. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో పెద్దల మద్దతు ఉంటుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహిస్తారు. పెద్దల ఆశీస్సులు బలాన్నిస్తాయి. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ పెంచాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం సంతృప్తికర ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. పదోన్నతులతో పాటు, స్థానచలనానికి కూడా అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో విశేషమైన ధనయోగం ఉంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా విశేషమైన శుభ యోగాలున్నాయి. సంపదలు వృద్ధి చేస్తారు. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సంతోషం నెలకొంటుంది. విద్యార్థులు తమ ప్రతిభతో మంచి ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సూక్తం పఠించడం శ్రేయోదాయకం.
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