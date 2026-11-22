ఆ రాశి వారికి ఈ వారం ఆకస్మిక ధనలాభాలు- శ్రీ విష్ణుమూర్తి ధ్యానం శుభప్రదం!
2026 నవంబరు 22వ తేదీ నుంచి నవంబరు 28వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 22, 2026 at 3:32 AM IST
Weekly Horoscope From 22nd November 2026 to 28th November 2026 : 2026 నవంబరు 22వ తేదీ నుంచి నవంబరు 28వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు మనోబలంతో, లక్ష్యంపైనే దృష్టి ఉంచి ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ మార్పు విషయంలో తొందరపడకుండా నిదానంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. వ్యాపారంలో స్థిరత్వం ఏర్పడడంతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఇల్లు, ఆస్తి కొనుగోలుకు అనువైన సమయం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మాధుర్యం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులను కలుసుకుంటారు. విద్యార్థులు చెడు ప్రభావాలకు లోను కాకుండా చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. శ్రీ విష్ణుమూర్తి ధ్యానం శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి గ్రహబలం బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఉద్యోగులు ఏకాగ్రత, చిత్తశుద్ధితో పనిచేసి ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టడానికి శుభ సమయం. వ్యాపారంలో కూడా మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణకు ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆదాయం పెరగడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. వృథా ఖర్చులు తగ్గించి పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలకు ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివాష్టకం పఠిస్తే మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు వేరే ప్రాంతాలకు బదిలీ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అధికారులతో కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మేలు. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. వ్యాపారంలో గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. నూతన పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. భాగస్వాములతో సమస్యలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆర్ధికంగా కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉండవచ్చు. ఖర్చులు నియంత్రిస్తే క్రమంగా పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో శాంతం, సహనం అవసరం. జీవిత భాగస్వామితో ఘర్షణలు రాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో శాంతి కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. విద్యార్థులు ఈ వారం కష్టపడితే తప్ప మంచి ఫలితాన్ని సాధించలేరు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో పురోగతిలో పాటు లాభాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక నిర్వహణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అభిప్రాయ భేదాలు రాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆత్మీయులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. వారాంతంలో ప్రయాణాలు అనుకూలం. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఒత్తిడి అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగంలో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. పనిభారం పెరిగినప్పటికీ క్రమశిక్షణతో వ్యవహరిస్తే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో ఆశించిన విజయం కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆర్థికంగా కొన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆర్థిక నిధులు సకాలంలో అందుబాటులోకి రాకపోవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు చదువు నుంచి దృష్టి మరలకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు అనుకూలమైన సమయం. నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. వ్యాపారులు పోటీ పరిస్థితులను అధిగమించగలిగితే మంచి లాభాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపడకుండా నిదానంగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. కొన్ని సంఘటనలు ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. సంయమనం పాటించండి. విద్యార్థులు మరింత శ్రద్ధ పెడితే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అదృష్టయోగం ఉంది. ఉద్యోగులకు శ్రేష్ఠమైన సమయం. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు విజయవంతంగా కొనసాగుతాయి. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు ఫలప్రదం అవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు సాధిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సంతోషం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు శ్రద్ధ, ఏకాగ్రతతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం వల్ల సమస్యలు తొలగుతాయి. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి కోసం మంచి ప్రణాళిక అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. రావాల్సిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సమస్యలు రాకుండా చూసుకోవాలి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అదృష్టయోగం ఉంది. గ్రహాల అనుకూలతతో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో హోదా పెరగడంతో కీలక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుంది. మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. కీలక సమయాల్లో సమయస్ఫూర్తితో పరిష్కరించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. కీలక పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు కూడా అవకాశాలున్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా సాగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులకు సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా శుభ పరిణామాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ సమర్ధతను నిరూపించుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారంలో పోటీ పరిస్థితులను అధిగమించి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆర్థికంగా ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. నూతన వాహనయోగం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. గృహంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులు తమ ప్రయత్నాలకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా కలిసివచ్చే కాలం. ఉద్యోగంలో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. సహోద్యోగుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో విదేశీ భాగస్వామ్యం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో బుద్ధిబలంతో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆదాయంలో పురోగతి ఉంటుంది. అందుబాటులో ఉన్న ఆర్థిక వనరులు సద్వినియోగం చేసుకుంటే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ప్రశాంత చిత్తంతో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. విద్యార్థులు సానుకూల దృక్పథంతో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు స్వయంకృషితో లక్ష్యాలకు చేరువ అవుతారు. ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. అదనపు బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో చిన్నపాటి అవరోధాలు ఎదురైనా నిరుత్సాహం చెందకుండా ప్రయత్నిస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. స్వయంకృషితో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. గతంలో ఉన్న ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఊరట లభిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో నూతన అధ్యాయం మొదలవుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. భూ, గృహ యోగాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించాలంటే పట్టుదల, ఏకాగ్రత అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీలక్ష్మి నరసింహ స్వామి దర్శనం శుభకరం.
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