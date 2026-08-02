ఆ రాశివారికి అడుగడుగునా అవరోధాలు- సహనంతో ముందుకు సాగితే మేలు- హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
2026 ఆగస్టు 2వ తేదీ నుంచి ఆగస్ట్ 8వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : August 2, 2026 at 12:05 AM IST
Weekly Horoscope From 2nd August 2026 to 8th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 2వ తేదీ నుంచి ఆగస్ట్ 8వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆశించిన పదోన్నతులు అందుకుంటారు. అయితే కార్యాలయ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వ్యాపారాలు కీలక నిర్ణయాల విషయంలో చంచల స్వభావంతో ఉండడం వలన నష్టం కలుగుతుంది. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు మాత్రమే మేలు చేస్తాయని గ్రహించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు కానీ వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొందరు అలజడులు సృష్టించే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి అవగాహనతో మెలగాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ వ్యక్తిగత విషయాలు ఇతరులతో పంచుకోవద్దు. చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎదురైనా ఓర్పు, సహనంతో ఉంటే మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ఆశించిన ఫలితాలు సునాయాసంగా సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. సుందరకాండ పారాయణ సత్ఫలితాన్నిస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన గ్రహయోగం అందలం ఎక్కిస్తుంది. ఉద్యోగంలో బ్రహ్మాండమైన యోగం ఉంది. ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటారు. మీ బుద్ధిబలం, సమయస్ఫూర్తితో వ్యాపారంలో అత్యుత్తమమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. అధికార యోగం బలంగా ఉంది. ఆర్థికంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. సంపదలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలకు పెద్దల మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సన్నిహితులతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. సమాజానికి మేలు చేసే కార్యక్రమాలతో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో మనోబలంతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయి. వృత్తిపరంగా మీ నైపుణ్యాలను పెంచుకుంటారు. ఉద్యోగంలో అధికారుల నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం మంచిది. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఇబ్బందులు ఎదురైనా సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. ఆర్థికంగా మంచి ధనయోగం ఉన్నప్పటికీ మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఒక కీలకమైన వ్యవహారంలో పురోగతి ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉండవచ్చు. వ్యక్తిగత వ్యవహారాల్లో ఇతరుల జోక్యం లేకుండా చూసుకోండి. వారాంతంలో ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ పెంచాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యభగవానుని ఆరాధన శ్రేయోదాయకం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఆశించిన ఫలితాల కోసం ప్రయత్న బలాన్ని పెంచాలి. ప్రారంభించిన పనుల్లో పట్టుదల, ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో సకాలంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. వ్యాపారంలో ధననష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అవరోధాలు ఎదురైనా సహనంతో ముందుకు సాగితే మేలు జరుగుతుంది. సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. నూతన ఆదాయ మార్గాల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు కొంతవరకు ఫలిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సహనం అవసరం. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చకండి. పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. విద్యార్థులు స్వయంకృషిని నమ్ముకుంటే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం యోగదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ఆత్మబలమే మిమ్మల్ని విజయతీరాలకు చేరుస్తుంది. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో ధనయోగం బలంగా ఉంది. షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు లాభాలను కురిపిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ప్రశాంత చిత్తంతో వ్యవహరించండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. బంధుమిత్రులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులు విజయపతాకం ఎగుర వేస్తారు. వారాంతంలో ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం విజయవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో మీకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధిస్తారు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతం కావడంతో ఉల్లాసంగా ఉంటారు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు, వెంచర్లు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. గతంలో ఆగిపోయిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. రుణభారం తొలగుతుంది. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కుటుంబం పట్ల బాధ్యతతో ఉంటారు. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు స్వయంకృషితో విజయాన్ని సాధిస్తారు. వారాంతంలో ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉత్తమమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. మీ మాటకు గౌరవం పెరుగుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో నిర్ణయాధికారం మీదే అవుతుంది. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఇబ్బందులున్నా సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి ఆశించిన లాభాలు పొందుతారు. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు సాధిస్తారు. శుక్రగ్రహ అనుకూలతతో సిరి సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. విద్యార్థులు సరైన మార్గదర్శకత్వంలో ముందుకెళ్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గణనాయకాష్టకం పఠించడం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో మనోబలంతో ముందుకెళ్లడం అవసరం. ఉద్యోగంలో మీ కృషిని అనుసరించి ఫలితాలు ఉంటాయి. పనిప్రదేశంలో మీరు చూపించే నైపుణ్యమే మీ విజయానికి బాటలు వేస్తుంది. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఒత్తిడికి గురికాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు తగదు. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాలు సాధించాలంటే ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఆచి తూచి అడుగేయాల్సి ఉంటుంది. లక్ష్యసాధనకు మనోబలంతో ప్రయత్నించాలి. ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. సహనంతో ప్రయత్నించండి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. సహచరుల సహకారం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. అవసరాలకు సరిపడా ధనవనరులు అందుబాటులో ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఇతరుల జోక్యం లేకుండా చూసుకోండి. ఏ విషయం గురించి అతిగా ఆలోచించవద్దు. కుటుంబ కలహాల విషయంలో మౌనం పాటించడం శ్రేయస్కరం. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాలు మరికొంత ఆలస్యం కావచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. బుద్ధిబలం చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, స్థానచలనం ఉండవచ్చు. మీ కీర్తి నలుదిశలా వ్యాపిస్తుంది. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా మంచి యోగదాయకంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు పొందుతారు. ప్రేమ వ్యవహారాలకు పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో శాంతి సౌఖ్యాలు ఉంటాయి. వారాంతంలో ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులు విజయకేతనం ఎగురవేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం గొప్ప శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు గోచరిస్తోంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో శుభప్రదమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. అధికారులు మీ పనితీరు పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో క్రమంగా లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. నూతన ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పట్టుదలకు పోకుండా రాజీ ధోరణి అవలంబించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. విద్యార్థులు ఒత్తిడికి దూరంగా ఉంటే మంచి ఫలితాలు సాధించగలరు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం యోగదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి మంచి శుభకాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగడంతో అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలకు సరైన సమయం. పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. వ్యాపార విస్తరణకు శుభ సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగానే ఉన్నప్పటికీ మితవ్యయం పాటించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఇంట్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం దీక్షగా కృషి చేయాలి. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
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