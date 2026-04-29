బుధవారం కర్పూరంతో ఈ చిన్న పరిహారం చేస్తే చాలు- మీ ఇంట కనక వర్షమే!
ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అప్పుల బాధలతో సతమతమౌతున్నారా?- బుధవారం రోజు కర్పూరంతో ఇలా చేస్తే ఉపశమనం పొందవచ్చంటున్న జ్యోతిష శాస్త్రం!
Published : April 29, 2026 at 2:43 AM IST
Camphor Remedy For Money Problems : ఆర్థిక సమస్యలు, రుణ బాధలతో ఇబ్బంది పడేవారు బుధవారం రోజు ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ కర్పూరంతో ఇలా చేస్తే ఆర్థిక సమస్యలు తొలగి ఇంట్లో కనక వర్షం కురవడం ఖాయమని జ్యోతిష శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఇంతకు ఈ కర్పూర పరిహారం ఎలా చేయాలో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
అందరిదీ ఒకటే సమస్య!
ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఎదుర్కొంటున్న సమస్య ఆర్థిక ఇబ్బందులు మాత్రమే! సరైన సమయంలో డబ్బు అందుబాటులో లేకపోవడం, ఎంత సంపాదించినా సరే చేతిలో డబ్బు నిలవకుండా ఖర్చయి పోవడం, ఎంతో కష్టపడి పొదుపు చేసుకున్నా కూడా ఎలాగోలా ఖర్చు అయిపోతూ ఉండటం, ఇలా కారణాలు ఏవైనా సరే ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో కొంత డబ్బు సమస్య ఉండనే ఉంటుంది.
ధనమేరా అన్నిటికి మూలం!
ఆర్థిక సమస్యల కారణంగానే మానసిక ఇబ్బందులు, ప్రశాంతత లేకపోవడం, కుటుంబ కలహాలు ఇలా ఒక్క డబ్బు సమస్య కారణంగా ఎన్నో ఇతర సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. అయితే మన పెద్దలు, జ్యోతిష శాస్త్ర నిపుణులు చెప్పిన ప్రకారం బుధవారం రోజు కొన్ని పరిహారాలు పాటించడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బయట పడవచ్చని తెలుస్తోంది. ఆ పరిహారాలేంటో చూద్దాం.
బుధవారం ఉదయం లేదా సాయంత్రం కర్పూరంతో!
చాలామంది మహిళలు శుక్రవారం, శనివారం లేదా కొన్ని పర్వదినాల్లో మాత్రమే ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకుని, తలారా స్నానం చేసి నూతన వస్త్రాలు ధరించి, పూజ గదిని శుభ్రంగా ఉంచుకుని పూజ చేయడం చేస్తుంటారు. అయితే మన పెద్దలు, గురువులు చెబుతున్న ప్రకారం బుధవారం రోజు ఉదయం కానీ, సాయంత్రం కానీ కర్పూరంతో ఒక చిన్న పరిహారం పాటించడం వల్ల తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయట పడవచ్చని తెలుస్తోంది. ఆ పరిహారాలు ఎలా పాటించాలో చూద్దాం.
- బుధవారం రోజు ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ మీరు నివసిస్తున్న ఇంటిని గంగాజలంతో శుభ్రపరచాలి. తలారా స్నానం చేసి ఆకుపచ్చ రంగు వస్త్రాలు ధరించాలి.
- పూజ గదిని శుభ్రం చేసుకుని, దేవుని విగ్రహాలను, చిత్రపటాలను శుభ్రంగా తుడుచుకుని గంధం, కుంకుమలతో బొట్లు పెట్టి పూలతో అలంకరించుకోవాలి.
- ఒక ఎర్రటి వస్త్రాన్ని తీసుకుని అందులో ఐదు కర్పూరం బిళ్లలు ఉంచి లక్ష్మీదేవి ఫొటో ముందు ఉంచాలి.
- పూజామందిరంలో ముఖ్యంగా లక్ష్మి గణపతి విగ్రహాలు కానీ చిత్రపటాలు కానీ ఉండేలా చూసుకోండి. అనంతరం ఆవునెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి.
- మహాలక్ష్మి అష్టకం, కనకధారా స్తోత్రం, గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం, గణనాయకాష్టకం వంటి లక్ష్మి గణపతి స్తోత్రాలను భక్తితో పఠించాలి.
- బుధవారానికి అధిపతి అయిన వినాయకునికి ఉండ్రాళ్లు, మోదకాలు, శ్రీలక్ష్మీదేవికి ప్రీతికరమైన క్షీరాన్నం నివేదించాలి.
- పచ్చ కర్పూరంతో హారతి ఇవ్వాలి.
- ఈ పూజను ఏకాంతంగా చేయడమే మంచిది.
- లక్ష్మీదేవికి పూజ చేసిన తర్వాత ఎర్రటి వస్త్రంలో ఉంచుకున్న కర్పూరం బిళ్లలను చిన్న మూటలుగా కట్టి ఇంట్లో బీరువాలో కానీ, వ్యాపారంలో ధన స్థానంలో కానీ ఉంచాలి.
- జ్యోతిష శాస్త్ర పండితులు సూచించిన ప్రకారం కర్పూరంతో నిండిన ఈ వస్త్రాన్ని అక్కడ ఉంచినట్లు ఇంట్లో వాళ్లతో గానీ, సన్నిహితులతో అస్సలు చెప్పకూడదట. ఇలా చెబితే ఈ పరిహారం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదని అంటున్నారు.
- భక్తిశ్రద్ధలతో, పూర్తి విశ్వాసంతో ఈ కర్పూర పరిహారాన్ని పాటించడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయట పడవచ్చని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
- అత్యంత శుభ ఫలితాలు వేగంగా పొందడం కోసం ఈ బుధవారం కర్పూర పరిహారాన్ని 5, 9, లేదా 11 గురువారాలు పాటించడం మంచిది. 11 బుధవారాలు పూర్తయ్యాక ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిన తర్వాత ధనస్థానంలో ఉంచిన కర్పూరంలో కొంత భాగాన్ని లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో ఇవ్వడం మంచిది.
తీవ్రమైన ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పుల బాధలు ఉన్నవారు ఈ కర్పూర పరిహారంతో సమస్యల నుంచి బయట పడవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. మనం కూడా ఈ బుధవారం కర్పూర పరిహారాలు పాటించి సిరిసంపదలు పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.