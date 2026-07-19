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ఆ రాశి వారికి నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు- కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం!

2026 జులై​ 19వ తేదీ నుంచి జులై 25వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Weekly Horoscope
Weekly Horoscope (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 12:06 AM IST

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Weekly Horoscope From 19th july 2026 to 25th july 2026 : 2026 జులై​ 19వ తేదీ నుంచి జులై 25వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అదృష్ట యోగం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలతో పాటు విజయాలు వరిస్తాయి. డబ్బుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. మీ వ్యక్తిగత విషయాల్లో ఇతరులు జోక్యం చేసుకోకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. విద్యార్థులు కృషికి తగిన విజయాలు సొంతం చేసుకుంటారు. ఆరోగ్య పరంగా, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల్లో ముందుకు సాగాలంటే సరైన ప్రణాళిక అవసరం. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి. అధికారులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. వ్యాపారంలో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. వారాంతంలో ప్రయాణాలు ఆహ్లదంగా సాగుతాయి. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. విద్యార్థులు చదువులో ఏకాగ్రత పెంచాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారిక ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మనోధైర్యంతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెనకడుగు వేయవద్దు. ఆత్మవిశ్వాసంతో తీసుకునే స్థిరమైన నిర్ణయాలతోనే పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కొంత గందరగోళ పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తే అనవసర ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అశాంతి నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులు ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రయత్నిస్తే విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యాష్టకం పఠిస్తే ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ ఆశయాలు, లక్ష్యాలు ఒక్కక్కటిగా నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. అధికారులు మీ శ్రమను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో నూతన ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితిలో మెరుగుదల ఉంటుంది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ప్రేమ వ్యవహారాలు స్థిరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. విద్యార్థులు చదువులో చక్కగా రాణిస్తారు. గతంలోని అనారోగ్య సమస్యలు తొలగి సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులవుతారు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శుభకాలం కొనసాగుతోంది. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో మీ ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో సానుకూల పరిణామాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. భూ, గృహ, ధనలాభాలున్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సజావుగా సాగుతాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ జీవిత భాగస్వామి సహకారంతో నెగ్గుకొస్తారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో చదివి మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శ్రేయోదాయకమైన కాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో మీ కర్తవ్యాలు, బాధ్యతలు సక్రమంగా నెరవేరుస్తారు. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభం అవుతాయి. వ్యాపారులకు అత్యుత్తమమైన సమయం నడుస్తోంది. పెట్టుబడులు, లాభాల రూపంలో వ్యాపారంలో ధన ప్రవాహం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. మిత్రబలం పెరిగి శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. స్థిరచరాస్తుల విషయాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాల కోసం పట్టుదల పెంచాలి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్సునిస్తుంది.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం సాధారణంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు పట్టుదలతో కృషి చేయాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే అనుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో పోటీ పెరగడంతో లాభాలు తగ్గుతాయి. ఆర్థిక పరమైన చిక్కులు రాకుండా ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం. కీలక నిర్ణయాల్లో చంచలత్వం తగదు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సహనం అవసరం. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుని సహనంతో ఉండాలి. విద్యార్థులు అపజయాలకు క్రుంగి పోకుండా పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే విజయం సాధించవచ్చు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. నిరంతర ఆదిత్య హృదయ పారాయణతో సానుకూల ఫలితాలు పొందవచ్చు.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం విజయవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో విజయం వైపుగా ప్రయాణిస్తారు. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో నష్టం వాటిల్లవచ్చు. సమష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహన అవసరం. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు కృషికి తగిన ఫలితాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో వరుస విజయాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో శుక్రయోగంతో విపరీతమైన ధన లాభాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఆశించిన ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. సంపదలు వృద్ధి చేస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ధర్మపరమైన కార్యక్రమాలతో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. విద్యార్థులు సాధించిన విజయాలతో కుటుంబంలో ఆనందం నెలకొంటుంది. పాత అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు గోచరిస్తోంది. పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో వరుస విజయాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా మీ శ్రమకు రెట్టింపు ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. స్థిరాస్తుల కొనుగోలుకు అనుకూలమైన సమయం. పరోపకార కార్యక్రమాలతో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో అర్ధవంతమైన సమయం గడుపుతారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహిస్తారు. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శ్రీరామ నామ జపం రక్షిస్తుంది.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. పనిభారం పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో స్థిరమైన నిర్ణయాలతో అభివృద్ధి ఉంటుంది. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఆర్థికంగా సానుకూలత ఉంటుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సుస్థిరత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సమస్యలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. విద్యార్థులు చదువు పట్ల మరింత ఏకాగ్రత పెట్టాలి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శుభయోగం కొనసాగుతోంది. బుద్ధిబలంతో ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. మీకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సాధిస్తారు. స్వస్థానప్రాప్తి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. అందివచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఊహించని ధనలాభాలు ఉండవచ్చు. ఆదాయం పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆత్మీయుల సలహాలు పాటించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతోషంగా సాగుతాయి. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. విద్యార్థులు స్వయంకృషితో పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

ఆ రాశివారికి అనవసర ఖర్చులు- ఆరోగ్య సమస్యలు- గణపతి ధ్యానం శుభకరం!

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