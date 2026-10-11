ఆ రాశి వారికి ఈ వారం అత్యుత్తమమైన రాజయోగం- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 అక్టోబర్ 11వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 17వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : October 11, 2026 at 12:01 AM IST
Weekly Horoscope From 11th October 2026 to 17th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 11వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 17వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. సమయానికి పనులు పూర్తి చేయడానికి అదనపు శ్రమ అవసరం కావచ్చు. వ్యాపారంలో శ్రద్ధ, ముందుచూపు అవసరం. కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన అవసరాలకు ధన సహాయం అందుతుంది. సన్నిహితుల నుంచి ఆర్థిక లబ్ది ఉండవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సమయానుకూలంగా నడుచుకోవాలి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందం నింపుతుంది. విద్యార్థులకు ఈ వారం ఓ మేలు జరుగుతుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నవగ్రహ స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు బుద్ధిబలంతో విజయాలు సాధించే కాలం. ఉద్యోగంలో అదృష్టయోగం ఉంది. అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభదాయక పరిస్థితులు ఉంటాయి. మీ ప్రతి ప్రయత్నం మంచి లాభాన్ని అందిస్తుంది. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. పొదుపు లక్ష్యాలను విడిచి పెట్టద్దు. స్థిరాస్తి వృద్ధి ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సౌమ్య సంభాషణతో బంధాలు బలపడతాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. విద్యార్థులు ఈ వారం కీలక విజయాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ లక్ష్మీగణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగాల్సిన సమయం. చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తే అనుకున్న లక్ష్యాలు చేరుకోవచ్చు. ఉద్యోగంలో సమయస్ఫూర్తి, సహనంతో ఉంటే సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చు. సకాలంలో పనులు పూర్తి కావాలంటే ప్రణాళిక ముఖ్యం. వ్యాపారులు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. అపరిచితుల మాటలు విశ్వసించవద్దు. ముఖ్యమైన పనుల్లో మనోధైర్యంతో వ్యవహరిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆదాయం స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఇతరుల జోక్యాన్ని నివారించాలి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. అనవసర చర్చలతో కాలాన్ని వృథా చేయవద్దు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే విజయం సులభంగా లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి సమస్యలు తొలగి క్రమంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. సకాలంలో కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. అధికారులు మీ పనితీరు పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. వ్యాపారంలో కార్యసిద్ధి కోసం బుద్ధిబలం అవసరం. సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ బుద్ధిబలంతో ముందుకు సాగితే సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఆశించిన ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. ఖర్చులు తగ్గించి పొదుపుపై దృష్టి సారించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సామరస్యత ఉంటుంది. కుటుంబంలో శాంతి స్థాపనకు కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అన్ని విషయాల్లో ఓర్పు, సహనం అవసరం. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు చదువు పట్ల ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ పెంచాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి మనోధైర్యంతోనే విజయం సిద్ధిస్తుంది. అనుకూల గ్రహయోగంతో వృత్తి పరంగా రాణిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. పదోన్నతులతో పాటు హోదా కూడా పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో సమాచార లోపం లేకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఒత్తిడి దరి చేరకుండా చూసుకోండి. ఆర్థికంగా మంచి అనుకూలత ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన ఆదాయంతో పాటు, ఇతర మార్గాల ద్వారా కూడా ధనాదాయం పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. విద్యార్థులు విజయం కోసం మరింతగా శ్రమించాలి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం లాభదాయమైన సమయం. శుభకాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో మీ శ్రమకు రెట్టింపు ఫలితాలను అందుకుంటారు. బుద్ధి బలం చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. అధికారులు మీ సమర్ధతను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారులకు ఈ వారం అత్యుత్తమమైన రాజయోగం ఉంది. మీ ప్రతి ప్రయత్నం విజయవంతమవుతుంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన కాలం. అన్ని రంగాల వారికి ఆదాయం రెండింతలు అవుతుంది. గత పెట్టుబడులపై గణనీయమైన లాభాలు అందుకుంటారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబాభివృద్ధి కోసం పాటుపడతారు. ఇంట్లో శుభాలు జరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. విద్యార్థులు సాధించే విజయాలతో వారి కీర్తి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో రాణించాలంటే ఓర్పు, నేర్పు అవసరం. ఆత్మబలంతో ముందుకు సాగాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు పెరగకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. సహచరులతో సౌమ్యంగా సంభాషించడం మంచిది. వ్యాపార వ్యవహారాలలో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత పెంచాలి. నష్టాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. జీవిత భాగస్వామితో కలహాలు రాకుండా చూసుకోండి. అపార్ధాలకు అవకాశం ఇవ్వద్దు. వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవద్దు. విద్యార్థులు చదువు పట్ల మరింత శ్రద్ధ పెంచాలి. ఆరోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం అత్యుత్తమంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉత్తమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. సూర్యబలంతో ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు వస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. వ్యాపారంలో శుభప్రదమైన యోగాలు ఉన్నాయి. నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఒక శుభవార్త మీ మనోబలాన్ని మరింతగా పెంచుతుంది. లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉంటుంది. భూ, గృహ యోగాలు అనుకూలిస్తాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆనందదాయకంగా కొనసాగుతాయి. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి అదృష్టం అనుకూలించే కాలం. అదృష్టవంతులు అవుతారు. ఉద్యోగంలో మీ లక్ష్యాలను నిరాటంకంగా సాధిస్తారు. అధికారుల మద్దతు, సహోద్యోగుల సహకారం ఉంటుంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించి సమాజంలో మంచి గుర్తింపు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు. విశేషమైన ధనయోగాలు సిద్దించే సమయం. ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో నిజాయితితో మెలగాలి. కుటుంబంలో శుభప్రదమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. విద్యార్థులు విజయ పథంలో పయనిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం ఆశించిన ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగంలో సమయస్ఫూర్తితో వేగంగా లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారు. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి అనువైన సమయం. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికంగా ధనప్రాప్తికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. అయితే ఆర్థిక లావాదేవీల నిర్వహణలో తొందరపాటు వద్దు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు లక్ష్య సాధనలో నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివ సహస్ర నామాలు పఠించడం శ్రేయోదాయకం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఓర్పుతో ముందుకు సాగాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో చేసే ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. సమస్యలకు భయపడకుండా మనోబలంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి. వ్యాపార వ్యవహారాల్లో ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. మోసపూరిత వ్యక్తులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మొహమాటం వల్ల కొన్ని అవకాశాలు చేజారిపోవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. భాగ్య శుక్రయోగంతో సంపదలు పెరుగుతాయి. అధిక ఖర్చులు నివారించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో నిజాయితీ అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో ప్రశాంతంగా వ్యవహరించాలి. ఆవేశపూరిత వాతావరణానికి దూరంగా ఉండడం మంచిది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. విద్యార్థులు స్వయంకృషి మీద విశ్వాసం ఉంచి ప్రయత్నిస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ తప్పనిసరి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగంలో లక్ష్య సాధనకు మంచి అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. సహచరుల సహకారంతో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సమస్యలు తొలగి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. నూతన పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కీలక విషయాల్లో పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన కాలం. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబంలో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. బంధుమిత్రులతో, ఆత్మీయులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. సన్నిహితుల నుంచి విలువైన కానుకలు అందుకుంటారు. విద్యార్థులు ఈ వారం విదేశీ విద్యకు సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. గణనాయకాష్టకం పఠించడం శ్రేయోదాయకం.
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