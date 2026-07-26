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ఆ రాశి ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు- ఆర్థిక లాభాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 జులై​ 26వ తేదీ నుంచి ఆగస్ట్​ 1వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Weekly Horoscope
Weekly Horoscope (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 12:05 AM IST

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Weekly Horoscope From 26th july 2026 to 1st august 2026 : 2026 జులై​ 26వ తేదీ నుంచి ఆగస్ట్​ 1వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి అత్యుత్తమ అవకాశాలు చేరువలో ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉంటుంది. సహోద్యోగులతో, అధికారులతో అపార్ధాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారంలో మెళకువలు పాటించడం వలన లాభాలు పెరుగుతాయి. నూతన ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేయడం మంచిది. దైవానుగ్రహంతో ఆర్థిక విజయాలు సొంతం చేసుకుంటారు. డబ్బును వృథాగా ఖర్చు చేయకుండా సద్వినియోగం చేసుకోండి. రుణసమస్యలకు ఆస్కారం ఇవ్వకండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో గత అనుభవాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఐక్యత ఉంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించాలంటే శ్రద్ధగా చదవాలి. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శుభకాలం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో అదృష్ట యోగం ఉంది. పదోన్నతులతో పాటు ఆర్థిక లాభాలు కూడా అందుకుంటారు. అధికార యోగం సూచితం. సరైన ప్రణాళికతో బంగారు భవిష్యతుకు బాటలు వేసుకుంటారు. వ్యాపారులకు అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. పెట్టుబడులు, లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరగడంతో సుస్థిరమైన ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలలో ఆనందం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. సమాజంలో మీ స్థాయి పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు పట్టుదల, ఏకాగ్రతతో గొప్ప విజయాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శుభ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో మీకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సాధిస్తారు. గతంలో ఆగిపోయిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలతో ధనలాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఇబ్బందులు రాకుండా కాలానుగుణంగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించే విషయాలకు దూరంగా ఉండండి. వారాంతంలో ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. విద్యార్థులు చదువు పట్ల మరింత ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. లక్ష్యసాధనలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. నిరాశ చెందకుండా ప్రయత్నబలాన్ని పెంచాలి. ఉద్యోగంలో ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా పూర్తి చేయడం మంచిది. వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయాల విషయంలో చంచలత్వం తగదు. ఆర్థిక పరిసితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ కలహాల విషయంలో సంయమనం పాటించండి. ఏకపక్ష నిర్ణయాలు కాకుండా సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. దైవంపై విశ్వాసం ఉంచి ముందడుగు వేస్తే సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం గట్టిగా కృషి చేయాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం ఉత్తమం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. కీలకమైన ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేసే అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణలో మీ లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూల ఫలితాలు సాధిస్తారు. సంపదలు వృద్ధి చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో వివాదాలకు తావులేకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పరిస్థితులను గమనించుకుంటూ బుద్ధిబలంతో ముందుకు సాగితే అన్ని వ్యవహారాల్లో విజయం మీదే! విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అదృష్టకాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో ఉత్తమ భవిష్యత్తుకు అనుకూల పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. పదోన్నతి సూచనలు కూడా ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో స్వయంకృషితో మంచి గుర్తింపు సాధిస్తారు. విదేశీ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. మీ నిర్ణయాల వలన ఇతరులకు మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు విజయం సాధిస్తారు. శ్రీలక్ష్మి సహస్రనామాలు పఠించడం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఏకాగ్రతతో ముందుకు సాగితే లక్ష్యసాధన సులువవుతుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఎదుగుదల ఉంటుంది. ఉన్నతాధికారుల గుర్తింపు లభిస్తుంది. బుద్ధిబలం విశేషంగా పనిచేస్తుంది. క్లిష్టమైన సమస్యలు సునాయాసంగా పరిష్కరిస్తారు. వ్యాపారులకు విజయం చేరువలో ఉంది. సమయానుకూలంగా వ్యవహరించడం మంచిది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో స్పష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో పెద్దల మద్దతు, ఆమోదం లభిస్తుంది. కుటుంబం పట్ల మీ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. వారాంతంలో చేసే ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. విద్యార్థులు కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు మనోబలంతో ముందుకు సాగాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగులు ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. అధికారులతో వాగ్వివాదాలకు దిగవద్దు. వ్యాపారంలో అనుకూలత ఉన్నప్పటికీ అంతిమ విజయం సాధించేవరకు ప్రయత్నాలు ఆపవద్దు. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో చంచలత్వం నష్టదాయకం. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. రుణభారం తొలగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో పరాధీనత నివారించండి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించిన తర్వాతే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో చదవాలి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ సత్ఫలితాన్నిస్తుంది.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శుభకాలం నడుస్తోంది. వృత్తి పరంగా మీ లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా గోచరిస్తోంది. సరైన ప్రణాళికతో ఒత్తిడిని అధిగమిస్తారు. వ్యాపారులకు ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, వెంచర్లు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. లక్ష్మీ కటాక్షం పరిపూర్ణంగా ఉంది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలలో ఆనందం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల ఆదరాభిమానాలు పొందుతారు. విద్యార్థులు సరైన మార్గదర్శకత్వంలో నడవడం వలన విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో సకాలంలో మీ కర్తవ్యాలను నిర్వర్తించడం వలన మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపారులకు అత్యుత్తమ కాలం నడుస్తోంది. పలు మార్గాల్లో లాభాలు చేకూరుతాయి. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు నివారించండి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో కలహాలు రాకుండా చూసుకోండి. విద్యార్థులు అపజయాలు రాకుండా దీక్షగా చదవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. సమయాన్ని వృథా చేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. వ్యాపారంలో గతంలో ఉన్న ఆటంకాలు తొలగుతాయి. అయితే ఆశించిన గమ్యం చేరేవరకు మీ ప్రయత్నాలను ఆపకండి. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలలో సానుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా చూసుకోండి. మొండితనంతో ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా సామరస్య ధోరణితో ఉండడం మంచిది. విద్యార్థులు అంకితభావం, పట్టుదలతో విజయాలు సాధించవచ్చు. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అత్యుత్తమ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి. అధికార యోగం ఉంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారులకు మేలైన సమయం. అనేక మార్గాల్లో లాభాలు గడిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఉన్నతంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు అమలు చేస్తారు. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతోషంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. సంతానంకు సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో అఖండ విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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