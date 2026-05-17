ఆ రాశివారికి వ్యాపారంలో లాభాలు- కానీ వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- విష్ణుమూర్తి ఆరాధన శుభకరం!

2026 మే 17వ తేదీ నుంచి మే 23వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 17, 2026 at 12:04 AM IST

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో సానుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలంలో కెరీర్ కు ప్రయోజనం కలిగించే అవకాశాలు అందుకుంటారు. అధికారులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉన్నందున అదనపు ఖర్చులకు అవసరమైన నిధులు సమకూరుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన విషయాలు జరుగుతాయి. ఒక విహారయాత్రకు అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు కృషికి తగిన ఫలితాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. విష్ణుమూర్తి ఆరాధన శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభాల కన్నా ఖర్చులు అధికం అవుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు నిర్వహించే వారు అభిప్రాయ భేదాలు రాకుండా సంయమనం పాటించాలి. సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఉద్యోగులకు మేలైన సమయం. ఉద్యోగరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు నూతన అనుభవాలకు నాంది పలుకుతాయి. అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఊహించని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మనస్పర్ధలకు అవకాశం ఉంది. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులకు పరీక్షాకాలం. సహనం, పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆరోగ్యం పరమైన జాగ్రత్తకు తప్పకుండా పాటించాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు నూతన పరిచయాలు పెంపొందించుకోవడం ద్వారా లాభపడతారు. వ్యాపార విస్తరణకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఉద్యోగులు ఈ వారం కొంత జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. పని నిమిత్తం వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆశించిన ఫలితాల కోసం శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. మెరుగైన ఆర్థిక ప్రణాళిక అవసరం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనవసర వివాదాలు, ఘర్షణలు చోటు చేసుకుంటాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు, అపార్థాలు రాకుండా చూసుకోండి. విద్యార్థులు తగినంత శ్రద్ధ పెడితే విజయం లభిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ మూర్తి ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో స్థిరమైన వృద్ధి, పురోగతి ఉంటాయి. లాభాలు పెరగడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఒక ఒప్పందం మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఉద్యోగులు కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. పని ప్రదేశంలో అనవసర రాజకీయాలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థికంగా అత్యంత అనుకూలమైన కాలం. విశేషమైన ధనలాభాలు ఉంటాయి. వృథా ఖర్చులు చేయకుండా ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులు మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్య పరమైన సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ వారం విజయవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన ప్రతి పని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తారు. విదేశీ వ్యాపారాలకు అనువైన కాలం. నూతన ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో గౌరవం, గుర్తిపు పెరుగుతుంది. అధికారులు మిమ్మల్ని పదోన్నతులతో సత్కరిస్తారు. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఉన్నతంగా ఉంటుంది. డబ్బుకు లోటుండదు. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు కూడా అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఇతరుల జోక్యం లేకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు స్వయంకృషితో ఉన్నతస్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం స్థిరమైన పురోగతి, నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు ఈ వారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. పెట్టుబడుల మీద లాభాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాన్ని సమర్థవంతంగా విస్తరించడానికి మెరుగైన అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగులు అంకితభావంతో, బాధ్యతాయుతంగా పనిచేసి కీర్తి సంపాదిస్తారు. ఉన్నతాధికారుల అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు. ఆర్థికంగా డబ్బుకు లోటుండదు. భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు చదువులో చక్కగా రాణిస్తారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వ్యక్తిగతంగా కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో కొన్ని సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉంటుంది. అయితే ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవాలి.ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగవచ్చు. స్థిరాస్తి రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉద్రిక్తతలు తలెత్తుతాయి. మీ కోపావేశాల కారణంగా కుటుంబంలో అశాంతి నెలకొంటుంది. సహనం, ఓర్పు ఆయుధాలుగా ముందుకెళ్తే కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొత్త అవకాశాలతో పాటు సవాళ్లు కూడా ఎదురవుతాయి. వ్యాపారులకు ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాభివృద్ధికి అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. వ్యాపారంలోకి కొత్త పెట్టుబడుల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో సంతృప్తికరమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగులు బాధ్యతాయుతంగా పనిచేసి అధికారుల మన్ననలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో గౌరవం, అధికారయోగం ఉంటాయి. మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఈ కాలం అత్యంత అనుకూలమైనది. మీ ఖర్చులు సజావుగా నిర్వహించడానికి అవసరమైన వనరులు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధువుల రాకతో ఇంట్లో సందడి వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మధురమైన క్షణాలు గడుపుతారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొంత ఒత్తిడితో కూడి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో పురోగతి సంతృప్తికరంగా ఉన్నప్పటికీ అనవసరమైన ఖర్చులు ఒత్తిడికి దారితీయవచ్చు.వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు పట్టుదలతో కొనసాగించడం ముఖ్యం. ఉద్యోగులు ఈ వారం కొన్ని సవాళ్లు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో వివేకంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులతో రుణభారం పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనవసరమైన వివాదాలతో మనస్పర్థలు తలెత్తుతాయి. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కొందరి ప్రవర్తనతో కలత చెందుతారు. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తి పరంగా స్థిరమైన పురోగతి, వ్యక్తిగతం మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. స్థిరమైన నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీ సమర్ధతకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సమస్యలు తొలగి సామరస్యపూర్వక వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. విద్యార్థులు సాధించిన విజయాలతో సమాజంలో గుర్తింపు పొందుతారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ఓర్పు, బాధ్యతగా నడుచుకోవడం వలన ప్రయోజనం పొందగలరు. వ్యాపారంలో పరిమితులకు లోబడి వ్యహరించడం మంచిది. ప్రభుత్వ సంబంధిత అవకాశాల ద్వారా గణనీయమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. మితిమీరిన ఆత్మవిశ్వాసం మంచిది కాదు. స్వీయ నిర్ణయాలు వికటిస్తాయి. అధికారులకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం వలన మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. సరైన ప్రణాళిక, ముందుచూపుతో ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మాధుర్యం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయాల కోసం ప్రయత్నాలు పెంచాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం సంతృప్తికరమైన పురోగతి అందుకుంటారు. వ్యాపారులు బుద్ధి బలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలతో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. ప్రభుత్వం నుంచి కొత్త ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. కీలక ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి అనువైన సమయం. స్థిరాస్తి వ్యాపారులకు ఈ వారం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు తమ కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. డబ్బు స్థిరంగా ఉంటుంది. మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా నిధులు సమకూరుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా ముందుకు సాగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం ధృడ పడుతుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. విద్యార్థులు అంకితభావంతో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

