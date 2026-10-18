ఆ రాశివారికి పదోన్నతులు- ఆర్థిక లాభాలు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 అక్టోబర్ 18వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 24వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : October 18, 2026 at 12:03 AM IST
Weekly Horoscope From 18th October 2026 to 24th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 18వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 24వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభయోగాలున్నాయి. ఉద్యోగంలో ఉత్తమస్థితి గోచరిస్తోంది. అధికారులు మీకు అనుకూలంగా వ్యవహరించడం శుభ పరిణామం. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణకు ఇదే అనువైన సమయం. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి ముందుకెళ్లడం మంచిది. కుటుంబంలో శుభ పరిణామాలు ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో విజయాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శుభకాలం కొనసాగుతోంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ వేగంగా సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు ఈ వారం వ్యాపార యోగం బలంగా ఉంది. ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుని, వాటిని స్థిరంగా అమలు చేస్తే కాలం కూడా సహకరిస్తుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. అయితే పెట్టుబడుల విషయంలో లోతైన పరిశీలన అవసరం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో భాగస్వామితో మంచి అనుబంధం కొనసాగుతుంది. కుటుంబంలో పరిస్థితుల్ని అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగితే సమస్యలు తొలగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాస్తుతి పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు కొంత ఆలస్యంగానైనా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ, ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. సకాలంలో బాధ్యతలు పూర్తి చేయడం వల్ల ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో పరిస్థితులను అంచనా వేసుకుంటూ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వారం మధ్యలో ఒక ముఖ్యమైన పని పూర్తవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ అదుపులేని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధుమిత్రులతో అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. విద్యార్థులు తమ కెరీర్లో విజయం కోసం ఎక్కువగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ మూర్తి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఉత్తమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో విజయం వరిస్తుంది. పదోన్నతులతో మీ హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో కీలక విజయాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. భూ, గృహ వాహన యోగాలు సిద్ధిస్తాయి. అయితే వృథా ఖర్చులు నివారించడం మంచిది. కొన్ని కీలక విషయాల్లో స్పష్టత వస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులకు పోవద్దు. కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందవచ్చు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళి పారాయణ శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభ, సమర్ధతకు తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. వ్యాపారంలో ధనయోగం బలంగా ఉంది. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. రుణభారం తగ్గే సూచన ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాలకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శుభయోగాలున్నాయి. కొద్దిపాటి ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారులు లక్ష్యాలను సులువుగా సాధిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు అవసరమైన ధనం సమకూరుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు కొనసాగవచ్చు. ఒక వివాదం నుంచి బయట పడేందుకు డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంతో కలిసి తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులకు అనుకోని ఆటంకాలు ఎదురు కావచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు కొంత ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సామాన్య ఫలితాలే గోచరిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో మనోబలంతో కొత్త పనులు ఆరంభిస్తే సకాలంలో లక్ష్యాలను చేరుకోవచ్చు. బాధ్యతల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం తగదు. అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ముందస్తు ప్రణాళికతో నష్టాలను నివారించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అకస్మాత్తుగా వచ్చే ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొంత అసౌకర్యం ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. చిన్న చిన్న విషయాలే మనస్పర్థలకు కారణమవుతాయి. విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ పెంచాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశించిన ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. కొత్త అవకాశాలు తలుపుతడతాయి. పదోన్నతులకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. వ్యాపారులకు అదృష్టం వరిస్తుంది. కొత్త ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు అమలు చేయడం వల్ల లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు, ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతోషకరంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో అఖండ విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొంత జాగ్రత్త అవసరం. ఉద్యోగంలో ప్రతి విషయాన్నీ లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలగవచ్చు. అధికారులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వ్యాపారులు ఈ వారం కొత్త ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుడతారు. వ్యాపారంలో ధనయోగం బలంగా ఉంది. మీ ప్రతి ప్రయత్నం విజయవంతమవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిని అంచనా వేసుకుంటూ ఖర్చులు నిర్వహించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో గందరగోళం నెలకొంటుంది. కుటుంబం సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. విద్యార్థులు స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమ, ఒత్తిడి భరితంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారులు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో స్వల్ప విఘ్నాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రయత్నబలంతో అధిగమించవచ్చు. వ్యాపారంలో గతంలో కంటే లాభాలు పెరుగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు వివాదాస్పదం కావచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తారు. వారం మధ్యలో ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి సహకారంతో కొన్ని సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. విద్యార్థులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే ఆశించిన విజయాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ కనకదుర్గాదేవి దర్శనంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం అదృష్ట యోగం అనుకూలంగా ఉంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపార పరమైన ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ధర్మమార్గంలో ప్రయాణించి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆదాయమార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. ప్రియమైన వారితో సంతోషంగా మంచి సమయం గడుపుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. పదోన్నతులు, స్థానచలనం ఉండవచ్చు. వ్యాపారులు ఈ వారం కొత్త ప్రాజెక్టులకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. నష్ట నివారణ చర్యలు చేపడితే వ్యాపారంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆదాయమార్గాలను విస్తరించుకుంటారు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఇతరుల జోక్యంతో మనస్పర్థలు రావచ్చు. కుటుంబంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. విద్యార్థుకు ఆశించిన విజయాల కోసం శ్రమించక తప్పదు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
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