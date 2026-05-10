ఆ రాశివారికి ఈవారంలో కల్యాణయోగం- శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం!
2026 మే 10వ తేదీ నుంచి మే 16వ తేదీ వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : May 10, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు లభించే శుభ సమయం వచ్చింది. అధికారులతో సమయానుకూలంగా, తెలివిగా వ్యవహరించడం మంచిది. మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. వ్యాపారంలో స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. డబ్బుకు కొరత ఉండదు. మీ ఆదాయం కూడా స్థిరంగా పెరుగుతుంది. బలమైన ఆర్థిక పరిస్థితి ఖర్చులను సులభంగా నిర్వహించడానికి, పొదుపు చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు.ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేస్తారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో ఆశించిన విజయాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం స్థిరమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులతో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన ప్రాజెక్టులలో పురోగతి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులు నూతన ప్రణాళికలు అమలు చేయడం ద్వారా లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. బలమైన ఆర్థిక పరిస్థితి ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్థిక నిల్వలు పెరగడంతో పొదుపు, ఖర్చులను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపోహలకు తావు లేకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ వారం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కొంత ఒత్తిడితో కూడి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం కూడా జరగకుండా చూసుకోండి. పనిఒత్తిడి , శ్రమ అధికంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఊహించని సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు. సమయానుకూలంగా నడుచుకుంటే మంచిది. వ్యాపారులకు ఈ వారం అనుకూలంగానే ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు విజయవంతంగా ముందుకు సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. రుణభారం పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకుంటాయి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాల కోసం ఏకాగ్రత, పట్టుదల పెంచాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ స్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం వృత్తి పరంగా సంతృప్తికరమైన పురోగతి చూస్తారు. ఉద్యోగంలో ఆశించిన పదోన్నతులు అందుకుంటారు. మీ కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపారులకు ఈ వారం విజయవంతంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులు, లాభాల రూపంలో డబ్బురాక పెరుగుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పరచుకుంటారు. బలమైన ఆర్థిక పరిస్థితి మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వివాదాలకు, కలహాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ప్రయాణాలకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు ఈ వారం ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఈ వారం ఆశించిన పురోగతి కోసం మంచి ప్రణాళిక, ముందుచూపు అవసరం. ఉద్యోగంలో క్రమశిక్షణతో నడుచుకుంటే నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అవకాశాలు సకాలంలో సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారులకు సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త వెంచర్లు ప్రారంభించడానికి శుభ సమయం. ప్రభుత్వ పరమైన ప్రాజెక్టులు పొందుతారు. ఆర్థికంగా, జాగ్రత్త అవసరం. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ పెరిగిన ఖర్చులు ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. కుటుంబంలో అకారణంగా కలహాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకుంటే మంచిది. విద్యార్థులు పరధ్యానం లేకుండా ఏకాగ్రతతో చదివితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన ఉత్తమ ఫలితాలనిస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో నూతన అవకాశాలు, అభివృద్ధి పొందుతారు. ఉద్యోగంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కీలక సమావేశాల్లో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. అధికారుల ప్రశంలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపారంలో స్ఫష్టమైన నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. తెలివిగా ఖర్చు చేయడం, అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించడం ముఖ్యం. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందకరమైన సమయం గడుపుతారు. విద్యార్థులు తమ ప్రతిభకు పురస్కారాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యంపై తగిన శ్రద్ధ వహించాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉన్నప్పటికీ ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాల్సి ఉంటుంది. మీ శ్రమకు గుర్తింపు, గౌరవం లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. నష్టభయాన్ని నివారించడానికి సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం అవసరం. ఆర్థికంగా ఆకస్మిక ధనలాభాలకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి నుంచి కానీ, గత పెట్టుబడుల నుంచి కానీ ధనలాభాలు పొందవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో అనవసర వివాదాలు, కలహాలు తలెత్తుతాయి. సంయమనం పాటించండి. జీవిత భాగస్వామితో కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపు చేయండి. విద్యార్థులు చదువు పట్ల శ్రద్ధ పెంచాలి. అనారోగ్య సమస్యలు కొంత ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసంతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం అద్భుతాలు చేస్తుంది. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారులకు శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. ప్రభుత్వం నుంచి లాభదాయకమైన ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. వ్యాపార విస్తరణకు నిధుల కొరత ఉండదు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కీలకమైన ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలలో ఆనందం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందువినోదాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు తమ ప్రయత్నాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కొన్ని ఆటంకాలున్నప్పటికీ సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. సమయపాలన, క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆదాయం స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అవగాహనా లోపంతో సమస్యలు ఎదురవుతాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న కలహాలు ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో అపార్ధాలకు తావు లేకుండా చూసుకోండి. విద్యార్థులకు సమయం అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ ఆశించిన విజయాల కోసం పట్టుదలతో ప్రయత్నించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దుర్గాదేవి ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో స్థిరమైన పురోగతిని చూస్తారు. ఉద్యోగంలో పురోగతి, స్థిరత్వం సంతోషం కలిగిస్తుంది. మీ ప్రతిభకు గౌరవం, గుర్తింపు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. భాగస్వాములతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్లడం ద్వారా లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. డబ్బుకు లోటుండదు. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం ధనవ్యయం చేస్తారు. భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. అవివాహితులకు కల్యాణయోగం ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులు సాధించే విజయాలు వారి కీర్తిని పెంచుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం సహనం. స్వీయ-సంరక్షణ అవసరం. ఉద్యోగాల్లో కొన్ని సవాళ్లు ఉండవచ్చు. బాధ్యతాయుతంగా నడుచుకోవడం ద్వారా సవాళ్లను అధిగమించవచ్చు. అధికారులతో సమయానుకూలంగా వ్యవహరించాలి. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో చంచలత్వం నష్టం కలిగిస్తుంది. వ్యాపారులకు ఈ వారం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ ప్రణాళికలు, వ్యూహాలు మంచి విజయాన్నిస్తాయి. లాభాలు కూడా సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. పెరిగిన ఖర్చులకు అనుగుణంగా ఆదాయం పెరగడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సహనంతో మెలగాలి. జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు, అపార్ధాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. సహనంతో మెలిగితే క్రమంగా పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. విద్యార్థులు పట్టుదల, అంకితభావంతో మాత్రమే విజయం సాధించగలరు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ వారం వ్యక్తిగతంగా ఆనందం, వృత్తి పరంగా పురోగతి ఉంటాయి. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున తలపెట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సొంతమవుతుంది. ఉద్యోగంలో సానుకూలత, స్థిరత్వం లభిస్తాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. కొత్త వెంచర్లు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. వ్యాపారాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. ఖర్చులు అధికంగా ఉన్నప్పటికీ ఆదాయం కూడా పెరగడం వలన సమస్య ఉండదు. ప్రేమ వ్యవహారాలు సంతోషకరంగా పరిణమిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విద్యార్థులు స్థిరమైన ప్రయత్నంతో పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు పాటించాలి. గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానం శుభకరం.