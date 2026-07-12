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ఆ రాశి వారికి ఈ వారం అధిక ధనవ్యయం- ఉద్యోగంలో మీరు కోరుకునే శుభవార్త వింటారు!

2026 జులై​ 12వ తేదీ నుంచి జులై 18వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Weekly Horoscope
Weekly Horoscope (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 12:01 AM IST

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Weekly Horoscope From 12th july 2026 to 18th july 2026 : 2026 జులై​ 12వ తేదీ నుంచి జులై 18వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం సంతృప్తికరమైన ఫలితాల కోసం కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ సకాలంలో పనులు పూర్తి చేయడంపై దృష్టి సారించాలి. వ్యాపారంలో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. నూతన వ్యాపారం ప్రారంభించడంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురు కావచ్చు. ఆర్ధిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. స్థిరాస్తుల కొనుగోలు నిమిత్తం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో అపార్ధాలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం మంచిది. వారం మధ్యలో ప్రయాణాలకు అనుకూలం. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే విజయాలు సులువుగా లభిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శ్రీరామనామ జపం శక్తినిస్తుంది.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో హోదాతో పాటు బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. అయితే సకాలంలో మీ బాధ్యతలు నిర్వర్తించి అధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. సకాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాల వలన సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడుల నుంచి ఆశించిన లాభాలు అందుకునే అవకాశం ఉంది. నూతన మార్గాల ద్వారా ఆదాయం పెరిగే సూచన కూడా ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు స్థిరంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో సహకారంతో చిన్న చిన్న సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ప్రయోజనకరంగానే ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. బాధ్యతలు పెరగడంతో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. సరైన ప్రణాళికతో ఒత్తిడిని అధిగమించవచ్చు. వ్యాపారులకు ఈ వారం ఏర్పడే నూతన పరిచయాలు భవిష్యత్తులో వ్యాపారాభివృద్ధికి దోహదపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. గృహాలంకరణ నిమిత్తం అధికంగా ధనవ్యయం చేస్తారు. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు మార్గం అవలంబించడం ఉత్తమం. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. మోసపూరిత వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి. కుటుంబంలో అస్థిర వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు రాకుండా చూసుకోండి. విద్యార్థులు ఆశించిన విజయం కోసం ప్రయత్నాలు పెంచాలి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం కొన్ని సవాళ్లు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఊహించని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. పనికి తగిన ప్రతిఫలం లేకపోవడం నిరాశ కలిగిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొంత గందరగోళం, అనిశ్చితి ఏర్పడవచ్చు. నష్టపూరిత లావాదేవీలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. స్థిరాస్తులు, భూమి వంటి ముఖ్యమైన విషయాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం వాటిల్లుతుంది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుమానాలు, వివాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. అయితే జీవిత భాగస్వామి సహకారం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం గట్టిగా కృషి చేయాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం శ్రమకు తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు, వృత్తి నిపుణులు నూతన ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీరు సాధించే విజయాలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. వ్యాపారంలో స్థిరమైన నిర్ణయాలతో ముందుకు సాగడం వల్ల నష్టాలు తగ్గుతాయి. మార్కెట్టును సరిగా అంచనా వేయడం వల్ల మంచి లాభాలు సంపాదిస్తారు. ఆర్థికంగా ఈ వారం ఆశాజనకంగానే ఉన్నప్పటికీ డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టేముందు అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అహాన్ని పక్కనపెట్టి ముందుకు సాగడం మంచిది. కుటుంబంలో ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచాలి. పాత అనారోగ్య సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా ఆరోగ్యం విషయంలో, ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ప్రతి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారు తమ ప్రయత్నాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. అధికారులకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం వల్ల సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో ఆటుపోట్లు ఉండవచ్చు. పెట్టుబడుల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి. వ్యాపార విస్తరణ పనులు ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయడం మంచిది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో విచక్షణతో అలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. క్షీణించిన ఆర్థిక పరిస్థితి ఒత్తిడి కలిగిస్తుంది. ఖర్చులపై నియంత్రణ తప్పనిసరి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. వైవాహిక జీవితంలో అపార్ధాలు తలెత్తకుండా ముందు జాగ్రత్తతో నడుచుకోవాలి. విద్యార్థులు చదువు పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి విడిచి శ్రద్ధ పెంచాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగమార్పు సరైన సమయం కాదు. వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. అవసరానికి సరిపడా నిధులు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులు లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టి సాధన చేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానం శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. మీ సమర్ధతను అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఏర్పడే కొన్ని పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితి ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గి ఆదాయం పెరగడంతో పొదుపుపై దృష్టి సారిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు పట్టుదల, ఏకాగ్రతతో కృషి చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం మధ్యస్థ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ధనయోగం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునేవారు శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం వాటిల్లవచ్చు. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థికంగా, ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలుకు అనువైన సమయం. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడి ఉంటుంది. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా మాటను అదుపులో పెట్టుకోండి. వైవాహిక జీవితంలో కొన్ని సవాళ్ల కారణంగా గృహంలో శాంతి లోపిస్తుంది. విద్యార్థులు నిర్లక్ష్య ధోరణితో అపజయాలు చూడాల్సి ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం విజయవంతంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో స్వల్ప ప్రయంత్నంతోనే గణనీయమైన లాభాలు ఆర్జిస్తారు. కొత్త వెంచర్లు, పెట్టుబడులకు మంగళకరమైన సమయం. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఉత్సవాలు, వేడుకలు జరుగుతాయి. విద్యార్థులు సాధించే విజయాలు కీర్తిని పెంచుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి పదోన్నతులతో సత్కరిస్తారు. స్వస్థానప్రాప్తి సూచన కూడా ఉంది. వ్యాపారంలో అమ్మకాలు, కొనుగోళ్లు పెరగడంతో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. విదేశీ పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. నూతన గృహం, వాహన యోగం ఉన్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సమస్యలు క్రమంగా తొలగి శాంతి నెలకొంటుంది. విద్యార్థులు అఖండ విజయాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగంలో కొన్ని మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. అధికారుల నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటే మంచిది. వ్యాపారంలో తెలివైన నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు, వెంచర్లు ప్రారంభించడానికి సరైన సమయం. ఆర్థికంగా, కొన్ని సవాళ్లు తలెత్తవచ్చు కాబట్టి అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించడం ముఖ్యం. అందుబాటులో ఉన్న ఆర్థిక వనరులను తెలివిగా నిర్వహించుకుంటే సవాళ్లు అధిగమించవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి. కుటుంబంలో ఉద్రిక్తపూరిత వాతావరణం ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. విద్యార్థులు ఒత్తిడి లేకుండా చదివితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. వాహన ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్య పరంగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

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