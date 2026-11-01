ఆ రాశివారికి ఈ వారం కుటుంబంలో వివాదాలు, ఘర్షణలు- అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం!
2026 నవంబరు 1వ తేదీ నుంచి నవంబరు 7వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 1, 2026 at 12:01 AM IST
Weekly Horoscope From 1st November 2026 to 7th November 2026 : 2026 నవంబరు 1వ తేదీ నుంచి నవంబరు 7వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహబలం సామాన్యంగా ఉన్నందున అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగంలో సమయపాలనకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపార పరమైన నిర్ణయాల్లో స్పష్టత అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో స్పష్టమైన వైఖరితో ముందుకెళ్లడం మంచిది. కుటుంబంలో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా సత్ఫలితాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు అదృష్టయోగంతో శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించే అవకాశం లభిస్తుంది. నాయకత్వ లక్షణాలతో పదోన్నతులకు అర్హత సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో సకాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలతో విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక స్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. రావాల్సిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సామరస్యతతో కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. విద్యార్థులకు మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభప్రదమైన ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి. దైవానుగ్రహంతో ముఖ్యమైన కార్యాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. సకాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. గృహంలో శుభాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. వారాంతంలో ఒక శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు తొలగి అనుకూలత పెరుగుతుంది. సమయపాలన కచ్చితంగా పాటించాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. వ్యాపారులకు అత్యంత యోగ్యవంతమైన కాలం. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబంలో వివాదాలు, ఘర్షణలు తావులేకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. కొందరు మీ కుటుంబంలో ఇబ్బందులు సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ పెంచాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ స్వామి ధ్యానం ప్రశాంతతనిస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం విజయవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. గురుబలం పెరగడంతో వృత్తి ఉద్యోగాల్లో శుభ పరిణామాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా మంచి స్థాయిలో ఉంటారు. గురువు సువర్ణమూర్తిత్వం వల్ల రాజయోగం సిద్ధిస్తుంది. వ్యాపారంలో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆర్థికంగా బ్రహ్మాండమైన ధనయోగం ఉంటుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరిగి, ఖర్చులు తగ్గిపోతాయి. ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు. సమాజంలో గౌరవం, ప్రజాదరణ పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతోషకరంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబ జీవితం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అదృష్ట కాలం కొనసాగుతోంది. గ్రహాల అనుకూలత పరిపూర్ణంగా ఉంది. ఉద్యోగంలో పదవీ యోగం ఉంది. స్వయంకృషితో అగ్రస్థానంలో నిలుస్తారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో సంపాదన మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. నూతన కార్యక్రమాలు సఫలం అవుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. స్థిరాస్తులు వృద్ధి చెందుతాయి. ఆర్థికపరంగా ఓ శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. వారాంతంలో ఓ శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. విద్యార్థులకు కలిసి వచ్చే కాలం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతల నిర్వహణలో మరింత శ్రద్ధ అవసరం. చిన్న సమస్యను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. వ్యాపారంలో సరైన ప్రణాళికతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో విజయం మీదే! ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ప్రణాళిక, ముందుచూపు రెండు అవసరం. వృథా ఖర్చులు నివారించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహనతో అపార్ధాలు తొలగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతి నెలకొనే వరకు మౌనం వహించడం మంచిది. వివాదాలు, ఘర్షణలకు అవకాశం ఇవ్వద్దు. జీవిత భాగస్వామి సహకారంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. విద్యార్థులు చిన్న చిన్న ఆటంకాలు భయపడకుండా ముందుకు సాగాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం విజయపరంపరలు కొనసాగుతాయి. ముఖ్య కార్యక్రమాల్లో విజయం మీదే! ఉద్యోగంలో సంకల్ప సిద్ధి ఉంటుంది. మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో కీలక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ స్థిరమైన నిర్ణయాలతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. మొహమాటాలకు దూరంగా ఉండండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సంతోషం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. శుభవార్తలు వింటారు. విద్యార్థులు శ్రద్ధగా చదివితే శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి గతంతో పోలిస్తే సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. అందివచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆదాయ మార్గాలు పెరిగినప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో అలసత్వం వద్దు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారికి పెద్దల ఆమోదం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అదృష్టయోగం కొనసాగుతోంది. మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నించే వారు శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారంలో ధనలాభాలు ఉన్నప్పటికీ కీలక ఒప్పందాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అశాంతి నెలకొంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కుటుంబ సభ్యుల అభిప్రాయాలకు విరుద్ధంగా పోతే నష్టపోవచ్చు. విద్యార్థులు నిరంతర సాధనతోనే విజయానికి చేరువ కాగలరు. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు స్థిరమైన నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పరిస్థితులు మిశ్రమంగా ఉన్నప్పటికీ నిరంతర కృషితో లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో తక్షణ లాభాల కంటే, స్థిరమైన అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఊహించని ఖర్చులు ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. పొదుపుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆశించిన విధంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. సన్నిహితుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. విద్యార్థులు సాధించే విజయాలు మంచి కీర్తిని అందిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభప్రదం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సరైన సమయంలో తీసుకునే నిర్ణయాలతో లక్ష్యానికి చేరువ అవుతారు. నలుగురిలో మీకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సాధిస్తారు. వ్యాపారాలు తమ వ్యాపారాన్ని నూతన ప్రాంతాల్లో విస్తరించే అవకాశాలు పొందుతారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. భూ, గృహ, వాహన యోగాలు సూచితం. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. విద్యార్థులు సమయాన్ని సద్వినియోగ చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు సాధించవచ్చు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అష్టలక్ష్మి స్తోత్ర పారాయణ ఐశ్వర్యాన్నిస్తుంది.
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