ఆ రాశివారికి ప్రేమ వ్యవహారాల్లో విభేదాలు- తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల ఖర్చులు పెరుగుతాయ్!
2026 ఏప్రిల్ 26వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 2వ తేదీ మే వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : April 26, 2026 at 12:01 AM IST
Weekly Horoscope From 26th April 2026 to 2nd May 2026 : 2026 ఏప్రిల్ 26వ తేదీ నుంచి మే 2వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో నిరంతర వృద్ధి ఉంటుంది. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో ఆశించిన లాభాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగులకు లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. స్వల్ప కృషితోనే పదోన్నతులు పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక పరమైన కార్యక్రమాల కోసం అధిక వ్యయం చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో సమస్యలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు అదనపు కృషితో ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో డబ్బురాక పెరుగుతుంది. వ్యాపార విస్తరణ నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఉద్యోగులకు ఈ వారం యోగదాయకంగా ఉంటుంది. పదోన్నతులతో పాటు కోరుకున్న చోటికి బదిలీలు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. పనిప్రదేశంలో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంతో సంతోషకరమైన సమయం గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. సంతానం పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. విద్యార్థులు అంకితభావంతో కృషి చేసి ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణనాయకాష్టకం పఠించడం శ్రేయోదాయకం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం గొప్ప శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన వ్యూహాలతో ముందుకెళ్లి అంచనాలకు మించిన లాభాలు అందుకుంటారు. అనుభవజ్ఞుల సహకారంతో వ్యాపారాన్ని విజయాలబాటలో నడిపిస్తారు. ఉద్యోగులు పురోగతి కోసం చేసే ప్రయత్నాలలో విజయం సాధిస్తారు. మీ సమర్ధతకు, పనితీరుకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. సహోద్యోగుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా ఈ వారం మంచి యోగదాయకంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. గత పెట్టుబడుల నుంచి గణనీయమైన లాభాలు పొందుతారు. వృత్తిరీత్యా ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు సామరస్యంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. విద్యార్థులు సాధించే విజయాలు వారి కీర్తిని పెంచుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో పురోగతికి ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. నూతన ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేయడం మంచిది. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ప్రభుత్వ పరమైన లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉన్నప్పటికీ సహచరుల సహకారం లోపించడం ఒత్తిడి కలిగిస్తుంది. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరగడం అశాంతి కలిగిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు లేకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఓర్పు, సహనం అవసరం. ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులకు సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారులు తమ వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి చేసే కృషిలో విజయం సాధిస్తారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ముందుచూపుతో వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులు అద్భుతమైన పనితీరుతో అందరిచే శభాష్ అనిపించుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు పురస్కారాలు, గౌరవాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అనేక మార్గాల నుంచి ధనాదాయాలు అందుకుంటారు. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభపడతారు. షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు చదువులో చక్కగా రాణిస్తారు. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తి పరంగా పురోగతి ఉన్నప్పటికీ వ్యక్తిగతంగా కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు సజావుగా సాగుతాయి. సమాజంలో పేరొందిన వ్యక్తులతో ఏర్పడే పరిచయాలు వ్యాపార విస్తరణకు తోడ్పడుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు అభివృద్ధి మార్గంలో పయనిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, జీతం పెరుగుదల వంటి అంశాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఊహించని అధికారయోగం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు బాగా పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా అనారోగ్య సమస్యల నిమిత్తం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొంత సంఘర్షణ ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య స్వల్ప వివాదాలు చోటు చేసుకుంటాయి. సామరస్యంతో మెలగడం అవసరం. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాల కోసం పట్టుదలగా కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం ఉత్తమం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో అసాధారమైన విజయాలు సాధిస్తారు. మీ ప్రయత్నాలకు అదృష్టం కూడా తోడు కావడంతో వ్యాపారం లాభాల బాటలో పయనిస్తుంది. భాగస్వాములతో విభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. పదవీయోగంతో మీ అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు మంచి అవగాహనతో ముందుకు సాగుతాయి. కుటుంబంలో సామరస్యత ఉన్నప్పటికీ స్వల్ప కలహాలు మీ వైవాహిక జీవితాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం వ్యక్తిగతంగా, ఆర్థికంగా కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. వ్యాపారులు ఉత్సాహంగా పనిచేసి వ్యాపారాన్ని బాగా విస్తరిస్తారు. ఈ ప్రయత్నంలో సుదూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఊహించని లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగులకు అనుకూలమైన సమయం. సహోద్యోగులు, అధికారుల సహకారంతో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పెరుగుతున్న ఆదాయం, అధిక ఖర్చుల మధ్య సమతుల్యతను కొనసాగించడం చాలా అవసరం. వృథా ఖర్చులు నివారించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహనతో ముందుకెళ్తే అపార్ధాలు తొలగుతాయి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుంటే కుటుంబ సంబంధాలు బలపడతాయి. విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత పెంచడం ద్వారా లక్ష్యాలను సులువుగా చేరుకోవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల అదనపు శ్రద్ధ అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులు వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో అఖండ విజయం సాధిస్తారు. కీలక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంది. నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే కృషి ఫలవంతమవుతుంది. ఈ వారం ఆస్తి విషయాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. నూతన భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు కీర్తి, విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం గ్రహసంచారం మిశ్రమంగా ఉన్నందున అన్ని విషయాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు, ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు పోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. ప్రభుత్వ సంబంధిత వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగులకు పనిప్రదేశంలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. స్థానచలనం సూచన కూడా ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. స్థిరాస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. ప్రేమ వ్యహారాల్లో సమన్వయం లోపించడంతో విభేదాలు ఏర్పడతాయి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ఆర్థికంగా, వృత్తి పరంగా మంచి పురోగతి చూస్తారు. వ్యాపారంలో నిధుల కొరత ఉండదు. పెట్టుబడులు, లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణకు ఉన్న ఆటంకాలు తొలగుతాయి. గతంలో రావాల్సిన బకాయిలు కూడా వసూలవుతాయి. ఉద్యోగంలో సానుకూల వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. పనిపట్ల నిర్లక్ష్య ధోరణి నష్టం కలిగించవచ్చు. ఉద్యోగులకు ఈ వారం స్వస్థానప్రాప్తి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ధననిల్వలు పెరగడంతో ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. సమాజంలో పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మాధుర్యం ఉంటుంది. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో మునుపటి సమస్యలు తొలగడంతో కాలం ఆనందంగా సాగుతుంది. విద్యార్థులకు ఈ వారం చాలా విజయవంతమైన వారం. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యపరంగా, వృత్తి పరంగా కొన్ని సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు. వ్యాపారంలో పురోగతి నిరాశ కలిగిస్తుంది. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఉద్యోగులకు పనిప్రదేశంలో అనుకూలత ఉంటుంది. అయితే ఒక సంఘటన నిరుత్సాహం కలిగిస్తుంది. అధికారుల నిర్ణయాలు విచారం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా నియంత్రించాలి. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు నష్టపోయే ప్రమాదముంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో విభేదాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. కుటుంబంలో ఉద్రిక్తపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ సామరస్యత లోపిస్తుంది. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాల కోసం పట్టుదలతో ప్రయత్నించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం వల్ల ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.