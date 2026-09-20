ఆ రాశివారికి ఈ వారం పట్టిందల్లా బంగారం- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : September 20, 2026 at 12:03 AM IST
Weekly Horoscope From 20th September 2026 to 26th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 20 తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా శుభకాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ మార్పు కోరుకునే వారు కొంతకాలం వేచి ఉండటం మంచిది. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపార యోగం అత్యుత్తమంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. కొన్ని అనుకోని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ధర్మబద్ధమైన మార్గంలో ప్రయాణించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న గొడవలు ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచాల్సిన సమయం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఏలినాటి శని దోష నివారణ పూజలు జరిపించుకుంటే సర్వత్రా అనుకూలత ఉంటుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఆచి తూచి అడుగేయాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఊహించని బదిలీలతో స్థానచలనం ఉంటుంది. వ్యాపారులు ఆశించిన ఫలితాలు పొందడానికి ఎక్కువ శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. లక్ష్య సాధనలో ఏకాగ్రత అవసరం. ఏ మాత్రం చిన్న పొరపాటు జరిగినా పరిస్థితి మొదటికొస్తుంది. ఆర్థికంగా నష్టాలు రాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తలు అవసరం. జీవిత భాగస్వామితో వాదప్రతివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో ఘర్షణలు నివారించండి. విద్యార్థులు విజయాన్ని సాధించేందుకు మరింత కృషి చేయాలి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి సమయం అనుకూలంగా ఉంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం, ప్రశంసలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ మార్పు ఆలోచన ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయడం మంచిది. వ్యాపారులు కష్టపడి పనిచేస్తే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్ట్ మళ్లీ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా ఈ వారం బాగుంటుంది. గృహ వాహన యోగాలు సూచితం. పొదుపుకు సంబంధించి స్థిరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో అహంకారం పక్కకు పెట్టి ముందుకు సాగితే ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయం పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠిస్తే ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు మనోబలంతో ముందుకు సాగాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో పట్టుదలతో పని చేయాల్సిన సమయం. ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురైనా ప్రయత్నం ఆపవద్దు. వ్యాపారంలో కొంత గందరగోళం ఉన్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే లాభాలు పెరుగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలకు అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆనందం నెలకొంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సున్నితత్వం అవసరం. అపార్ధాలకు ఆస్కారం లేకుండా చూసుకోండి. మౌనమే బలం! విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం మరింతగా శ్రమించాలి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే కొన్ని సమస్యలు ఎదురవచ్చు. జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోండి. దృఢమైన సంకల్పంతో అమలు చేయండి. విజయం మీదే! నూతన వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. వ్యాపార విస్తరణకు అవసరమైన నిధులు సమకూరుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆదాయం వృద్ధికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్త వింటారు. బంధు మిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు విజయాన్ని సాధించేందుకు గట్టిగా కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు శ్రద్ధతో పని చేయాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఏర్పడుతుంది. అధికారులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. వ్యాపారులు ఈ వారం అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏమరుపాటుగా ఉంటే గొప్ప అవకాశం చేజారే ప్రమాదముంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. మితిమీరిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. పొదుపు చర్యలు పాటిస్తే భవిష్యతు ఉజ్వలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో నిరాశ ఎదురవుతుంది. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామి సహకారంతో ముఖ్యమైన సమస్య పరిష్కరిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు సాధించిన విజయాలు కుటుంబ కీర్తిని పెంచుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అదృష్ట కాలం కొనసాగుతోంది. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపారంలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఈ వారం బాగా కలిసి వస్తుంది. నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పడుతాయి. భూ, గృహ వాహన యోగాలు సిద్ధిస్తాయి. అయితే గొప్పల కోసం వృథా ఖర్చులు చేయడం తగ్గించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శుభ యోగం ఉంది. గ్రహబలం విశేషంగా సహకరిస్తోంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. కీర్తి, ప్రశంసలు సొంతం అవుతాయి. పదవీయోగం సూచితం. వ్యాపారులకు మంచి అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఇతర సంస్థల్లో పెట్టే పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా శుభ సమయం. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతోషకరంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు విద్యాపరమైన పురోగతికి సంబంధించి మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో సమయపాలన, క్రమశిక్షణ అవసరం. సహోద్యోగుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో ధర్మబద్ధంగా వ్యవహరిస్తే లాభాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా రాబడి పెరుగుతుంది. మితవ్యయం పాటించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో విభేదాలతో ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో కూడా అపార్థాల కారణంగా సమస్యలు రావచ్చు. కుటుంబం పట్ల బాధ్యతతో ఉండాలి. విద్యార్థులు చెడు స్నేహాలకు దూరంగా ఉంటూ చదువుపై దృష్టి సారించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రమాదం. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఆచరణ యోగ్యమైన నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో చంచల స్వభావంతో తీసుకునే నిర్ణయాలతో నష్టం కలుగుతుంది. ఉద్యోగ మార్పు కోరుకునే వారికి సమయం అనుకూలంగా లేదు. వ్యాపారంలో పెద్ద పెద్ద మార్పులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. ధర్మమార్గాన్ని అనుసరించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఇతరుల జోక్యంతో అపార్ధాలు ఏర్పడతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం, సహనం అవసరం. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు చదువుకు ఆటంకం కలిగించే విషయాలకు దూరంగా ఉండాలి. విశ్రాంతి లోపించడంతో ఆరోగ్యం దెబ్బ తింటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. దుర్గాదేవి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం కొంత సవాళ్లతో కూడినదిగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురు కావచ్చు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు ముఖ్యమైన విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగానే ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో బాధ్యతగా ఉండాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పుతో వ్యవహరించండి. విద్యార్థులకు ఈ వారం అంత అనుకూలం కాదు. ఆరోగ్య పరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగులు నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థికంగా మంచి ధనయోగం ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆనందం నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. కుటుంబ ఖ్యాతి పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు ఆశించిన లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
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