ఆ రాశుల వారికి ఈ వారం మెరుగైన ఫలితాలు- కుటుంబ పెద్దల అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది!
2026 మే 24వ తేదీ నుంచి మే 30వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : May 24, 2026 at 12:00 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే శుభఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపార విస్తరణలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురు కావచ్చు. సహనంతో, వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో ప్రగతి పథంలో పయనిస్తారు. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించండి. ఉద్యోగులు, వృత్తి నిపుణులకు ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి గుర్తింపుతో పాటు కొత్త అవకాశాలు కూడా అందుకుంటారు. ఆర్థిక స్థిరత్వంపై దృష్టి సారించాల్సిన సమయం. సరైన ప్రణాళిక, సరికొత్త వ్యూహాలను అనుసరిస్తే స్థిరమైన ఆదాయంతో పాటు ఆర్థిక భద్రత కూడా పొందుతారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాల కోసం పట్టుదలతో కృషి చేయాలి. శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం తమ తమ రంగాల్లో స్థిరమైన పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారులు నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి, కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. వ్యాపార విస్తరణకు అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ వ్యాపారులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులు, వృత్తి నిపుణులు తమ కృషికి తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఎంతోకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న పదోన్నతులు లభించే అవకాశాలున్నాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు సంతృప్తి కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఈ వారం బలమైన యోగం ఉంది. స్థిరమైన ఆదాయంతో పాటు, ఇతర మార్గాల నుంచి కూడా ధనాదాయాలు ఉంటాయి. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు ప్రణాళికలు చేపడతారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. పరోపకార, ధార్మిక కార్యక్రమాలతో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. విద్యార్థులు తమ ప్రయత్నాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీరామనామ జపం శక్తినిస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో గణనీయమైన వృద్ధిని చూస్తారు. వ్యాపారాన్ని విస్తరించే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగులు, వృత్తి నిపుణులు కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. మితిమీరిన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. ప్రారంభించిన పనుల్లో పొరపాట్లు దొర్లకుండా చూసుకోండి. పెండింగ్ పనులు సకాలంలో పూర్తి చేయడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ ఖర్చులు కూడా పెరగడం అశాంతి కలిగిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు తొలగి మాధుర్యం చోటు చేసుకుంటుంది. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు చదువు పట్ల మరింత శ్రద్ధ పెంచాలి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ఏర్పడే కొత్త పరిచయాలు వ్యాపారాభివృద్ధికి దోహదపడతాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో సమాచారలోపం లేకుండా చూసుకోవాలి. పనిపట్ల నిర్లక్ష్య ధోరణి నష్టం కలిగించవచ్చు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. నిధులకు కొరత ఉండదు. అయితే అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. వైవాహిక జీవితంలో మనస్పర్థలు రాకుండా అవగాహనతో మెలగాలి. కుటుంబ కలహాలు ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. ఉన్నత విద్య అభ్యసించే విద్యార్థులు గురువుల మార్గదర్శకత్వంలో ముందుకెళ్తే విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యానంతో సమస్యలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం మంచిది. వ్యాపారులకు ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. పెరిగిన పని భారం, వృథా ఖర్చులు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. ముఖ్యమైన పెట్టుబడులు ఈ వారం వాయిదా వేస్తే మంచిది. ప్రతి నిర్ణయం ఆచి తూచి తీసుకోవాలి. ఉద్యోగులకు, వృత్తి నిపుణులకు కలిసి వచ్చే కాలం. మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. పదోన్నతులతో అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. స్థానచలనం సూచన కూడా ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. పెరుగుతున్న ఖర్చులు, అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆదాయం పెరగడం సంతృప్తినిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో స్పష్టమైన వైఖరి అవసరం. కుటుంబంలో సామరస్యపూర్వక వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు పరధ్యానం పక్కన పెట్టి శ్రద్ధ పెంచాలి. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం అవకాశాలతో పాటు సవాళ్లు కూడా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. కొత్త ప్రతిభకు ఆహ్వానం పలకడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులు, వృత్తి నిపుణులు తమ కెరీర్ లో సువర్ణావకాశాలు అందుకుంటారు. అయితే అవకాశాలతో పాటు కొన్ని సవాళ్లు కూడా ఉండవచ్చు. బుద్ధిబలంతో సవాళ్లు అధిగమిస్తే విజయం మీదే! ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ పెరుగుతున్న ఖర్చులకు అనుగుణంగా సరైన ప్రణాళిక అవసరం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం తీర్థయాత్రలు చేపడతారు. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి సారించి, క్రమశిక్షణతో మెలిగితే ఆశించిన విజయాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా జాగ్రత్త వహించాల్సిన సమయం. వ్యాపారంలో అనుకూలత ఉన్నప్పటికీ పోటీ పెరగడంతో లాభాలు తగ్గుతాయి. స్థిరమైన నిర్ణయాలు, అంకితభావంతో కృషి చేస్తే లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. పదోన్నతులకు అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ సమాచార లోపంతో ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు. అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థికంగా ఈ వారం కొంత ఒత్తిడిభరితంగా ఉంటుంది. సమయానికి డబ్బు చేతికి అందకపోవచ్చు. పెరుగుతున్న ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలకు తావు లేకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. విద్యార్థులు శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లేక నిరాశ చెందుతారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి ఆరాధనతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం ప్రశాంతంగా సాగిపోతుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం తమ తమ రంగాల్లో మెరుగైన పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కొత్త వెంచర్లు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. వ్యాపారంలోకి కొత్త పెట్టుబడులు, లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో గతంలోని ఉన్న సమస్యలు తొలగి సుహృద్భావ వాతావరణం నెలకొంటుంది. అయితే అనవసర రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆదాయంలో పెద్ద మార్పులు లేనప్పటికీ ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉండడం వలన ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. విద్యార్థులు స్వయంకృషితో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యపై శ్రద్ధ పెంచాలి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ఆర్థికంగా, ఆరోగ్య పరంగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వ్యాపారంలో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగులు, వృత్తి నిపుణులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తే ఆశించిన పదోన్నతులు పొందవచ్చు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. పెరుగుతున్న ఖర్చులు మానసిక ఒత్తిడిని కలిగించవచ్చు. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు నష్టపోయే ప్రమాదముంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సమతుల్యత పాటించడం మంచిది. వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో ఆహ్లాదకరమైన సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాల కోసం క్రమశిక్షణను పాటించడం చాలా అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులు అన్ని విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. భాగస్వాములతో సామరస్యంగా మెలగడం వలన సమస్యలు తగ్గుతాయి. లాభాలు లేకపోయినా నష్టాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులు, వృత్తి నిపుణులు సమయానుకూలంగా వ్యవహరించడం వలన ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా ఈ వారం అనేక ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటిస్తే క్రమంగా పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో వివాదాలు చోటు చేసుకుంటాయి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఓర్పు, సహనంతో మెలగాల్సిన సమయం. విద్యార్థులకు ఇది పరీక్షాకాలం. రెట్టించిన పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. వాహన ప్రమాదాలకు ఆస్కారం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం వృత్తి పరమైన పురోగతి, కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో అదనపు జాగ్రత్తలు, సమయానుకూల నిర్ణయాలతో స్థిరమైన వృద్ధి సాధిస్తారు. వ్యాపారాభివృద్ధికి అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, గౌరవం, పదోన్నతి పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. పెరిగిన ఆదాయ వనరులతో ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు విజయవంతంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. విద్యార్థులు అంకితభావంతో కృషి చేస్తే పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధించవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి, ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. భాగస్వాముల నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఉద్యోగంలో పనిభారం, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. సహచరుల సహకారంతో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా, జాగ్రత్త, సరైన ప్రణాళిక అవసరం. అనవసరమైన ఖర్చులను నివారిస్తే భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు. ప్రేమ వ్యవహారాలు మాధుర్యంతో నిండి ఉంటాయి. కుటుంబంలో పెద్దల అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. విద్యార్థులు ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి ముందుకెళ్తే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు అశ్రద్ధ చేయవద్దు. సంకట మోచన హనుమాన్ దర్శనం శుభకరం.
