ఆ రాశివారికి ఈ వారంలో పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 నవంబరు 22వ తేదీ నుంచి నవంబరు 28వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 29, 2026 at 12:05 AM IST
Weekly Horoscope From 29th November 2026 to 5th December 2026 : 2026 నవంబరు 29వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 5వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. పదోన్నతులు, స్థానచలనం ఉండవచ్చు. వ్యాపారులు ఈ వారం కొత్త ప్రాజెక్టులకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ముందుచూపుతో వ్యాపారంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆదాయమార్గాలను విస్తరించుకుంటారు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఇతరుల జోక్యంతో మనస్పర్థలు రావచ్చు. కుటుంబంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. విద్యార్థుకు ఆశించిన విజయాల కోసం శ్రమించక తప్పదు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఉత్తమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో విజయం వరిస్తుంది. పదోన్నతులతో మీ హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో కీలక విజయాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. భూ, గృహ వాహన యోగాలు సిద్ధిస్తాయి. వృథా ఖర్చులు నివారించడం మంచిది. కొన్ని కీలక విషయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందవచ్చు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామావళి పారాయణ శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభ, సమర్ధతకు తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. వ్యాపారంలో ధనయోగం బలంగా ఉంది. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. రుణభారం తగ్గే సూచన ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాలకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు కొంత ఆలస్యంగానైనా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ, ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. సకాలంలో బాధ్యతలు పూర్తి చేయడం వల్ల ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో పరిస్థితులను అంచనా వేసుకుంటూ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వారం మధ్యలో ఒక ముఖ్యమైన పని పూర్తవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ అదుపులేని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధుమిత్రులతో అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. విద్యార్థులు విజయం కోసం ఎక్కువగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ మూర్తి ధ్యానం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశించిన ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. వ్యాపారులకు అదృష్టం వరిస్తుంది. కొత్త ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు అమలు చేయడం వల్ల లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు, ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతోషకరంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో అఖండ విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శుభయోగాలున్నాయి. కొద్దిపాటి ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారులు లక్ష్యాలను సులువుగా సాధిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు అవసరమైన ధనం సమకూరుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు కొనసాగవచ్చు. వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంతో కలిసి తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులకు అనుకోని ఆటంకాలు ఎదురు కావచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు కొంత ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం అదృష్ట యోగం అనుకూలంగా ఉంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపార పరమైన ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ధర్మమార్గంలో ప్రయాణించి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆదాయమార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. ప్రియమైన వారితో సంతోషంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శుభ యోగం ఉంది. గ్రహబలం విశేషంగా సహకరిస్తోంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. కీర్తి, ప్రశంసలు సొంతం అవుతాయి. పదవీయోగం సూచితం. వ్యాపారులకు మంచి అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా శుభ సమయం. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతోషకరంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు విద్యాపరమైన పురోగతికి సంబంధించి మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా శుభకాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ మార్పు కోరుకునే వారు కొంతకాలం వేచి ఉండటం మంచిది. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపార యోగం అత్యుత్తమంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. కొన్ని అనుకోని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ధర్మబద్ధమైన మార్గంలో ప్రయాణించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న గొడవలు ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచాల్సిన సమయం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో సర్వత్రా అనుకూలత ఉంటుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు శ్రద్ధతో పని చేయాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఏర్పడుతుంది. అధికారులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. వ్యాపారులు ఈ వారం అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నూతన అవకాశాల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. పెరిగిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. పొదుపు చర్యలు పాటించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆందోళన నెలకొంటుంది. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామి అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు సాధించిన విజయాలు కుటుంబ కీర్తిని పెంచుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అదృష్ట కాలం కొనసాగుతోంది. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపారంలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఈ వారం బాగా కలిసి వస్తుంది. నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పడుతాయి. భూ, గృహ వాహన యోగాలు సిద్ధిస్తాయి. అయితే గొప్పల కోసం వృథా ఖర్చులు చేయడం తగ్గించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగులు నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థికంగా మంచి ధనయోగం ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆనందం నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు ఆశించిన లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
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