ఆ రాశి వారికి ఈ వారం కల్యాణ యోగం- ప్రేమ వ్యవహారాల్లో శుభ ఫలితాలు- శివారాధన శ్రేయస్కరం!

2026 ఏప్రిల్ 12వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్​ 18వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Published : April 12, 2026 at 12:00 AM IST

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు పొందుతారు. ఉద్యోగులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆశించిన పదోన్నతులు, బదిలీలు అందుకుంటారు. స్వస్థానప్రాప్తి సూచన కూడా ఉంది. వ్యాపారంలో కొంత జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించే ముందు నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరపడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఖర్చులు పెరగడం వల్ల కొంత మానసిక ఆందోళన కలగవచ్చు. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టే పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటాయి. అవగాహనతో మెలిగితే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండడం మంచిది కాదు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో స్థిరమైన ప్రగతి ఉంటుంది. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ముందుచూపుతో నష్టాలు నివారించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. గతంలో చేసిన దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు పొందుతారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు స్థిరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులకు ఈ వారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులు పోటీపరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఈ వారం ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. వ్యాపారులకు ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అవసరమైన నిధులు సమకూరుతాయి. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. రుణభారం పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మూడో వ్యక్తి జోక్యంతో అపార్ధాలు పెరగవచ్చు. వైవాహిక జీవితం మధురంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమ, పని ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. ఉద్యోగం నిమిత్తం దూరప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆశించిన పదోన్నతుల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఆటుపోట్లు ఉండవచ్చు. భాగస్వాములతో విభేదాలు రాకుండా చూసుకోవాలి. సమష్టి నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు తెలివిగా నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో రాజీధోరణితో ఉండడం వల్ల సమస్యలు తగ్గుతాయి. కుటుంబలో కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలించవు. విద్యార్థులు ఒత్తిడి లేకుండా చదివితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందగలరు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగులు నూతన బాధ్యతలు చేపడతారు. గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో మీదే తుది నిర్ణయం అవుతుంది. పదోన్నతులతో అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. వ్యాపారంలో చిన్న చిన్న ఆటంకాలున్నప్పటికీ సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఆదాయం పెరగడంతో ఆర్ధికంగా బలోపేతం అవుతారు. నూతన వస్తాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. విద్యార్థులు పట్టుదల, ఏకాగ్రతతో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు కెరీర్ పరంగా నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. అధికారుల ప్రోత్సాహం, సహోద్యోగుల సహకారంతో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో పురోగతి, అభివృద్ధి ఉంటాయి. ప్రభుత్వ పరంగా కొత్త కాంట్రాక్టులు అందుకుంటారు. కీలక ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం వల్ల ఆర్థిక పురోగతి సాధించవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్ధాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. అవగాహనతో మెలగడం వల్ల అపార్ధాలు తొలగుతాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు విజయం సాధించడానికి సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం వృత్తి పరంగా సహచరుల సహకారంతో ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో మెరుగైన పురోగతి ఉంటుంది. పదోన్నతులకు ఉన్న ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ప్రభుత్వ పరంగా రావాల్సిన బకాయిలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో, కొన్ని హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపు తప్పడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు నష్టపోతారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. కుటుంబ పెద్దల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. దుర్గాదేవి స్తోత్ర పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వృత్తిపరంగా పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు మేలైన సమయం. అధికార యోగం ఉంటుంది. నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. అయితే కార్యాలయ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వ్యాపారులకు ఈ వారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. లాభాలు, పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. కీలక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా, ఈ వారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. నూతన ఆదాయ వనరుల నుంచి ధన ప్రవాహం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. విద్యార్థులు బుద్ధిబలంతో గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగులు తమ పనితీరుని మెరుగు పరచుకోవడం ద్వారా మంచి ప్రయోజనాలు పొందగలరు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. అధికారుల ప్రశంసలు ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపారంలో గణనీయమైన అభివృద్ధి ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. లాభాలు పెరగడం సంతృప్తినిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆదాయంలో ఊహించని, గణనీయమైన పెరుగుదలను చూస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషకరమైన సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు శ్రద్ధతో చదవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి, విదేశీయానంకు ఉన్న ఆటంకాలు తొలగుతాయి. స్థానచలనం సూచన ఉంది. వ్యాపారులు బుద్ధిబలంతో వ్యాపారాన్ని సమర్థవంతంగా ముందుకు నడిపిస్తారు. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. రావాల్సిన బకాయిలు చేతికి అందుతాయి. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభాల పొందుతారు. ప్రభుత్వ నుంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. భవిష్యత్ కోసం పొదుపు పథకాలు చేపడతారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధువుల నుంచి శుభవర్తమానం అందుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు తమ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు పొందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో గతంలో ఉన్న ఒత్తిడి, సమస్యలు తొలగుతాయి. మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు రావడంతో ఉత్సాహంగా ముందుకెళ్తారు. వ్యాపారంలో గణనీయమైన అభివృద్ధి సాధిస్తారు. పరోపకార పనులతో మీ కీర్తి నలుదిశలా వ్యాపిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గడం, ఆదాయం పెరగడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. స్థిరాస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. మీ సంతోషాన్ని అందరితో పంచుకుంటారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శుభకార్యాల కోసం ధనవ్యయం ఉంటుంది. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు పాటించడం మంచిది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు వృత్తిపరంగా, వ్యక్తిగతంగా కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లేకపోవడం నిరాశ కలిగిస్తుంది. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వ్యాపారులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు వృథా అవుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు పెరగడం కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. డబ్బును తెలివిగా ఖర్చు చేయాలి. ప్రేమలో ఇతరుల జోక్యంతో వివాదాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు తొలగుతాయి. విద్యార్థులు తమ ప్రతిభకు తగిన అవకాశాలు పొందుతారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

