ఆ రాశివారికి ఊహించని ఖర్చులు- అనారోగ్య సమస్యలు- శివారాధన శ్రేయస్కరం!
2026 జూన్ 28వ తేదీ నుంచి జులై 4వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : June 28, 2026 at 12:03 AM IST
Weekly Horoscope From 28th june 2026 to 4th July 2026 : 2026 జూన్ 28వ తేదీ నుంచి జులై 4వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఉద్యోగులు తమ విధులు జాగ్రత్తగా, ఏకాగ్రతతో నిర్వహించాలి. ఎలాంటి పొరపాట్లు దొర్లకుండా చూసుకోండి. అధికారులతో, సహోద్యోగులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. వ్యాపారంలో ముందస్తు ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. భాగస్వాముల అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడం అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి ఈ వారం కొంత క్షీణించవచ్చు. రుణాలు తీసుకునే ముందు అన్ని అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు రాకుండా ఓపికతో వ్యవహరించాలి. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత కొనసాగించాలి. ఆరోగ్య విషయంలో నిర్లక్ష్యం తగదు. సూర్యాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్సునిస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు తమ అధికారులతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున పని ప్రదేశంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎవరితోనూ ఘర్షణలకు దిగవద్దు. వ్యాపారంలో విజయం సాధించాలంటే గణనీయమైన కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. నూతన ప్రయత్నాలు కొంతవరకు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికంగా ఈ వారం సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి నూతన మార్గాలు లభించడం సంతృప్తినిస్తుంది. అయితే అనవసర ఖర్చులు అదుపు చేయడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్థాలు చోటు చేసుకోవచ్చు. వైవాహిక జీవితం సామరస్యపూర్వకంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో పరస్పర అవగాహనతో బంధం బలపడుతుంది. విద్యార్థులకు ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అంకితభావంతో కృషి చేస్తే పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం వృత్తి పరంగా, ఆరోగ్య పరంగా కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగులు తమ పై అధికారులతో గొడవలకు దూరంగా ఉండాలి. కార్యాలయ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ గౌరవప్రదంగా ప్రవర్తించాలి. వ్యాపారులు నూతన పరిచయాల ద్వారా లబ్ది పొందుతారు. ఈ పరిచయాలు వ్యాపార విస్తరణకు, వ్యాపారాభివృద్ధికి తోడ్పడుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. అత్యవసర పనులకు నిధుల కొరత ఉండదు. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలలో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో కష్టపడి పనిచేస్తేనే ఆశించిన ఫలితాలు పొందగలరు. ఆరోగ్యపరంగా పాత వ్యాధులు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు, కాబట్టి సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం సాధారణంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారు మరికొంత కాలం వేచి చూడడం మంచిది. వ్యాపారులు నూతన ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. సకాలంలో ప్రాజెక్టులు పూర్తి కాకపోవచ్చు. లాభాలు మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలోనే ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. గృహాలంకరణ నిమిత్తం అధికంగా ధనవ్యయం చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహనతో మెలగడం అవసరం. కుటుంబంలో సామరస్యత కోసం కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. విద్యార్థులు చదువు పట్ల అంకితభావం స్థిరమైన పురోగతికి సహాయపడతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గురు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం పఠించడం శుభాలనిస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొంత ప్రతికూలత పరిస్థితి ఉండే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగంలో నిర్లక్ష్యం తగదు. పని పట్ల చిత్తశుద్ధి, ఏకాగ్రత ఉండాలి. ఆత్మవిశ్వాసానికి భంగం కలిగించే ఘటనలకు దూరంగా ఉండండి. వ్యాపారులు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి, ఆశించిన లాభాలు పొందడానికి మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా తెలివిగా వ్యవహరించడం ముఖ్యం. ఖర్చులు మితిమీరి ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణించడంతో ఒత్తిడి ఏర్పడవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓపికతో ఉండడం వలన సమస్యలు ఉండవు. కుటుంబంలో ఒక శుభకార్యం జరిగే సూచన ఉంది. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెడితే సానుకూల ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్య విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తే పాత సమస్యలు తిరగబెట్టవచ్చు కాబట్టి అజాగ్రత్త తగదు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఆశించిన ఫలితాల కోసం కొంత ఓపికతో ప్రయత్నించాలి. ఉద్యోగులు తమ విధులను ఏకాగ్రతతో నిర్వహించడం మంచిది. అధికారులతో వాగ్వివాదాలకు దిగవద్దు. వ్యాపారంలో మార్పులు చేర్పులకు సమయం అనువుగా లేదు. హఠాత్తుగా తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల నష్టాలు రావచ్చు. ముఖ్యమైన కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలు మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్త వహించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అవగాహనతో మెలగడం అవసరం. విద్యార్థులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యపరంగా పాత వ్యాధుల వల్ల కొన్ని సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు, కాబట్టి క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం మంచిది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగులకు ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో ధనలాభాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అవసరమైన నిధులు సమకూరుతాయి. ఆర్థికంగా ఈ వారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడుల నుంచి అధిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఆదాయ వనరులు పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు స్వయంకృషితో అంచెలంచెలుగా విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ఆశించిన శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు ఈ వారం కెరీర్ పరంగా నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. పదోన్నతులు, కోరుకున్న ప్రాంతాలకు బదిలీ వంటి ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయి. వ్యాపారులకు ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాన్ని పలు ప్రాంతాలకు విజయవంతంగా విస్తరిస్తారు. విదేశీ పెట్టుబడులతో వ్యాపారంలో డబ్బురాక పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. స్థిరాస్తులపై పెట్టుబడి పెట్టడం, భూములు, ఇల్లు కొనుగోళ్లకు అనుకూలమైన సమయం. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబ జీవితం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యపరంగా చిన్న చిన్న సమస్యలు తప్ప ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. గ్రహాల అనుకూలత వలన స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో శుభసూచనలు ఉన్నాయి. పదోన్నతులతో పాటు బదిలీలకు కూడా అవకాశం ఉంది. వ్యాపారం లాభాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో గొప్ప పేరు పొందిన వారితో కలిసి పనిచేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. డబ్బుకు ఎలాంటి కొరత ఉండదు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు బాగుంటాయి. వైవాహిక జీవితం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు అంకితభావంతో కృషిచేసి విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడం వలన సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు శ్రమ పెరిగినప్పటికీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. రావాల్సిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరగవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో కృషి చేసి విజయం సాధిస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం, మర్యాద పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. క్రమశిక్షణ, సమయపాలనతో అధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వలన లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అదనపు కృషి అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. అదనపు ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. అయితే అనవసరమైన ఖర్చులు నియంత్రించుకోవడం ముఖ్యం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్న చిన్న సమస్యలతో విభేదాలు రావచ్చు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. విద్యార్థులు విజయం సాధించాలంటే ప్రయత్నబలం పెంచాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు తగిన జాగ్రత్తలతో ముందుకెళ్తే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో పనిభారం పెరగడంతో మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతారు. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారు మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు ఈ వారం ఆచితూచి అడుగేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణ, కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఊహించని ఆశ్చర్యకరమైన ధనలాభం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సజావుగా సాగాలంటే అవగాహన ముఖ్యం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. పెద్దల అభిప్రాయాలను గౌరవించడం మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. గణనాయకాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్సునిస్తుంది.
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