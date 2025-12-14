ఆ రాశి వారికి ఈ వారంలో కల్యాణ యోగం - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠించడం మేలు
డిసెంబర్ 14వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 20వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : December 14, 2025 at 12:01 AM IST
Weekly Horoscope From 14th December to 20th December 2025 : డిసెంబర్ 14వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 20వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులకు ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కష్టపడే తత్వం, అంకితభావంతో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం సంపాదిస్తారు. ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు, పదోన్నతులు అందుకుంటారు. స్థానచలనం కూడా ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో ధనయోగాలు మెండుగా ఉంటాయి. అయితే తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. లేకుంటే నష్టభయం ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. రుణాలు ఇవ్వడం, తీసుకోవడంలో సమస్యలు ఎదురు కావచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్థాలు దూరాన్ని సృష్టించవచ్చు. అవగాహనతో వ్యవహరించాలి. వైవాహిక జీవితంలో కొంత ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో కలహాలు రాకుండా చూసుకోండి. విద్యార్థులు ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా చదివితే మంచి ఫలితాలు రాబట్టవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి. ఇష్టదేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కెరీర్లో పురోగతి ఉంటుంది. నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు అధికారుల మార్గదర్శకత్వంలో పని చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. సొంత నిర్ణయాలు కలిసిరావు. వ్యాపారులకు కొత్త ప్రాజెక్టులు, ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. నిరంతర కృషితో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి సమయం అనుకూలంగా ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సామరస్య ధోరణితో మెలగాలి. కుటుంబంలో కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పెద్దల అభిప్రాయానికి విలువ ఇవ్వడం మంచిది. జీవిత భాగస్వామి మద్దతుతో కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులు అంకితభావంతో కృషి చేస్తే విజయం సాధించవచ్చు. ఆరోగ్యం కాస్త ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. సూర్యభగవానుని ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అనూహ్యమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీ అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారు ప్రస్తుతానికి ఆ ఆలోచన విరమించడం మంచిది. వ్యాపారంలోకి డబ్బురాక పెరుగుతుంది. సవాళ్లను అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు, నూతన ఒప్పందాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. పాత బకాయిలు వసూలవుతాయి. ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థిక లబ్ధి ఉండవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. వైవాహిక జీవితం ఆనందదాయకంగా సాగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రకు వెళ్తారు. తీర్థయాత్రల నిమిత్తం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ, పనిభారం పెరుగుతాయి. బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో సౌమ్యంగా వ్యవహరించాలి. పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేస్తే మంచిది. ఒత్తిడి కలిగించే అంశాలకు దూరంగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో అజాగ్రత్తగా ఉంటే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది. పెట్టుబడులు, కొత్త ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన అంశాలలో సమిష్టి నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. అదనపు ఖర్చుల భారం తప్పక పోవచ్చు. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయాలి. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టేముందు అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సమన్వయంతో మెలగాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. సూర్యాష్టకం పఠిస్తూ, సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల మెరుగైన ఫలితాలు పొందవచ్చు.
సింహం (Leo) :సింహ రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో బుద్ధిబలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరించి అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. నాయకత్వ లక్షణాలతో అధికారం సొంతమవుతుంది. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. వ్యాపారులకు ఈ వారం బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తుంది. ముఖ్యంగా స్థిరాస్తి, ఫైనాన్స్, వ్యాపారాలు లాభాల బాటలో పయనిస్తాయి. నూతన ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. స్థిరాస్తి, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికల్లో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టడం భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు నిరంతర కృషితో మంచి గుర్తింపు, విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ఒత్తిడికి గురి కాకుండా చూసుకోండి. విష్ణుమూర్తి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పెద్ద సమస్యలేమీ ఉండవు. తలపెట్టిన పునాలన్నీ సాఫీగా సాగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. పట్టుదల, కృషితో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. కొంత పని ఒత్తిడి ఉండవచ్చు కానీ సమయపాలనతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారులు ఆశించిన లాభాల కోసం గట్టి కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. వ్యాపార విస్తరణతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్ధికంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. ఇంటి మరమ్మత్తుల కోసం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. దైవారాధనతో ప్రశాంతత కలుగుతుంది. విద్యార్థులు ఏకాగ్రత, పట్టుదలతో విజయాలు సాధిస్తారు. శ్రీలక్ష్మి నరసింహ స్వామి దర్శనం శుభాన్నిస్తుంది.
తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. నైపుణ్యాలు మెరుగు పరచుకోవడంపై దృష్టి సారిస్తారు. వీలైనంత వరకు పని ప్రదేశంలో అనవసర ఘర్షణలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. వ్యాపారులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. సరికొత్త ప్రణాళికలు, వ్యూహాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. రుణ భారం పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్న చిన్న అపార్ధాలు ఏర్పడుతాయి. వైవాహిక జీవితంలో అపార్థాలు తలెత్తవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. విద్యార్థులకు ఈ వారం అంత అనుకూలం కాదు. శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహ సంచారం మిశ్రమంగా ఉన్నందున ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు పని ప్రదేశంలో అనవసర చర్చలు, వాదనలకు దూరంగా ఉండాలి. చిన్న పొరపాటుకు కూడా భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ప్రతి అడుగు ఆచితూచి వేయాలి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా మసలుకోవాలి. వ్యాపారులు మాత్రం ఈ వారం చక్కగా రాణిస్తారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు, వెంచర్లు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహనతో సమస్యలు దూరమవుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో చేసే ప్రయాణాలు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. భారీ పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వృథా ఖర్చుల నివారణతో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఆరోగ్యం కాస్త ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. శుభప్రదమైన కాలం నడుస్తోంది. కెరీర్ పరంగా కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో స్పష్టమైన అభివృద్ధి గోచరిస్తోంది. లాభాలు, పెట్టుబడులు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. పలు ప్రాంతాలకు వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. మీ కీర్తి నలుదిశలా వ్యాపిస్తుంది. కీలక పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. మంచి నైపుణ్యం, నిరంతర కృషితో ఉన్నత స్థానం సాధిస్తారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. స్థానచలనం సూచన కూడా ఉంది. విదేశీయాన ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి. ఆదాయం పెరగడం, ఖర్చులు తగ్గడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సాధిస్తారు. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారు శుభవార్తలు వింటారు. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. విద్యార్థులు సరైన మార్గదర్శకత్వంలో విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠించడం శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులు అస్థిరంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. బాధ్యతలు పెరగడంతో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారులు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తే మంచిది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో అందరినీ కలుపుకుని పోవడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఆర్థిక నష్టాలు నివారించవచ్చు. కొత్తగా ప్రారంభించబోయే పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఊహించని ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబంలో వేడుకలు జరిగే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు కృషికి తగిన ఫలితాలను అందుకుంటారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభాలనిస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడానికి, కీలక ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి అనువైన సమయం. మనోబలంతో ముందుకు సాగితే చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ధనయోగం సూచన ఉంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. స్థిరాస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. వ్యాపారులు కీలక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండడం అవసరం. ప్రేమికుల మధ్య విభేదాలు తొలగిపోతాయి. కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. విద్యార్థులు చదువు నుంచి దృష్టి మరలకుండా జాగ్రత్త పడాలి.ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శక్తినిస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. బుద్ధిబలంతో, చాకచక్యంతో సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ భద్రత, స్థిరత్వం ఉంటుంది. ఉద్యోగ మార్పు ఆలోచన వాయిదా వేయడం మంచిది. వ్యాపారంలో ధన యోగం ఉంటుంది. లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహన పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది, కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు ఒత్తిడి అధిగమించి విజయానికి చేరువవుతారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. శివ సహస్రనామం చదువుకోవడం మంచిది.