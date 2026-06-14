ఆ రాశి వారికి ఈ వారం విశేషమైన ధనయోగం- పదోన్నతులకు అవకాశం- వినాయకుని ధ్యానం శుభకరం!
2026 జూన్ 14వ తేదీ నుంచి జూన్ 20వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : June 14, 2026 at 6:49 AM IST
Weekly Horoscope From 14th june 2026 to 20th June 2026 : 2026 జూన్ 14వ తేదీ నుంచి జూన్ 20వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాలి. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో సమాచారలోపం లేకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. వ్యాపార భాగస్వామితో విభేదాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. ఉన్నతాధికారుల మార్గదర్శకత్వంలో నడుచుకోవడం వల్ల సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా పెరుగుతున్న ఖర్చులను నియంత్రించడం చాలా అవసరం. లేని పక్షంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు. సరైన ప్రణాళికతో ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సాధించవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపోహలు రాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు అదనపు కృషితో ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో విశేషమైన ధనయోగం ఉంటుంది. నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి, వ్యాపార విస్తరణ చేయడానికి అనుకూలమైన సమయం. మీ ప్రయత్నాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. సహోద్యోగుల సహకారం, అధికారుల ప్రశంసలు ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయి. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. స్థిరమైన ఆదాయంతో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆదాయమార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో పరస్పర అవగాహనతో సానుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో కృషి చేసి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. వారం మధ్యలో ప్రయాణాలకు అనుకూలం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విఘ్నవినాయకుని ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొంత మిశ్రమ వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారులు నూతన ప్రాజెక్టులు ఉత్సాహంగా ప్రారంభిస్తారు. స్థిరమైన నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. అధికారులను, సహోద్యోగులను సమతుల్యం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్లడం మంచిది. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకోండి. కార్యాలయ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు ఏర్పడవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు రాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంతో ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేస్తారు. విద్యార్థులు చదువుపై అదనపు శ్రద్ధ పెట్టడం వల్ల మెరుగైన పురోగతి సాధిస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తుంది. సూర్య భగవానుని ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం స్థిరమైన పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ తెలివిగా వ్యవహరిస్తే లాభపడతారు. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, గౌరవం పెరుగుతాయి. పదోన్నతులకు అవకాలున్నాయి. శ్రీలక్ష్మి యోగం అనుకూలంగా ఉండడం వల్ల ఆర్థికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. పలు మార్గాల నుంచి ఆదాయం పెరుగుతుంది. పొదుపు ప్రణాళికలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొన్ని సవాళ్లు ఉండవచ్చు. అవగాహనతో సమస్యలు తొలగుతాయి. కుటుంబ జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి చేసే ప్రయాణాలు మీ అనుబంధాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తి పరంగా ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో మంచి అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులు ఈ వారం తమ ప్రతిభకు తగిన అవకాశాలు అందుకుంటారు. శ్రద్ధ, ఏకాగ్రతతో సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. ఆదాయ వనరులు విస్తరించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి. వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులు లక్ష్యాలను సాధించడానికి పట్టుదలతో ప్రయత్నించాలి. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తి పరంగా సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులకు ఈ వారం బాగా కలిసి వస్తుంది. నైపుణ్యాలతో, తెలివితేటలతో వ్యాపారాన్ని లాభాల బాటలో నడిపిస్తూ, పలు ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులు కెరీర్లో పురోగతి సాధిస్తారు. నూతన అవకాశాలతో పాటు స్దానచలనం కూడా ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. భూ, గృహ, వాహనయోగాలున్నాయి. స్థిరాస్తి రంగంలో పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా, సంతోషంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులు సాధించే విజయాలు సంతృప్తినిస్తాయి. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులకు కాలం అనుకూలంగా ఉంటుంది. విదేశాల్లో చదువుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున అన్ని రంగాల వారు విజయపథంలో దూసుకెళ్తారు. వ్యాపారంలో సరైన ప్రణాళికతో, ముందుచూపుతో విజయం సాధిస్తారు. ఊహించని ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి అపారమైన అనుభవంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. పెండింగ్ పనులు సకాలంలో పూర్తి చేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. ముఖ్యమైన పనులకు నిధుల కొరత ఉండదు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆహ్లాదంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషకరమైన క్షణాలు గడుపుతారు. విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయం కోసం నిరంతర కృషి అవసరం. ఆరోగ్య పరంగా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు అందుకుంటారు. నూతన వెంచర్లు ప్రారంభిస్తారు. వ్యాపారాన్ని విజయవంతంగా విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులు ఈ వారం పురోగతికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. నూతన అవకాశాలతో కెరీర్లో వృద్ధి ఉంటుంది. ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. బలమైన ఆర్థిక పరిస్థితి మీ కీర్తిని పెంచుతుంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక వ్యయం చేస్తారు. గత పెట్టుబడుల నుంచి కూడా లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. నమ్మకం, అవగాహనతో ప్రేమ వ్యవహారాలు స్థిరంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయంతో కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు మినహా ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు పట్టుదలతో కృషి చేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు సాధించవచ్చు. వ్యాపారంలో వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో వ్యాపారాన్ని విస్తరించి అధిక లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఉద్యోగంలో సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. ఆదాయం తగ్గడం, ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మాధుర్యం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం పట్టుదలతో కృషి చేయాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం సాధారణంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా కొంత జాగ్రత్త ఉండాలి. వ్యాపారంలో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. అకస్మాత్తుగా పనులు నిలిచి పోవడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ప్రభుత్వం నుంచి సహకారం లోపిస్తుంది. ఉద్యోగంలో వివాదాలు, రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండాలి. అధికారులతో శాంతంగా వ్యవహరించాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దూరప్రాంతాలకు బదిలీ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ పెరిగిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలతో దూరం పెరుగుతుంది. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. బంధుమిత్రులతో కలహాలకు దిగవద్దు. వారం చివరలో వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. విద్యార్థులకు కొంత ప్రతికూలత ఉండవచ్చు. నిరాశ చెందకుండా ప్రయత్నించడం మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం వల్ల ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం స్థిరమైన పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో విశేషమైన లాభాలు ఆర్జిస్తారు. విదేశీ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. స్థిరాస్తి రంగంలో పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. కొనుగోళ్లు అమ్మకాలు జోరందుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి. అధికారులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. పదోన్నతులు, జీతం పెరుగుదల వంటి ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. శుక్రయోగంతో ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరగడం వల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు చాలా సానుకూలంగా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసంతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం వృత్తిరీత్యా, వ్యక్తిగతంగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వ్యాపారంలో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే నష్టభయం ఉండదు. మిత్రుల సహకారంతో వ్యాపారాన్ని అంచలంచెలుగా విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగంలో క్రమశిక్షణ, ఏకాగ్రతతో నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అధికారులతో సౌమ్య సంభాషణ మేలు చేస్తుంది. పని ప్రదేశంలో ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. కార్యాలయ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆర్థికంగా తొందరపాటు నిర్ణయాలు నివారించాలి. మిత్రుల సహకారంతో నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పడుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు స్థిరంగా ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాల్లో మౌనం పాటించడం శ్రేయస్కరం. ఇతరుల మనసును నొప్పించేలా మాట్లాడవద్దు. విద్యార్థులు అవగాహనా లోపంతో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. ఆరోగ్య పరంగా జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. ఇష్టదేవతారాధన శ్రేయస్సునిస్తుంది.
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