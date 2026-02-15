ఆ రాశి వారికి ఈ వారంలో వివాహయోగం- ఆదాయం పెరిగే సూచనలు!
2026 ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి 21వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : February 15, 2026 at 12:02 AM IST
మేషం (Aries) : మేషం మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్థంగా ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో విజయం సాధించడానికి చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. సహోద్యోగుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. అధికారుల మెప్పు కోసం గట్టిగా కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో పదోన్నతులు పొందగలరు. వ్యాపారులకు ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది చాలా మంచి సమయం. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆదాయం పెరగడంతో ఆర్థిక నిల్వలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందంగా సాగుతాయి. వివాహ జీవితంలో కొంత ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళన ఉండే అవకాశం ఉంది. సహనం, ఓర్పుతో పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత తగ్గకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభం వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు కెరీర్ పరంగా అభివృద్ధి సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో స్వయంకృషితో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. పదోన్నతులు, బదిలీలకు అవకాశం ఉంది. మీ ప్రతిభను అందరూ గుర్తించి ప్రశంసించడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. వ్యాపారంలో ధనయోగం ఉంది. భాగస్వాముల సహకారంతో వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. డబ్బుకు లోటుండదు. షేర్ మార్కెట్, ఇతర పెట్టుబడులు మంచి లాభాలు అందిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు స్థిరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు గురువుల మార్గదర్శకత్వంలో ముందుకెళ్తే విజయాలు సాధించవచ్చు. ఆరోగ్య పరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు కెరీర్ పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం వలన ఆశించిన లక్ష్యాలను సునాయాసంగా చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో సానుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ స్థిరత్వం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందుతుంది. కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. స్థిరమైన నిర్ణయాలతో లాభాలు క్రమంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ స్థిరమైన ఆదాయం ఉండడం వలన పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. అవివాహితులకు వివాహయోగం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సామరస్య ధోరణితో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఉన్నత విద్య అభ్యసించేవారు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా కొన్ని ఆకస్మిక సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ ఆకస్మిక బదిలీలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగులు ఈ వారం వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. వ్యాపారాలు ఈ వారం ఆచి తూచి అడుగేయాలి. నూతన ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. భాగస్వాములతో వివాదాలకు దిగవద్దు. వ్యాపారపరమైన ఖర్చులు పెరగడంతో లాభాలు తగ్గుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉన్నప్పటికీ ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు తగదు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులకు విద్యాపరంగా ఇది మంచి కాలం. మీ కృషికి తగిన ఫలితాన్ని అందుకుంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహం సింహ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం వృత్తి పరమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగులకు ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు గోచరిస్తోంది. ఆశించిన పదోన్నతులు అందుకుంటారు. విదేశాల్లో ఉద్యోగ ప్రయత్నాలకు ఉన్న ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. వ్యాపారంలో స్థిరమైన ప్రగతి ఉంటుంది. ఎంత కృషి చేస్తే అంత గొప్ప ఫలితాలు సాధించవచ్చు. ఆర్థికంగా, ఆదాయం స్థిరంగానే ఉంటుంది కానీ ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయి. ముందుచూపుతో ఖర్చులు నివారించవచ్చు. ప్రేమ వ్యహారాల్లో అపార్ధాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. జీవిత భాగస్వామి సహకారంతో కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులు చదువు పట్ల పరధ్యానం లేకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్ర పఠనం శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. పట్టుదల, ఏకాగ్రత తో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీ సమర్ధతను అందరూ గుర్తిస్తారు. వ్యాపార కార్యకలాపాలు ఎలాంటి ఆటుపోట్లు లేకుండా సజావుగా సాగుతాయి. నూతన ప్రాజెక్టులు ప్రారంభిస్తారు. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు పెరగడంతో పొదుపు ప్రణాళికలు ముందుకు సాగవు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో వివాదాలు రాకుండా చూసుకోవాలి. వైవాహిక జీవితం సంతృప్తికరంగా ఉన్నప్పటికీ చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా ఉండవచ్చు. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెడితే మంచిది. కుటుంబంలో పెద్దల అభిప్రాయానికి విలువ ఇవ్వడం మంచిది. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణ, పట్టుదలతో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహిస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు అశ్రద్ధ చేయొద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తిపరమైన గుర్తింపు, స్థిరత్వం లభిస్తాయి. ఉద్యోగులకు ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ సమర్థతతో ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధిస్తారు. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అధికారుల అండదండలు ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది. వ్యాపారంలో అద్భుతమైన ధనయోగాలున్నాయి. ప్రస్తుత పెట్టుబడులు మాత్రమే కాకుండా, గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి కూడా అధిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఆదాయం పెరగడం వలన ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. రుణభారం తగ్గుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహనతో ముందుకెళ్తే సమస్యలు ఉండవు. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. విద్యార్థులు స్వయంకృషితో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికం వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు కొంత శ్రమ పెరిగినప్పటికీ గొప్ప శుభ యోగాలున్నాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, గౌరవం లభిస్తాయి. అధికార యోగం ఉంది. వ్యాపారులకు ఈ వారం అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. నూతన ప్రణాళికలు విజయవంతమవుతాయి. పటిష్టమైన వ్యూహంతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక స్థితి బలంగా ఉంది. పిత్రార్జితం ద్వారా కానీ పూర్వీకుల ఆస్తుల నుంచి కానీ ఆకస్మిక ధనలాభాలు ఉండవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. శుభకార్యాల్లో బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు అఖండ విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) :ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తి పరంగా కొన్ని ఆటుపోట్లు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఎంత కష్టపడినా ఆశించిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. ఉద్యోగులు నిరాశ చెందకుండా ప్రయత్నించడం వలన మేలు జరుగుతుంది. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. వ్యాపారంలో సరైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లకపోతే నష్టభయం ఉండవచ్చు. వ్యాపార విస్తరణకు కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలించవు. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగి ఖర్చులు తగ్గడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు అసహనం కలిగిస్తాయి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతికి కారణమవుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సమన్వయం లోపిస్తుంది. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం బాగా కష్టపడాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగులు కార్యాలయంలో వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ఉద్యోగంలో నిర్లక్ష్యం లేకుండా బాధ్యతగా పనిచేయడం వలన అధికారుల మన్ననలు పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో ఆటుపోట్లు ఎదురవుతాయి. వారం ఆరంభంలో వ్యాపారంలో బాగానే నడిచినప్పటికీ చివరకు నష్టాలు చవిచూడాల్సి వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత లోపిస్తుంది. కుటుంబ కలహాలు మానసిక ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ పెంచాలి. ఆరోగ్యం కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. శివాభిషేకం చేయిచుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం వృత్తి పరంగా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరమైన ప్రగతి ఉంటుంది. అయితే ఇతరుల విషయాల్లో తల దూర్చకుండా ఉండాలి. కార్యాలయ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అధికారులతో ఆచితూచి నడుచుకోవాలి. కోపావేశాలు అదుపులో పెట్టుకుని మాట్లాడాలి. వ్యాపారంలో మంచి యోగం ఉంది. ప్రభుత్వం నుంచి పెద్ద ప్రాజెక్టులు దక్కించుకుంటారు. పటిష్టమైన ప్రణాళికతో వ్యాపారాన్ని లాభాల బాటలో నడిపిస్తారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. స్థిరాస్తులు, నూతన వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. పేమ వ్యవహారాల్లో నిదానం ముఖ్యం. కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు నెలకొంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు తమ కృషికి తగిన ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం తమ తమ రంగాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో మీ ప్రతిభను చాటుకోవడానికి గొప్ప అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. మీ అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో మీ పరపతితో పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో నిజాయితీతో మెలగాలి. వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం చోటు చేసుకుంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అన్యోన్యత పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు చదువుపై పూర్తి ఏకాగ్రత పెడితే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివాష్టకం పఠిస్తే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి