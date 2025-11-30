ఆ రాశివారు తగాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- లేకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవ్!
నవంబర్ 30వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 6వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 30, 2025 at 12:03 AM IST
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి సూచన ఉంది. వ్యాపారంలో కొత్త పెట్టుబడులు, భాగస్వామ్య వ్యాపారాలకు అనువైన సమయం. నిరుద్యోగుల ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికంగా శ్రేష్టమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు అవకాశం ఉంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆత్మీయుల సహకారం తో కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్టదేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఉద్యోగులు కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో సమయానుకూలంగా వ్యవహరిస్తే మంచిది. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. వ్యాపారంలో పోటీ పెరుగుతుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పెరుగుతున్న ఖర్చులు ఆర్థిక ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఏకాగ్రతతో ఉంటే అనుకున్న ఫలితాలు సాధించవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఆశించిన పదోన్నతులు ఉంటాయి. ఉద్యోగ స్థిరత్వం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో సమస్యలు తగ్గుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు, వెంచర్లు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. స్వయం కృషితో ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సాధిస్తారు. విద్యార్థులు తమ చదువులకు సంబంధించి కొంత అనిశ్చితిని ఎదుర్కోవచ్చు. సరైన మార్గదర్శకత్వంతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. కుటుంబంలో ఆనందోత్సాహాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రేయోదాయకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. జీతం పెరుగుదల, పదోన్నతులకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారులు కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో ఇతరుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆందోళన కలిగించవచ్చు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. విద్యార్థులు విజయం కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. ప్రేమికులు పెద్దల ఆశీస్సుల కోసం ప్రయత్నిస్తే మంచిది. జీవిత భాగస్వామి అభిప్రాయానికి విలువ ఇవ్వడం అవసరం. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. నవగ్రహ ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు సాగుతాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారు, నిరుద్యోగులు ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి శుభవార్తలు వింటారు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా ముఖ్యమైన లావాదేవీలు, వ్యవహారాలు సానుకూలంగా పూర్తవుతాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఖర్చులు తగ్గించి పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు వృత్తి వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నంలో విజయం సాధిస్తారు. నిరుద్యోగుల కృషి ఫలిస్తుంది. మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. సోదరుల మధ్య కొనసాగుతున్న విభేదాలు ముగుస్తాయి. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఏకాగ్రత పెట్టాలి. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆనందం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆంజనేయ స్వామి ఆలయ సందర్శనతో మరిన్ని శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం అందుకుంటారు. ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న పదోన్నతులు, కోరుకున్న స్థానానికి బదిలీ పొందే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పదింతలు పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు. వ్యాపార నిమిత్తం దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషం నెలకొంటుంది. కొన్ని ఆకస్మిక ప్రయాణాలు ఉండవచ్చు. ఇష్టదేవతారాధన శుభప్రదం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు కెరీర్ పరంగా మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి ఉంటుంది. లాభాలు పెరుగుతాయి. కీలక పెట్టుబడులు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. ఆర్థికంగా శుభ సమయం. రాబడి పెరుగుతుంది. ఖర్చులు తగ్గుతాయి. విద్యార్థులు అడ్డంకులను అధిగమించి విజయానికి చేరువవుతారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. వారం ఆరంభంలో ప్రయాణానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ విషయాల్లో స్థిరత్వం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మధుర క్షణాలను గడుపుతారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. పని ప్రదేశంలో వివాదాలకు తావు లేకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. స్థానచలనం సూచన కూడా ఉంది. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారు మరికొంత సమయం వేచి చూస్తే మంచిది. వ్యాపారంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టాలకు దారితీయవచ్చు కాబట్టి ఆలోచించి అడుగు వేయండి. రియల్ ఎస్టేట్, షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం కాదు. సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తే మంచిది. ప్రేమ సంబంధాలలో కొన్ని సవాళ్లు, అపార్థాలు ఎదురవుతాయి. సహనంతో ప్రయత్నిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో బంధం దృఢ పడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెడితే మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం పఠించడం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారు శుభవార్తలు వింటారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు కొత్త ప్రాజెక్ట్లు, భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు ప్రారంభించేందుకు అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. రావాల్సిన బకాయిలు చేతికి అందుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. విద్యార్థులు చదువుపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం. వారం చివరిలో ప్రయాణానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. దుర్గాస్తుతి పారాయణ శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృతి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారంలో సమయానుకూల మార్పులతో లాభాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నూతన పెట్టుబడులు పెట్టబడానికి సరైన సమయం. కీలక ప్రాజెక్టులు చేజిక్కించుకుంటారు. ఉద్యోగులు స్థిరమైన ప్రగతి సాధిస్తారు. పదోన్నతికి అవకాశం ఉంది. స్వస్థానప్రాప్తి కూడా ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో మార్పు ఆలోచన ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయండి. ఆర్థికంగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. రావాల్సిన బకాయిలు చేతికి అందుతాయి. రుణ సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి, కుటుంబంలో చిన్న చిన్న అభిప్రాయ భేదాలు ఉండవచ్చు. సమన్వయంతో అన్నీ సర్దుకుంటాయి. నూతన గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు కొంత అదనపు జాగ్రత్త వహించాలి. పని పట్ల శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత పెంచడం వల్ల సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. స్వయంకృషితో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో సానుకూల ఫలితాలున్నప్పటికీ ఆశించిన లాభాల కోసం శ్రమ తప్పదు. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకుంటే మంచిది. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. వాహన ప్రమాదాలకు ఆస్కారం ఉంది. అప్రమత్తంగా ఉండండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సామరస్యత పెరుగుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల పట్ల బాధ్యతగా ఉండాలి. జీవిత భాగస్వామితో కలహాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. విద్యార్థులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.