ఆ రాశివారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం బెటర్- కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
2026 అక్టోబర్ 25వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 31వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : October 25, 2026 at 12:03 AM IST
Weekly Horoscope From 25th October 2026 to 31st October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 25వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 31వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం మిశ్రమంగా ఉన్నప్పటికీ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సమర్ధవంతంగా నిర్వహించడం వలన మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపారులకు కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ సమయానుకూల నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్తే లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఊహించిన దానికంటే ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడి నెలకొంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. ధైర్యం, ఓర్పు, పట్టుదల చాలా అవసరం. విద్యార్థులు కొన్ని ఆటంకాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. వాహన ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే అప్రమత్తంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రమాదకరం. సూర్యనారాయణ స్వామి ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో అనుక్షణం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నైపుణ్యాలు మెరుగు పరచుకోవడం మంచిది. వ్యాపారులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. కొత్త పెట్టుబడులు, నూతన ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపడకుండా నిదానించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొంత అసంతృప్తి ఉండవచ్చు. వైవాహిక జీవితం బాగుంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో చేసే ప్రయాణం ఆనందంగా సాగుతుంది. విద్యార్థులు అనవసర విషయాలకు దూరంగా ఉంటూ చదువుపై శ్రద్ధ పెంచాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. గురు గ్రహ అనుకూలత వలన కెరీర్ లో ముందుకు దూసుకెళ్తారు. వ్యాపారులకు కొత్త అవకాశాలు లభించడంతో వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. లాభాలు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. డబ్బు కొరత ఉండదు. సంపాదన సద్వినియోగం చేసుకోండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు తొలగి బంధం మరింత బలపడుతుంది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించడం వలన పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగు పడతాయి. బుధగ్రహ అనుకూలత వలన వృత్తి వ్యాపారాల్లో చక్కగా రాణిస్తారు. పరిస్థితులను గమనించుకుంటూ ముందుకెళ్లడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు చాలా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి, లేకపోతే నష్టం రావచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచి. విద్యార్థులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగంలో సమస్యలున్నప్పటికీ అంతిమంగా విజయం మీదే! వ్యాపారులు ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు అధిగమించడానికి బలమైన ప్రయత్నం అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. అయితే అనుకోని ఖర్చులు కొంత నిరాశ కలిగించవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాలు అంత సవ్యంగా సాగకపోవచ్చు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి అభిప్రాయానికి విలువ ఇవ్వడం వలన బంధాలు బలపడతాయి. విద్యార్థులు చదువులో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. పాత అనారోగ్య సమస్య తిరిగి తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. గ్రహయోగం అత్యుత్తమంగా ఉన్నందున ఉద్యోగంలో శుభ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. మీ తెలివితేటలకు, సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో వ్యాపారాన్ని లాభాల బాట పట్టిస్తారు. ఆదాయం పెరగడం శుభ పరిణామం. వృథా ఖర్చులు తగ్గించి ఆదాయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఇతరుల జోక్యం లేకుండా జాగ్రత్త పడండి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఇంటి వాతావరణం సందడిగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే ఆటంకాలు అధిగమించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నించేవారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపార వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహా మేరకు నడుచుకోవడం మంచిది. జీవిత లక్ష్యాల విషయంలో స్పష్టమైన ప్రణాళిక అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులపై దృష్టి సారించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొన్ని సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. కుటుంబ కలహాలకు దూరంగా ఉండండి. అనవసర వాదనలు, వివాదాలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్త వహించండి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం కృషి చేయాలి. ఆరోగ్య పరంగా కొంత ఇబ్బందికరమైన సమయం. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయోదాయకం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు దైవానుగ్రహంతో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ నైపుణ్యాలకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉన్నతాధికారులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. పదోన్నతులకు మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారులు సందర్భానుసారంగా నడుచుకోవడం వలన వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుని పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో మానసిక ఆనందం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. వైవాహిక జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం వృద్ధి చెందుతుంది. విద్యార్థులు స్వయంకృషిని నమ్ముకుని ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. స్థిరమైన ప్రణాళికతో కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తే విజయం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగి ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ వారం బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తుంది. బుధ, శుక్ర గ్రహాల అనుకూలతతో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన సమయం. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభపడతారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్త వింటారు. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం గతంతో పోలిస్తే మెరుగ్గా ఉంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ మార్పు కోరుకునే వారికి సమయం అనుకూలంగా ఉంది. వ్యాపారులు స్వీయ నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. గురు యోగంతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. భూ, గృహ యోగాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సంతోషం నెలకొంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. వారాంతంలో ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. విద్యార్థులు తమ కృషికి తగిన ఫలితాలను పొందుతారు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. ఉద్యోగులకు సమయం అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. కొత్త ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొంత గందరగోళం నెలకొంటుంది. కుటుంబ జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ఆస్వాదిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. విద్యార్థులు నిర్లక్ష్యంతో నష్టపోకుండా చూసుకోవాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శని ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సాధిస్తారు. విమర్శకుల మాటలు పట్టించుకోవద్దు. మీ కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఒత్తిడి కలిగించే అంశాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థికంగా మెరుగైన స్థితికి చేరుకుంటారు. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు, మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో వాగ్వాదాలకు ఆస్కారం ఇవ్వకండి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయం కోసం పట్టుదలతో ప్రయత్నించాలి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. శివ సహస్రనామావళి పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
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