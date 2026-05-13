చెట్టు వేరులో స్వయంభువుగా వెలసిన శ్వేతార్క గణపతి- దర్శిస్తే కార్యసిద్ధి, తొలగే విఘ్నాలు!
Published : May 13, 2026 at 3:52 AM IST
Swetharka Ganapathi Temple : ప్రారంభించిన పనుల్లో విఘ్నాలు తొలగించి విజయాలు ప్రసాదించే గణనాథునికి నమస్కరించకుండా ఏ పని కూడా ప్రారంభించకూడదని శాస్త్రం చెబుతోంది. భక్తవరదుడిగా పేరొందిన గణనాథుని హేరంబుడని, విజయ గణపతి అని, విద్యా గణపతి అని, లంబోదరుడని రకరకాల పేర్లతో పిలుచుకుంటూ ఉంటాము. వినాయకుని ఆలయం లేని ఊరంటూ ఉండదు. అనేక ప్రాంతాల్లో వినాయకుడు స్వయంభువుగా వెలసి పూజలందుకుంటున్నాడు. మాములుగా రాతి విగ్రహ రూపంలో కాకుండా చెట్టు వేరులోనే వినాయకుడు వెలసిన ఓ మహిమాన్విత క్షేత్రం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శ్వేతార్కం అంటే?
వినాయకునికి ప్రీతికరమైనది అర్క పత్రం అంటే జిల్లేడు ఆకు. అందుకే వినాయక చవితి పూజలో 'అర్క పత్రం సమర్పయామి' అంటూ పత్రి పూజ చేస్తాం. ఈ జిల్లేడులో తెల్ల జిల్లేడు చాలా విశిష్టమైనది. దీనినే శ్వేతార్కం అంటారు. పురాణాల ప్రకారం తెల్ల జిల్లేడు సాక్షాత్తు గణపతి స్వరూపమని అంటారు. అలాంటిది ఆ చెట్టు మూలమే గణపతి ఆకృతిలో ఏర్పడడం విశేషం. అలాంటి విశిష్టమైన గణపతి ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేమిటో చూద్దాం.
స్వయంభువు శ్వేతార్క గణపతి
తెలంగాణ రాష్ట్రం, హన్మకొండ జిల్లా, కాజీపేటలో రైల్వే స్టేషన్ ప్రాంగణంలో ఉన్న వెలసిన వినాయక దేవాలయం శ్వేతార్క గణపతి ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ గణపతికి ప్రతిరూపంగా భావిస్తున్న వంద సంవత్సరాలు దాటిన శ్వేతార్కం అంటే తెల్ల జిల్లేడు చెట్టు వేరు గణపతి ఆకృతిలో ఉండడం వల్ల ఈ గణపతికి శ్వేతార్క గణపతి అనే పేరు వచ్చింది.
పేరు వెనుక చరిత్ర
శ్వేతం అనగా తెలుపు, అర్కము అనగా జిల్లేడు, మూలం అనగా వేరు. తెల్ల జిల్లేడు చెట్టు వంద సంవత్సరాలు పెరిగితే ఆ చెట్టు వేరు మూలంలో గణపతి రూపం తయారవుతుందని నారద పురాణంలో వివరించి ఉంది. తెల్ల జిల్లేడు వేరు మొదలు నుంచి ఉద్భవించింది కనుక ఇక్కడి గణపతిని శ్వేతార్కమూల గణపతి అంటారు. ఈ విగ్రహాన్ని చెక్కడం లేదా మలచడం చేయలేదు. స్వయంగా భూమి నుంచి పుట్టిన శ్వేతార్క గణపతికి నేత్రాలు, నుదురు, మోచేయి, అరచేయి, సుఖాసనం, తల్పం, అన్ని స్పష్టంగా గోచరించడం నిజంగా ఒక అద్భుతం!
ఆలయ చరిత్ర
కాజీపేట ప్రాంతానికి చెందిన ఐనవోలు అనంత మల్లయ్య శర్మ అనే గణపతి భక్తుడు ఒకసారి కాణిపాకం దర్శించుకుని తిరిగి తన ఊరు వచ్చి సమీపంలోని సాయినాథుని ఆలయంలో పూజారిగా పూజాదికాలు నిర్వహిస్తుండేవాడు. ఒకనాటి రాత్రి ఆయనకు కలలో మాడ ప్రభాకర శర్మ ఇంటిలోని ‘శ్వేతార్కమూల గణపతి’ దర్శనమివ్వగా, నల్గొండకు వెళ్లి 'తెల్ల జిల్లేడు' చెట్టు వేరు లో ఉన్న గణేశుని విగ్రహాన్ని కనుగొన్నాడు. 2009లో విష్ణుపురిలో ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాల్లో కనిపించేలా దేవాలయ నిర్మాణం చేసి, ఐదుగురు పీఠాధిపతుల సమక్షంలో గణపతి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి, ఆ విగ్రహానికి పద్దెనిమిదిన్నర కిలోల వెండి కవచాన్ని కూడా అమర్చారు.
ఆలయ నిర్మాణ శైలి
ఒడియా నిర్మాణ శైలిలో నిర్మించిన మూడు అంతస్తుల ఈ దేవాలయ సముదాయంలో వీరాంజనేయ స్వామి, సీతారామ లక్ష్మణులు, పద్మావతి వేంకటేశ్వర స్వామి, నవగ్రహాలు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, అయ్యప్ప స్వామి, శిర్డీ సాయిబాబా విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి.
పూజోత్సవాలు
శ్వేతార్క గణపతి ఆలయంలో ప్రతిరోజు ఉదయం 6.30 గం. అభిషేకం, 8.00 గం. మహానివేదన, రాత్రి 7.00 గం. ప్రత్యేక పూజలు, మంగళ హారతులు జరుగుతాయి. అలాగే ప్రతి నెల మొదటి మంగళవారం రోజున ప్రత్యేక గణపతి హోమం, గరిక పూజలు నిర్వహిస్తారు.
సంగీత స్వరాలు పలికే అమృతశిల
తమిళనాడులోని మహాబలిపురంలో లభించిన అమృతశిల అనే ప్రత్యేకమైన రాయితో తయారు చేయబడిన ఈ దేవాలయంలోని విగ్రహాలను నాణెం లాంటి ఏదైనా లోహపు వస్తువుతో కొట్టినప్పుడు సంగీత స్వరాలు పలకడం అబ్బురపరుస్తుంది.
భక్తులే దాతలుగా
భక్తులే దాతలుగా మారి ఈ శ్వేతార్క గణపతి ఆలయాన్ని నిర్మించుకున్నారు. ఈ స్వయంభువు శ్వేతార్క గణపతి కోరిన కోర్కెలు తీర్చే స్వామిగా ప్రసిద్ధి చెందడంతో అనేక ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు. ఇక్కడ వినాయక చవితి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి. అన్నిచోట్లా 9 రోజులు నవరాత్రులు జరిగితే ఇక్కడ 13 రోజుల పాటు జరగడం విశేషం. వినాయక చవితి పర్వదినం రోజున, సంకట హర చతుర్థి, ఇతర పండుగ రోజుల్లో ఈ ఆలయంలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
తెల్ల జిల్లేడు వేరుతో తయారైన గణపతిని పూజిస్తే కార్యని సిద్ధిస్తాయని గణేశ పురాణంలో వివరించి ఉంది. ఇక సాక్షాత్తు తెల్ల జిల్లేడు వేరులోనే వెలసిన గణపతిని దర్శించి పూజిస్తే సకల మనోభీష్టాలు సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రవచనం.
మనం కూడా శ్వేతార్క గణపతిని దర్శించి తరిద్దాం. ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
