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ఆ రాశివారికి ఈ వారం వ్యాపారంలో ఆటుపోట్లు- అనారోగ్య సమస్యలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 జూన్​ 21వ తేదీ నుంచి జూన్​ 27వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Weekly Horoscope
Weekly Horoscope (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 12:06 AM IST

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Weekly Horoscope From 21st june 2026 to 27th June 2026 : 2026 జూన్​ 21వ తేదీ నుంచి జూన్​ 27వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనిభారం ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. సహనం, ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే ఒత్తిడిని అధిగమించవచ్చు. వ్యాపారంలో కొన్ని ఆటుపోట్లు ఎదురవుతాయి. రావాల్సిన బకాయిలు సకాలంలో రాకపోవడం, ఖర్చులు పెరగడం కొంత ఆందోళన కలిగిస్తుంది. సమష్టి నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. పొదుపు ప్రణాళికలతో ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ప్రేమ వ్యహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబ బంధాలు బలపడతాయి. విద్యార్థులు పట్టుదలతో, అంకిత భావంతో విజయాలు సాధించవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యారాధన మేలు చేస్తుంది.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మెరుగైన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్వయంకృషితో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. అధికారులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారులు భాగస్వాముల సహకారంతో వ్యాపార విస్తరణకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ముందుచూపుతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీరు చేపట్టిన పరోపకార కార్యక్రమాలతో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం అవగాహన, ఏకాగ్రతతో విజయాలు సాధించగలరు. ఉద్యోగంలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. జీతాలు పెరగడం, పదోన్నతులతో ఈ వారం ఆనందదాయకంగా సాగుతుంది. పని ప్రదేశంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో మితిమీరిన ఆత్మవిశ్వాసం పనికిరాదు. ఏ నిర్ణయమైనా ఆలోచించి తీసుకోవడం మంచిది. భాగస్వాముల సహకారంతో వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. నూతన ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు కలగకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబంలో గతంలోని సమస్యలు క్రమంగా తగ్గడంతో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ పెంచితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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కర్కాటకం (Cancer) :కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో స్థిరమైన పురోగతి సాధించే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగంలో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయం సాధిస్తారు. స్వస్థానప్రాప్తి సూచనలు ఉన్నాయి. లక్ష్యాలను సులభంగా చేరుకుంటారు. వ్యాపారులు నూతన పరిచయాలు పెంచుకోవడం వ్యాపారాభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో సమష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ద్వారా లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఖర్చుల విషయంలో ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఒక విహారయాత్రకు అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ పెంచడం ద్వారా ఉత్తమమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఈ వారం వేగవంతమైన పురోగతి ఉంటుంది. కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ పనితీరు పట్ల ఉన్నతాధికారులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజకరంగా ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో వేగవంతమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. లక్ష్మి కటాక్షంతో షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులతో మంచి లాభాలు సాధిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు విజయవంతం అవుతాయి. ప్రయాణ ప్రణాళికలు అనుకూలిస్తాయి. కుటుంబ జీవితం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వేడుకల్లో బంధుమిత్రులతో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ఆశించిన విజయాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శ్రేయస్కరం.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం స్థిరమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మంచి పురోగతి, గుర్తింపు సాధిస్తారు. పనిప్రదేశంలో గౌరవం, మర్యాద పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగి స్థిరమైన ఆదాయం లభిస్తుంది. డబ్బుకు లోటుండదు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొన్ని సవాళ్లు ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ధ్యానం, యోగాతో ప్రశాంతత పొందవచ్చు. విద్యార్థులు అకుంఠిత దీక్ష, పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఆరోగ్యపరంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కీలక మార్పులు ఉండవచ్చు. హోదా పెరగడంతో పాటు స్థానచలనం కూడా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారులకు అనుకూలమైన సమయం. ఈ సమయంలో చేపట్టే ప్రణాళికలు దీర్ఘకాలంలో మంచి ప్రయోజనాలు అందిస్తాయి. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు ఈ వారం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. పిత్రార్జితం ద్వారా కానీ, స్థిరాస్తుల వల్ల కానీ ఆకస్మిక ధనలాభాలు ఉండవచ్చు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు లేకుండా నిదానంగా వ్యవహరించాలి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. తీర్థయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పెద్ద మార్పులేమీ ఉండవు. ప్రారంభించిన పనులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సకాలంలో పూర్తవుతాయి. సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం సాధిస్తారు. వ్యాపారులకు ఈ వారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలోకి నూతన పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. లాభాలు కూడా ఆశించిన స్థాయిలో ఉంటాయి. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. మిత్రుల సహకారంతో విజయవంతంగా కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. వైవాహిక జీవితం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు అదనపు కృషితో ప్రయత్నిస్తే కోరుకున్న విజయాలు సాధించవచ్చు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో కృషి చేసి పదోన్నతులు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అవసరమైన నిధులు సమకూరుతాయి. ఆర్థిక పరమైన విజయాలు సాధిస్తారు. పిత్రార్జితం ద్వారా కలిసి వస్తుంది. స్థిరాస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు ఉపయోగ పడతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, సహనంతో మెలగాలి. విద్యార్థులు తమ ప్రయత్నాలకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. అనారోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయడం ప్రమాదం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. కార్యాలయ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునేవారు మరికొంతకాలం వేచి ఉండడం మంచిది. వ్యాపారంలో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో స్వల్ప వివాదాలు, ఘర్షణలు ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో అపార్ధాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. విద్యార్థులకు ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచార అనుకూలతతో అన్ని రంగాల వారికి శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. పదోన్నతులతో మీ స్థాయి పెరుగుతుంది. సహోద్యోగుల సహకారం, అధికారుల ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో అభివృద్ధికి, విజయానికి మెరుగైన అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. సమష్టి కృషితో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. నూతన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సరైన సమయం. ఆదాయం పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు కష్టపడడం ద్వారానే ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొంత ఒత్తిడి భరితంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు సహోద్యోగుల సహకారంతో పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అధికారులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం అవసరం. వ్యాపారులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో స్థిరమైన పురోగతి ఉంటుంది. ముందుచూపుతో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొంత గందరగోళం నెలకొంటుంది. కుటుంబలో శాంతియుతమైన వాతావరణం కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. విద్యార్థులకు ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉన్నత విద్యావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం పరంగా కొన్ని సవాళ్లు ఉండవచ్చు. సరైన జాగ్రత్తతో ఆరోగ్యం కుదుట పడుతుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.

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