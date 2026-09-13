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ఆ రాశివారికి ఈ వారంలో ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు- ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మనస్పర్థలు

2026 సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్​ 19వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Weekly Horoscope
రాశి ఫలాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 12:02 AM IST

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Weekly Horoscope From 13th September 2026 to 19th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్​ 19వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్తంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు కొంత మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనవచ్చు. మనోబలంతో ముందుకెళ్లడం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారులు కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపార పురోగతికి సంబంధించి శుభవార్త వింటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. ముఖ్యమైన ఆర్థిక లావాదేవీలు స్వయంగా నిర్వహించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో గతంలో ఉన్న అపార్ధాలు తొలగి అనుకూలత ఏర్పడుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో పరస్పర సహకారంతో ముందుకెళ్తే మంచిది. విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యకు సంబంధించి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. వారాంతంలో అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యాష్టకం పఠించడం సత్ఫలితాన్నిస్తుంది.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి కలిసి వచ్చే కాలం. అదృష్టం వరిస్తుంది. ఉద్యోగంలో బలమైన ప్రయత్నాలతో అత్యుత్తమ ఫలితాలు రాబట్టుతారు. మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. వ్యాపారులకు నూతన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. అందివచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవడం తెలివైన పని. శుక్రగ్రహ అనుకూలత వలన ఆదాయం పదింతలు పెరుగుతుంది. భవిష్యత్ అవసరాల కోసం పొదుపు చర్యలు పాటించండి. ప్రేమ వ్యవహారంలో ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. చంద్రగ్రహ అనుకూలతతో మానసికంగా ఆనందంగా ఉంటారు. విద్యార్థులు తమ ప్రయత్నాలకు తగిన ఫలితాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విఘ్న వినాయకుని దర్శనం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో ఆటంకాలున్నప్పటికీ క్రమంగా పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతాయి. వృత్తి పరంగా మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పడుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలలో ఉన్నవారు శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. వారాంతంలో ఒక శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పట్టుదలతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బదిలీలకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. విజయం వరించే వరకు ప్రయత్నాలు ఆపవద్దు. ఆర్థికంగా ఆశించిన ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. మితవ్యయం పాటించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో వాదప్రతివాదాలకు అవకాశం లేకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. వారాంతంలో ప్రయాణాలు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ ఆశయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగంలో స్పష్టమైన విధానంతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి. వ్యాపారంలో నూతన కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ఆలోచనలకే పరిమితం కాకుండా ఆచరణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరగడంతో పాటు ఆదాయం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. నూతన ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆనందం నెలకొంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. విద్యార్థులు గురువుల మార్గదర్శకంలో ముందుకెళ్తే మంచి విజయం లభిస్తుంది. వారాంతంలో ఒక శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. దూరప్రాంతాలకు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారులు అనుసరించే నూతన ప్రణాళికలు విజయవంతం అవుతాయి. వ్యాపార విస్తరణలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగించవచ్చు. మితవ్యయం పాటించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సమస్యలు రాకుండా ముందుచూపుతో నడుచుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో వాదనలకు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో చదివితేనే మంచి ఫలితాలు పొందగలరు. వారాంతంలో ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. శ్రీ గణనాయకాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.

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తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీదైనా ప్రతిభ ప్రదర్శించి పదోన్నతులు అందుకుంటారు. అధికారులు మీ సమర్ధతను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. నూతన పరిచయాలు వ్యాపార విస్తరణకు తోడ్పడుతాయి. ఆర్థికంగా ఈ వారం చాలా మంచిగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖర్చులు కూడా ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురు కావచ్చు. వైవాహిక జీవితం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులకు కూడా ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వారాంతంలో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సిద్ధి గణపతి ఆరాధన శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి గ్రహబలం అద్భుతంగా ఉన్నందున అన్నింటా అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ఒక సంఘటనతో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపవుతుంది. మీ ప్రతిభను అందరూ గుర్తిస్తారు. వ్యాపారులకు కలిసి వచ్చే కాలం. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కీలక సమావేశాల్లో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. శుక్రగ్రహ అనుకూలతతో ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. పాత బకాయిలు వసూలవుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతోషకరంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదకరంగా కొనసాగుతాయి. విద్యార్థులు స్వయంకృషితో అద్భుత విజయాలు సాధిస్తారు. వారాంతంలో శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్టదేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో లక్ష్యాలను సాధించడంలో ఏకాగ్రత అవసరం. అనుకున్న పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో స్వల్ప ఆటంకాలను ఆత్మవిశ్వాసంతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో కొంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపార విస్తరణ నిమిత్తం దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. అవసరాలకు సరిపడా నిధులు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సంతోషం నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. వారాంతంలో బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు చదువుపై ఆసక్తి తగ్గకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ గణేశ పంచరత్న స్తోత్ర పారాయణ శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో విజయాలు సూచితం. పట్టుదలతో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో నష్టాల నుంచి బయటపడి పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఈ వారం చాలా బాగుంటుంది. డబ్బు కొరత ఉండదు. వృథా ఖర్చులు నియంత్రిస్తే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపోహల కారణంగా మానసిక ఒత్తిడి రావచ్చు. అవగాహనతో అన్ని సర్దుకుంటాయి. కుటుంబంలో సామరస్యపూర్వకంగా వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులు నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వారాంతంలో ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి గణపతి దర్శనం శుభప్రదం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీరు అనుకున్నది సాధిస్తారు. కొన్ని ప్రయత్నాలు ఆలస్యంగా ఫలించవచ్చు. నిరాశ చెందవద్దు. సమయం అనుకూలంగా ఉన్నందున అన్ని ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. వ్యాపారంలో భాగస్వాముల సహాయ సహకారాలతో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆర్థికంగా గొప్ప శుభ సమయం. నూతన వాహన యోగం ఉంది. సొంత ఇంటి కల నెరవేరుతుంది. స్థిరాస్తి పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులు ఏకాగ్రత, పట్టుదల పెంచితే ఆశించిన విజయాన్ని సాధించగలరు. వారాంతంలో తీర్థయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. సంకట మోచన గణపతి దర్శనం శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో అదృష్ట యోగం ఉంది. మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం అందుకుంటారు. మీ సమర్ధత నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో స్వీయ నిర్ణయాలతో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. అయితే అనవసర ఖర్చులు నియంత్రిస్తే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారు శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. వైవాహిక జీవితం చాలా సంతోషకరంగా కొనసాగుతుంది. ఉన్నత విద్యాభ్యాసం చేస్తున్న విద్యార్థులు మంచి విజయాన్ని సాధించవచ్చు. వారాంతంలో ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. సంపత్ వినాయకుని దర్శనం ఐశ్వర్యాన్నిస్తుంది.

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