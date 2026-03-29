ఆ రాశివారికి జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు- వ్యాపారంలో నష్టాలు- శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం!

2026 మార్చి 29వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్​ 4వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Published : March 29, 2026 at 12:04 AM IST

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం వృత్తి పరంగా కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారులు ఈ వారం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో నష్టాలు రావచ్చు. ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే నష్టభయం తగ్గుతుంది. ఉద్యోగులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అధికారుల సహకారంతో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి వారం ప్రారంభంలో మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ వారాంతానికి ఆర్థిక సంక్షోభం ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలకు ఆస్కారం ఉంది. సంయమనం పాటిస్తే అంతా సర్దుకుంటుంది. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. అదృష్టయోగం నడుస్తోంది. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారం లాభాల బాటలో పయనిస్తుంది. వ్యాపార విస్తరణకు మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో గొప్ప పేరు పొందిన వారితో కలిసి పనిచేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో శుభసూచనలు ఉన్నాయి. పదోన్నతులతో పాటు బదిలీలకు కూడా అవకాశం ఉంది. ఈ వారం మీ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. డబ్బుకు ఎలాంటి కొరత ఉండదు. విలాసవంతమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు బాగుంటాయి. వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు తొలగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొంచెం ఒత్తిడితో కూడుకుని ఉంటుంది. వ్యాపారులు ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో నిపుణుల మద్దతుతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మేలు జరుగుతుంది. ఉద్యోగులకు ఈ వారం అనుకూలంగానే ఉంటుంది. పనిప్రదేశంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి వారమంతా హెచ్చుతగ్గులుగా ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. విద్యార్థులు ఒత్తిడికి గురికాకుండా చదివితే విజయం సిద్ధిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడం వల్ల సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు శ్రమ పెరిగినప్పటికీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం తప్పకుండా అందుకుంటారు. ఈ వారం మీ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరగవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో శాంతిస్థాపనకు మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సన్నిహితులతో తీర్ధయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో కృషి చేసి విజయం సాధిస్తారు. సరైన జాగ్రత్తలతో అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో ధనయోగాలు బలంగా ఉన్నాయి. గొప్పవారితో ఏర్పడే పరిచయాలతో వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా, ఈ వారం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. సత్కార్యాల కోసం ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అవగాహనతో కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టాలి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం గొప్ప ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు పని ప్రదేశంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సహోద్యోగులు, అధికారుల సంపూర్ణ సహకారంతో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. అధికారులు మీ సమర్ధతను గుర్తిస్తారు. వ్యాపారంలో మంచి వృద్ధి ఉంటుంది. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరించడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో స్వల్ప సమస్యలు ఉండవచ్చు. అవగాహనతో సమస్యలు తొలగుతాయి. కుటుంబ వాతావణం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు ఆటంకాలు అధిగమించి విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో మెరుగైన ప్రగతి ఉన్నప్పటికీ ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. అధికారులతో వివాదాలకు దిగవద్దు. వ్యాపారంలో కొన్ని సవాళ్లు ఉండవచ్చు. సమయానికి అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏమరుపాటుతో నష్టం వాటిల్లవచ్చు. వారం మధ్యలో కొంత ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. సమయానికి డబ్బు అందక పోవడంతో తాత్కాలికంగా ఇబ్బంది పడతారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం క్షీణించవచ్చు. కుటుంబంలో శాంతి కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. విద్యార్థులు చదువు పట్ల శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు భారీ నష్టాలు చవిచూడవచ్చు. కొత్త పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఉద్యోగంలో కూడా సమస్యలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ భద్రత ప్రశ్నార్ధకంగా మారుతుంది. స్థానచలనం సూచన కూడా ఉంది. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. పెరిగిన ఖర్చులతో ఆర్థిక సమస్యలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ జీవితం బాగుంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులకు పరీక్షా కాలం. ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం ఉత్తమం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం ప్రతికూల ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొంచెం సవాలుగా ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో ముందుకెళ్లాలంటే ఇతరుల సహాయం తప్పనిసరి అవువుతుంది. సొంత నిర్ణయాలు చేటు చేస్తాయి. వ్యాపారంలో ఖర్చులు పెరగడం, లాభాలు తగ్గడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగులకు ఊహించని బదిలీలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ స్థిరత్వం కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఆదాయం తగ్గడం, ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొంత గందరగోళం నెలకొంటుంది. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. సమన్వయంతో ముందుకెళ్లడం అవసరం. జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు తలెత్తవచ్చు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. విద్యార్థులకు చదువు పట్ల శ్రద్ధ లోపిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ సత్ఫలితాన్నిస్తుంది.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం, సత్కారం లభిస్తుంది. అధికారుల అండతో ఆటంకాలు సునాయాసంగా అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభాలు ఆర్జించడం కష్టతరం అవుతుంది. సహనంతో సరైన సమయం కోసం వేచి ఉండడం అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆస్తికి సంబంధించిన లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రేమికుల మధ్య అపోహలతో ప్రేమ వ్యవహారాలు బెడిసి కొడతాయి. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం కోసం శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. అనవసర కలహాలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కుటుంబ సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. విద్యార్థులు సరైన మార్గదర్శకత్వంలో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం బాగుంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం విజయవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో గణనీయమైన వృద్ధిని చూడవచ్చు. పెట్టుబడులు పెరగడంతో వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగంలో బ్రహ్మాండమైన యోగం ఉంటుంది. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తిస్తారు. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. ఆర్థికంగా ఈ వారం యోగదాయకంగా ఉంటుంది. సంపాదన పెరుగుతుంది. పిత్రార్జితం నుంచి లబ్ది పొందుతారు. రుణభారం తొలగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఉన్నత విద్యనభ్యసించే విద్యార్థులు మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. విద్యా రంగంలో అద్భుతంగా రాణిస్తారు. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం చాలా బాగుంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం బ్రహ్మాండంగా వృద్ధి చెందుతుంది. పలు ప్రాంతాలకు వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. విదేశాలతో ఎగుమతి, దిగుమతి వ్యాపారాలు చక్కగా కొనసాగుతాయి. చక్కని ప్రణాళికతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీకంటూ ఒక గుర్తింపును సాధిస్తారు. మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. స్థిరాస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు తొలగుతాయి. ఆనందం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందకరమైన సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

