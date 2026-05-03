ఆ రాశివారికి ప్రేమ వ్యవహారాల్లో వివాదాలు- శివారాధన శ్రేయస్కరం!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 3, 2026 at 12:02 AM IST

Weekly Horoscope From 3rd May 2026 to 9th May 2026 : 2026 మే 3వ తేదీ నుంచి మే 9వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. వ్యాపారులకు ఆశాజనకమైన భవిష్యత్తు గోచరిస్తోంది. వ్యాపారంలోకి డబ్బురాక పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వ సంబంధిత ప్రాజెక్టులు, కాంట్రాక్టుల ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. ఉద్యోగంలో కొంత పని ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ అంకిత భావంతో, బాధ్యతాయుతంగా నడుచుకోవడం వలన అధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం సూచన కూడా ఉంది. ఆర్థికంగా ఈ వారం ఖర్చులు గణనీయంగా పెరగడం కొంత ఆందోళన కలిగించవచ్చు కానీ మీ బుద్ధిబలంతో పరిస్థితి అదుపులోనే ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆహ్లాదకరంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులకు మంచి సమయం. విదేశాలలో చదువుకునే అవకాశాలను కూడా పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆరాధన శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో శుభ యోగాలున్నాయి. ఆధునిక వ్యూహాలు అనుసరించడం ద్వారా వ్యాపారంలో వృద్ధితో పాటు లాభాలు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పనిప్రదేశంలో మీ ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది. పదోన్నతులతో పాటు కోరుకున్న ప్రాంతానికి బదిలీ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు తెలివిగా నిర్వహించడం వలన ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆర్థిక లబ్ది ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ముందుకు సాగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధుమిత్రులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఒడిదుడుకులు ఉండవచ్చు. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో సత్ఫలితాలుంటాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు నిశితంగా పరిశీలించి తీసుకోవడం మంచిది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరు పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. కార్యాలయంలో అనవసర రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలలో పురోగతి ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉద్రిక్తతలు తలెత్తవచ్చు. కుటుంబంలో స్వల్ప వివాదాలకు, కలహాలకు ఆస్కారముంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమన్వయంతో ముందుకు సాగడం మంచిది. విద్యార్థులకు ఈ వారం కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉండవచ్చు. పట్టుదలతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రమాదం. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో కొత్త సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవడం ద్వారా మెరుగైన వృద్ధి ఉంటుంది. పోటీకి అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే లాభాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులు ఈ వారం నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. అవకాశాలు సద్వినియోగ చేసుకుంటే ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగానే ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. పొదుపు ప్రణాళికలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అపార్ధాలు తొలగడంతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులు తమ కృషికి తగిన ఫలితాలను అందుకుంటారు. గతంలో ఉన్న అనారోగ్య సమస్యలు తొలగడంతో ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్సునిస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు సరైన నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో స్థిరమైన నిర్ణయాలు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాన్నిస్తాయి. నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఉద్యోగంలో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఉన్నతాధికారులు, సహోద్యోగులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగానే ఉన్నప్పటికీ ఊహించని ఖర్చులు మీ ప్రణాళికను దెబ్బతీయవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి. పెద్దల ఆశీర్వాదంతో కల్యాణయోగం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఏకాగ్రత పెంచడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందగలరు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ఆర్థికంగా, ఆరోగ్య పరంగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. మొహమాటంతో రుణభారం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో ఒక ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లడం ద్వారా పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. సమయపాలన, క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. బదిలీల రూపంలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థిక పరంగా ఈ వారం కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆదాయవ్యయాలు సరిసమానంగా ఉంటాయి. పొదుపు చేయడం కష్టంగా మారవచ్చు. సరైన ప్రణాళికతో వ్యవహరించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు, వివాదాలకు అవకాశం ఉంది. కుటుంబం శ్రేయస్సు ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ముందంజ వేస్తారు. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం గట్టి కృషి చేయాలి. ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అనుకూలమైన సమయం. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయోగాలతో విజయం సాధిస్తారు. అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. పెట్టుబడులు, లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహంతో వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, గౌరవం పెరుగుతుంది. మీ పనితీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. సహోద్యోగులకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభపడతారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో బంధాలు బలపడతాయి. వైవాహిక జీవితం సామరస్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రుల రాకతో ఇంట్లో సందడి నెలకొంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు చిత్తశుద్ధితో ముందుకెళ్తే ఆశించిన విజయాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తి పరంగా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. మార్కెట్ వ్యవహారాలు నిశితంగా పరిశీలిస్తూ సమయానుకూల నిర్ణయాలతో ఆశించిన విజయాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో శుభయోగాలున్నాయి. మీ కృషి ఫలించి పదోన్నతులు అందుకుంటారు. అధికారులు అందించే కొత్త బాధ్యతలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మీ మాటకు గౌరవం, విలువ పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. గత పెట్టుబడుల నుంచి మంచి రాబడి ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్న చిన్న విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అవగాహనతో ముందుకెళ్తే మంచిది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధువులతో ఆచి తూచి నడుచుకోండి. మొహమాటంతో చిక్కులు ఎదురవుతాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు అనుకూలమైన సమయం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం సాధారణంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ముందుచూపుతో నడుచుకుంటే మంచిది. వ్యాపారాలు తమ వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేయడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపార నిమిత్తం సుదూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్రయాణాలు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు అందిస్తాయి. ఉద్యోగులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పదోన్నతులకు, బదిలీలకు అవకాశం ఉంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు రాకుండా మాటలు అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు శ్రద్ధాలోపంతో సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. గణనాయకాష్టకం పఠించడం మంచిది.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. గ్రహ సంచారం అద్భుతంగా ఉన్నందున ప్రారంభించిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం వెన్నంటే ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనిపట్ల మీరు చూపే నిబద్ధత, శ్రద్ధ మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్తుంది. వ్యాపారంలో వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు, వెంచర్లు ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన సమయం. ప్రణాళిక బద్దంగా వ్యవహరించడం వలన ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ముందుచూపుతో ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆదాయం పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సహనం అవసరం. కుటుంబంలో శాంతిసౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో చక్కగా రాణిస్తారు. ఆరోగ్యం అద్భుతంగా ఉంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో వృద్ధి, గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారులు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. వ్యాపార విస్తరణకు ఉన్న ఆటంకాలు తొలగుతాయి. విదేశీ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శుభయోగాలున్నాయి. మీకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు, గౌరవాన్ని పొందుతారు. పదవీయోగం కూడా ఉంది. అధికారుల ప్రశంసలు మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన సమయం నడుస్తోంది. ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదలతో ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ క్రమంగా అన్ని సర్దుకుంటాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు తమ విజయానికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శక్తినిస్తుంది.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు సంతృప్తికరమైన పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. నూతన అవకాశాలు లభించడంతో కొత్త వెంచర్లు ప్రారంభిస్తారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. మీ కృషి, సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరగడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహనతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. కుటుంబ వాతావరణం సామరస్యంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో అఖండ విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

