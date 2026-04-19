ఆ రాశి వారికి ఈ వారం ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఇబ్బందులు- ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించిపోయే ప్రమాదం!

2026 ఏప్రిల్ 19వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 25వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : April 19, 2026 at 12:01 AM IST
Weekly Horoscope From 19th April 2026 to 25th April 2026 : 2026 ఏప్రిల్ 19వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 25వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వృత్తిపరంగా, ఈ వారం సవాళ్లతో నిండి ఉంటుంది. వ్యాపారులు వ్యాపార విస్తరణకు కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి వస్తుంది. నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆయా రంగాల్లో నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది. ఉద్యోగంలో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. సహోద్యోగులు, అధికారుల సహకారంతో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించిపోయే ప్రమాదముంది. రుణభారం తప్పకపోవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. వైవాహిక సంబంధాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. మీ వ్యక్తిగత విషయంలో బయటి వ్యక్తులు జోక్యం చేసుకోకుండా చూసుకోవాలి. విద్యార్థులు చదువులో విజయం సాధించాలంటే ఏకాగ్రత పెంచాలి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రమాదం. సూర్యాష్టకం పఠించడం మంచిది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం వృత్తిపరమైన అవకాశాలు, వ్యక్తిగత స్థిరత్వం మధ్య సమతుల్యతను పాటించడం కీలకం. అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల వ్యాపారం నష్టాల్లో సాగుతుంది. అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటిస్తూ సమయానుకూలంగా నడుచుకోవడం వల్ల నష్టభయం తగ్గుతుంది. ఉద్యోగులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఈ వారం ఆదాయంలో వృద్ధి ఉన్నప్పటికీ ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత నిరాశ కలిగిస్తుంది. గత పెట్టుబడులు ఆశించిన లాభాలకు బదులుగా నష్టాలకు దారితీయవచ్చు. ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. విద్యార్థులు బుద్ధిబలంతో మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. వారం మధ్యలో ఆరోగ్యం కొద్దిగా క్షీణించవచ్చు. ఆరోగ్య పరంగా తగిన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ప్రతి విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారులు సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే నష్టాల నుంచి బయట పడవచ్చు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాల్సి ఉంటుంది. మితిమీరిన విశ్వాసం మంచిది కాదు. ఉద్యోగ స్థిరత్వం కోసం గట్టి కృషి చేయడం అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగానే ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్లో ఆర్థిక సంక్షోభాలను నివారించడానికి ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు. ఒకరి అభిప్రాయాలను ఇంకొకరు గౌరవించుకోవాలి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. చిన్న చిన్న సమస్యలు తప్ప కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు అంకితభావంతో ప్రయత్నిస్తే విజయం సాధించవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం వల్ల ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ప్రయత్నపూర్వక విజయాలు సొంతమవుతాయి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార భాగస్వాములతో సామరస్యంగా మెలగడం మంచిది. ఉద్యోగులు తమ కెరీర్ పరంగా ఉన్నతమైన అవకాశాలు అందుకుంటారు. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. వచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అయితే అనవసర కొనుగోళ్లు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో మంచి విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా శ్రేష్ఠమైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. చిన్న చిన్న ఆటంకాలు తప్ప వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగులకు ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పనిప్రదేశంలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. అధికారుల ప్రశంసలు ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఊహించని ధనలాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. అయితే డబ్బును తెలివిగా ఖర్చు చేయడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో గణనీయమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ధనయోగాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఉద్యోగులకు కెరీర్ పరంగా అదృష్ట సమయం. మెరుగైన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, జీతం పెరుగుదల వంటి ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ పెరుగుతున్న ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించడం చాలా అవసరం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఒడిదుడుకులు ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో శాంతిస్థాపనకు కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాలు పొందలేక నిరాశ చెందుతారు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనంతో ఆటంకాలు తొలగుతాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. పెట్టుబడుల పరంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికి అంతిమంగా విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగులకు ఈ వారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగంలో పురోగతి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అధికారులు మీ పనితీరు పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదలతో ఆర్థిక పరిస్థితి ఉన్నతంగా ఉంటుంది. దుబారా ఖర్చులు చేయకుండా పొదుపు పాటించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతోషంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సామరస్య ధోరణితో కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులకు ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు పాటించడం మంచిది. శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం శుభప్రదమైన ఫలితాలు అందుకోనున్నారు. వ్యాపారులు ఈ వారం చేసుకునే కీలక ఒప్పందాలు మంచి లాభాలు అందిస్తాయి. వ్యాపారంలోకి ధనప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులకు పనిప్రదేశంలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికార యోగం ఉండవచ్చు. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. బాధ్యతాయుతంగా పనిచేసి అధికారుల మన్ననలు పొందుతారు. బలమైన ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. డబ్బు వృథా చేయకుండా పొదుపు పథకాలకు మళ్లించడం మంచి ఆలోచన. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సంతృప్తి, ఆనందం ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందం నింపుతుంది. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో ఆశించిన విజయాలు సాధించగలరు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ముందుకెళ్లడం అవసరం. వ్యాపారులు తమ వ్యాపార వృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులు ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఉద్యోగంలో పురోగతి కోసం శ్రమ తప్పకపోవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు కలహానికి దారితీస్తాయి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామి అభిప్రాయానికి విలువ ఇవ్వడం మంచిది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం వలన ఆపదలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు అవలంబించే నూతన ప్రణాళికలు భారీ లాభాలు అందిస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అవసరమైన ధనం సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శుభ యోగాలున్నాయి. విదేశీయానానికి అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. జీతం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక వ్యయం చేసినప్పటికీ డబ్బు ప్రవాహం నిరంతరంగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు పెళ్లితో ముగుస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. విద్యార్థులు ఆత్మవిశ్వాసంతో గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి ఈ వారం అనువుగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ వారం బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తుంది. విదేశీ వ్యాపారులతో చేసుకునే ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు విజయాల బాటలో నడుస్తాయి. ఉద్యోగంలో కృషికి తగిన ఫలితాలు పొందుతారు. అనవసర రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా, ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. విద్యార్థులు సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. వాహనప్రమాదాలకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండడం అవసరం. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ రక్షిస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆర్థికంగా, వృత్తి పరంగా ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులు నూతన వ్యూహాలతో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు మెరుగైన అవకాశాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగడంతో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. సహోద్యోగులు, అధికారుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. డబ్బును సరైన దిశలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ప్రేమ వ్యవహారాలు అద్భుతంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులు చదువుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడంతో మంచి ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్సునిస్తుంది.