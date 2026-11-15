ఆ రాశివారు ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేస్తే విజయం తథ్యం- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 అక్టోబర్ 15వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 21వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 15, 2026 at 12:03 AM IST
Weekly Horoscope From 15th October 2026 to 21th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 15వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 21వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు ఈ వారం పని ఒత్తిడి, శ్రమ అధికంగా ఉంటాయి. సమయపాలనతో ఒత్తిడి అధిగమించవచ్చు. వ్యాపారులకు అనుకూలంగానే ఉంటుంది. ప్రభుత్వ పధకాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆర్థికంగా జాగ్రత్త అవసరం. అనవసర ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలకు ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. బంధువులతో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. విద్యార్థులకు ఈ వారం విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి గ్రహబలం పరిపూర్ణంగా ఉంది. వృతి ఉద్యోగాల్లో మీదైన ప్రతిభను చాటుకుంటారు. ఉద్యోగంలో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు అత్యుత్తమంగా ఉంటాయి. శతృదోషాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పుష్టి చేకూరుతుంది. అయితే ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కీలక నిర్ణయాల్లో చంచలత్వం వద్దు. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతోషంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు చదువుపై మంచి ఆసక్తి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం లక్ష్మి కటాక్షం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఆర్థిక లాభాలు, ప్రమోషన్ వంటి ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యాపారులు పెద్దల సలహాతో వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు. షేర్ మార్కెట్, రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు ఆస్కారం ఉంది. ప్రత్యర్ధులు అసూయపడేలా ఎదుగుతారు. ప్రేమ వ్యవహారంలో సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. వైవాహిక జీవితం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ శివ పార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుతో అధికారులు సంతృప్తి చెందుతారు. మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్తితిని మెరుగు పరచుకునే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. వైవాహిక జీవితంలో కొంత ఒత్తిడి ఉంటుంది. అహంకారం కారణంగా కొన్ని సమస్యలు ఎదురు కావచ్చు. ఓర్పు, నేర్పుతో వ్యవహరించాలి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ పెంచాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో పరిస్థితులు మెరుగు పడతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రతతో పనిచేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారులకు ఈ వారం హెచ్చుతగ్గులతో కూడినదిగా ఉంటుంది. క్లిష్టమైన వ్యవహారాల్లో మనోబలం అవసరం. ధన స్థానంలో బలమైన శుక్రయోగం ఆర్థిక సంపత్తిని ప్రసాదిస్తుంది. అనవసర వ్యయాలు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సమన్వయ లోపంతో ఇబ్బందుకు ఎదురవుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు చదువుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. కాలం అద్భుతంగా సహకరిస్తోంది. ఉద్యోగంలో మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అధికారులు పదోన్నతులతో ఆదరిస్తారు. వ్యాపారంలో నిధులకు లోటుండదు. సమిష్టి నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మరింత మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతాయి. విలాసవంతమైన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం అవసరం. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివ పంచాక్షరీ మంత్ర జపం మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం సహకరిస్తోంది కాబట్టి అన్నింటా విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి. బుద్ధిబలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరించి ముందుకు సాగుతారు. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారంలో విశేషమైన ధనయోగం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ప్రేమ వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో కొంత అశాంతి నెలకొంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అనవసర వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండండి. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. విద్యార్థులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. విద్యాభివృద్ధికి చేసే అన్ని ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. విద్యార్థులు చదువు పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించరాదు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం పురోగతికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఉద్యోగ బాధ్యతలు క్రమ పద్దతిలో నిర్వహించడం వలన మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలకన్నా సాంప్రదాయ పద్ధతులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. వ్యాపార విస్తరణకు, పురోగతికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలకు అనువైన సమయం. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. విద్యార్థులు చదువు పట్ల మరింత శ్రద్ధ పెంచాలి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివ సహస్రనామాలు పఠిస్తే మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగులకు శుభయోగం సూచితం. అదృష్టం వరిస్తుంది. అధికారం, పదవీయోగం స్పష్టంగా గోచరిస్తున్నాయి. వ్యాపారంలో బుధ యోగం తో మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. లాభాలు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. నూతన ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో నూతన ఆశలు చిగురిస్తాయి. కుటుంబంలో క్రమంగా ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడం మంచిది. విద్యార్థులు చదువు నుంచి దృష్టి మరలకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. శుభకాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో కలిసి వస్తుంది. అధికార లాభం సూచితం. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. సరైన ప్రణాళికతో వ్యాపార లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. పెరుగుతున్న ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. పరస్పర అవగాహనతో ప్రేమ వ్యవహారాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి సహకారం అడుగడుగునా అండగా నిలుస్తుంది. వారం మధ్యలో ప్రయాణానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు ఓర్పు, సహనంతో ప్రయత్నిస్తే ఆశించిన విజయాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. ఉన్నతాధికారులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడం మంచిది. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఈ వారం ఏర్పడే కొత్త పరిచయాలు వ్యాపారపరంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. వ్యాపారాభివృద్ధికి నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశావహంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్థాలు రాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందోత్సాహాలతో నిండి ఉంటుంది. పరోపకార కార్యక్రమాలతో మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు సాధించిన విజయాలు కీర్తిని పెంచుతాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం కొంత సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. అధికారులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వ్యాపారంలో ఊహించని నష్టాలకు సిద్ధంగా ఉండాలి. పెట్టుబడుల విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అహంకారం లేకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయడం మంచిది. విద్యార్థులు అపజయాలకు క్రుంగకుండా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. వైద్య పరమైన ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకండి.
ఆ రాశివారికి నేడు ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు- శివాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు!
ఆ రాశివారికి నేడు ధన యోగం- పెట్టుబడుల్లో మంచి లాభాలు- హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం!