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విద్యార్థులు అశ్రద్ధ చేస్తే మంచి అవకాశాలు కోల్పోయే ఛాన్స్​- కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శుభకరం!

2026 ఆగస్టు 16వ తేదీ నుంచి ఆగస్ట్​ 22వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Weekly Horoscope
Weekly Horoscope (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 12:04 AM IST

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Weekly Horoscope From 16th August 2026 to 22nd August 2026 : 2026 ఆగస్టు 16 తేదీ నుంచి ఆగస్టు​ 22వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అనుకూలత పెరుగుతుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో కార్యసిద్ధి సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థికంగా నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు ఆత్మీయుల సహకారంతో పూర్తి చేస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు సరైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన విజయాలు లభిస్తాయి. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం అభివృద్ధి మార్గంలో పయనిస్తారు. గ్రహబలం మిశ్రమంగా ఉన్నప్పటికీ అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగంలో మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు విజయాన్ని అందిస్తాయి. అధికారుల మద్దతు ప్రోత్సాహాన్నిస్తుంది. వ్యాపారంలో అత్యుత్తమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యాపార పరంగా కొత్త పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ పెట్టుబడులు, ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. విలాసవంతమైన ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో నమ్మకంతో ముందుకు సాగడం మంచిది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. బంధువులతో సున్నితంగా వ్యవహరించడం వలన బంధాలు బలపడతాయి. విద్యార్థులు బద్దకాన్ని వీడి కష్టపడితే మెరుగైన ఫలితాలు సాధించవచ్చు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి గ్రహబలం విశేషంగా కలిసి వస్తోంది. మనోబలం, బుద్ధిబలంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో స్పష్టమైన వైఖరితో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. అధికారుల ప్రోత్సాహంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యాపారులు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టానికి దారితీయవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆదాయంలో పురోగతి ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందకరంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. విద్యార్థులు ఏకాగ్రత లోపం లేకుండా నిలకడగా కృషి చేయాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ హోదా పెరగడంతో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. నైపుణ్యాలు మెరుగు పరచుకోవడం మీద దృష్టి సారిస్తే మంచిది. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగానే ఉన్నప్పటికీ అనుకోని ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అహంకారాన్ని పక్కన పెట్టి అవగాహనతో ముందుకెళ్లడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో సామరస్యంగా మాట్లాడటం వలన ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులు అశ్రద్ధ వలన మంచి అవకాశాలు కోల్పోవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. సూర్యనారాయణ స్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శ్రేష్ఠమైన కాలం కొనసాగుతోంది. ముఖ్యమైన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఒత్తిడిని సమర్థవంతంగా అధిగమిస్తారు. అధికారుల నుంచి కీలకమైన సమాచారం అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో ముందుచూపు అవసరం. నష్టభయం లేకుండా ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సమయానికి డబ్బు అందుతుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో సరైన ప్రణాళిక అవసరం. పొదుపుపై దృష్టి సారించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో వ్యక్తిగత గోప్యత పాటించడం అవసరం. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో కృషి చేస్తే ఉత్తమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్య సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటే వ్యాపార పరిధి విస్తరిస్తుంది. పెట్టుబడులపై లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపార సంబంధిత ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉండవచ్చు. శుక్రగ్రహ అనుకూలతతో ఆర్థికంగా విశేషమైన లాభాలు అందుకుంటారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మంచి మార్పులు వస్తాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు భవిష్యత్తుపై స్పష్టమైన అవగాహనతో ఉండాలి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకూలతతో అన్ని రంగాల వారికి శ్రేష్ఠమైన సమయం కొనసాగుతుంది. ఉద్యోగంలో అంతా మంచే జరుగుతుంది. గతంలో వాయిదా పడిన ఒక ముఖ్యమైన పని ఈ వారం పూర్తవుతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు వద్దు. పోటీ వాతావరణంలోనూ పైచేయి సాధిస్తారు. ఆదాయంలో పురోగతి ఉంటుంది. అనవసరమైన ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. పెద్దల అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. విద్యార్థులు పరధ్యానానికి దూరంగా ఉండి, చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. ఆరోగ్యం పట్ల తగిన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దైవబలం సహకరిస్తోంది. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. పెద్దల ఆశీస్సులతో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థికంగా ఈ వారం చాలా బాగుంటుంది. నూతన మార్గాల ద్వారా ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో విభేదాలు చోటు చేసుకోవచ్చు. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. కొందరి ప్రవర్తన బాధిస్తుంది. విద్యార్థులు కష్టపడి చదివితే తప్పకుండా విజయాన్ని సాధిస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ప్రతి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో మెలిగితే సమస్యలు తొలగుతాయి. అధికారులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి వ్యాపారులు కీలకమైన నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఆస్తిపాస్తుల వ్యవహారాలు ఆలస్యం కావచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులకు పోవద్దు. ఆత్మీయుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. విద్యార్థులు గందరగోళానికి గురి కాకుండా ఏకాగ్రతతో ప్రయత్నిస్తే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఆశించిన ఫలితాల కోసం నిరంతర కృషి కొనసాగించడం అవసరం. ఉద్యోగంలో కీలమైన మార్పులు ఉండవచ్చు. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగానే ఉంటాయి. అయితే కార్యాలయ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండాలి. వ్యాపారులు ఈ వారం స్థిరమైన వృద్ధిని సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగానే ఉన్నప్పటికీ, అనవసరమైన ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాలి. సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపోహలు రాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో కాలక్షేపం చేస్తారు. విద్యార్థులు స్వయంకృషితో పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. పాత అనారోగ్య సమస్యలు తిరిగి ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు కాబట్టి ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. సిద్ధి గణపతి దర్శనం శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభయోగం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికార యోగం, పదవి యోగం కలిగే సూచనలున్నాయి. వ్యాపారంలో స్థిరమైన నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో అపార్ధాలు రాకుండా ముందుచూపుతో మెలగాలి. శుక్రబలంతో ధనలాభం సిద్ధిస్తుంది. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ఒక శుభవార్త వింటారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల అభ్యున్నతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వారాంతంలో ఒక శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆరాధన శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ప్రణాళిక లోపంతో పనులు ఆలస్యం కావచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం అవసరం. వ్యాపారంలో లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. శత్రుభయం పొంచి ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. పెరుగుతున్న ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సమస్యలను ఓపికతో మరియు అవగాహనతో పరిష్కరించుకోకపోతే అవి తీవ్రం కావచ్చు. జీవిత భాగస్వామి సహకారంతో కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. కుటుంబ చర్చల్లో ఆవేశం తగ్గించుకుంటే మంచిది. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఏకాగ్రత పెంచాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దుర్గాదేవి ధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

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