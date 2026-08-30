ఆ రాశి వారికి పట్టిందల్లా బంగారం- వారాంతంలో ఒక శుభవార్త- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 ఆగస్టు 30వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : August 30, 2026 at 12:01 AM IST
Weekly Horoscope From 30th August 2026 to 5th September 2026 : 2026 ఆగస్టు 30 తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన గ్రహయోగంతో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో బ్రహ్మాండమైన యోగం ఉంది. ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటారు. మీ బుద్ధిబలం, సమయస్ఫూర్తితో వ్యాపారంలో అత్యుత్తమమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. అధికార యోగం బలంగా ఉంది. ఆర్థికంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. సంపదలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలకు పెద్దల మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సన్నిహితులతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. సమాజానికి మేలు చేసే కార్యక్రమాలతో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆశించిన పదోన్నతులు అందుకుంటారు. అయితే వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వ్యాపారులు కీలక నిర్ణయాల విషయంలో స్థిరమైన వ్యవహరించడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు జరిగే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి అవగాహనతో మెలగాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ వ్యక్తిగత విషయాలు ఇతరులతో పంచుకోవద్దు. చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎదురైనా ఓర్పు, సహనంతో ఉంటే మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ఆశించిన ఫలితాలు సునాయాసంగా సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. సుందరకాండ పారాయణ సత్ఫలితాన్నిస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొంత సవాలుతో కూడి ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో మనోబలంతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయి. వృత్తిపరంగా మీ నైపుణ్యాలను పెంచుకుంటారు. ఉద్యోగంలో అధికారుల నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం మంచిది. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఇబ్బందులు ఎదురైనా సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. ఆర్థికంగా మంచి ధనయోగం ఉన్నప్పటికీ మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఒక కీలకమైన వ్యవహారంలో పురోగతి ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉండవచ్చు. వ్యక్తిగత వ్యవహారాల్లో గోప్యత పాటించండి. వారాంతంలో ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ పెంచాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయోదాయకం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఆశించిన ఫలితాల కోసం పట్టుదలతో కృషి చేయాలి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో సకాలంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. వ్యాపారంలో ధననష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆటంకాలు ఎదురైనా సహనంతో ముందుకు సాగితే మేలు జరుగుతుంది. సమష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. నూతన ఆదాయ మార్గాల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు కొంతవరకు ఫలిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సహనం అవసరం. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. విద్యార్థులు స్వయంకృషిని నమ్ముకుంటే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. హనుమాన్ చాలీసా పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం విజయవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో మీకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధిస్తారు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతం కావడంతో ఉల్లాసంగా ఉంటారు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు, వెంచర్లు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. గతంలో ఆగిపోయిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. రుణభారం తొలగుతుంది. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కుటుంబం పట్ల బాధ్యతతో ఉంటారు. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు స్వయంకృషితో విజయాన్ని సాధిస్తారు. వారాంతంలో ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం యోగదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ఆత్మబలమే మిమ్మల్ని విజయతీరాలకు చేరుస్తుంది. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో ధనయోగం బలంగా ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ప్రశాంత చిత్తంతో వ్యవహరించండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. బంధుమిత్రులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులు విజయపతాకం ఎగుర వేస్తారు. వారాంతంలో ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహదోషం స్వల్పంగా ఉంది కాబట్టి అన్ని విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగులు కెరీర్కు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు ఈ వారం తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది. వ్యాపారులు వ్యాపార విస్తరణ కోసం సాధారణం కంటే ఎక్కువగా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఏ విషయమైనా లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థికంగా కొత్త పెట్టుబడులకు సరైన సమయం కాదు. కీలక లావాదేవీల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆత్మీయులతో సంప్రదించాకే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. సమాచార లోపం కారణంగా వైవాహిక జీవితంలో కూడా సమస్యలు పెరగవచ్చు. విద్యార్థులు కొత్త ప్రయోగాలు చేయడానికి సరైన సమయం కాదు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు గతంలో చేజారిన అవకాశాలు మళ్లీ పొందే అవకాశం ఉంది. అధికారులు మీ సమర్ధతను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారులు ఆశించిన లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి అధికంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. నూతన ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా ఉత్తమకాలం నడుస్తోంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. శుక్రగ్రహ అనుకూలతతో ఐశ్వర్యయోగం ఉంటుంది. గృహ వాహన యోగాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. సమాజానికి మేలు చేసే కార్యక్రమాలు చేపడతారు. విద్యార్థులు మొక్కవోని దీక్షతో అద్భుత ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. మహాలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునేవారు ఈ వారం మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. కొత్త ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారంలో విశేషమైన లాభాలు ఆర్జిస్తారు. మీ కష్టానికి రెట్టింపు ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. స్థిరచరాస్తుల విలువలు పెరుగుతాయి. మీ జీవితాశయం నెరవేరే సమయం ఆసన్నమైంది. ప్రయాణాల్లో అలసట పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారు శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంలో శుభప్రదమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు చంచలత్వం వదిలి చదువుపై దృష్టి పెడితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. సిద్ధి గణపతి ఆరాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు మనోబలంతో వ్యవహరించాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో వచ్చే చిన్న చిన్న సమస్యలకు నిరాశ చెందవద్దు. అనుకున్నది సాధించేవరకు పట్టు విడవద్దు. వ్యాపారంలో లక్ష్యం సిద్ధించేవరకు ప్రయత్నాలు ఆపవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఊహించని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలలో సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. శత్రుదోషం పొంచి ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. కుటుంబ సమస్యలు ఒత్తిడికి కారణమవుతాయి. విద్యార్థులు సమయాన్ని వృథా చేయకుండా చదివితే విజయం లభిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణస్వామి ధ్యానం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మంచి అభివృద్ధి సాధిస్తారు. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. కొన్ని సమస్యలకు మంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో అనుకూలత ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణకు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా అంతా మంచే జరుగుతుంది. ఊహించని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే మంచిది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతోషంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ దైవబలంతో అధిగమిస్తారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందదాయకంగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. అష్టలక్ష్మి స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఏకాగ్రతతో పనిచేస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆశించిన విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. తెలివితేటలతో సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో పెరగవచ్చు. ఆర్థికంగా కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తితో నెగ్గుకొస్తారు. ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆనందం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు అంకితభావంతో కృషి చేసి విజయం సాధిస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శనిధ్యానంతో మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.
శ్రావణ శుక్రవారం ఈ లక్ష్మీ కుబేర ఆలయాన్ని దర్శిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయి!
కొల్హాపుర్ మహాలక్ష్మి ఆలయం విశిష్టత- అమ్మవారి ముఖాన్ని తాకే సూర్యకిరణాల వెనుక ఉన్న అద్భుతం ఇదే!